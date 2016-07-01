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Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili Gaziantep'te 17 IŞİD'li yakalandı

Gözaltına alınan 17 kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi

01 Temmuz 2016 22:10

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, Atatürk Havalimanı'na yönelik terör saldırısıyla ilişkili olduğu öne sürülen yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının aydınlatılmasına yönelik Gaziantep'te yapılan çalışmalarda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerde çok sayıda dijital malzeme ele geçirildiği belirtilerek şöyle dendi:

"DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; İstanbul Atatürk Havalimanında 28.06.2016 tarihinde yabancı uyruklu 3 canlı bombanın kendilerini patlatması olayının aydınlatılmasına yönelik ilimiz dahilinde özellikle (YTS) Yabancı Terörist Savaşçıların konaklama yerlerine, geçiş güzergahları ve şehir giriş-çıkışlarında yapılan ve devam eden aramalarda yabancı uyruklu 17 şahıs yakalanmıştır. Şahısların üzerinde ve bulundukları araçta yapılan arama sonucunda, çok sayıda dijital malzeme elde edilmiş olup, şahıslarla ilgili adli işlemleler devam etmektedir."

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