Atatürk Havalimanı'ndaki saldırganların uyrukları belli oldu

İçişleri Bakanı Efkan Ala, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 44 kişinin öldüğü, 239 kişinin de yaralanmasına neden olan canlı bomba saldırısını gerçekleştiren teröristlerin uyruklarının tespit edildiğini duyurdu.

Saldırganlardan birinin Özbek vatandaşı olduğu, birinin Dağıstan uyruklu Rus vatandaşı, birinin de Kırgız vatandaşı olduğu belirlendi.

Dağıstan uyruklu Rus vatandaşı olan teröristin Fatih'te kiraladıkları evde pasaportunu bıraktığı ve bu pasaport ile yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.