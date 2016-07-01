Konsoloslar Atatürk Havalimanı’nda saldırının olduğu yere çiçek bıraktı

Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen terör saldırısının ardından, İstanbul’da görevli konsoloslar ve bazı AB üyesi ülke temsilcilerinden oluşan bir heyet, Bakırköy Belediye Başkanlığının yaptığı bir organizasyon ile ilk patlamanın olduğu yere gelerek ölenlerin anısına çiçek bıraktılar.

DHA'nın haberine göre, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, heyeti Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali’nde ilk bombanın patlatıldığı B kapısı girişi önünde karşıladı. Kerimoğlu, burada yaptığı açıklamada dünyanın ve Türkiye’nin terör eylemleriyle hain ve alçakça saldırılarla karşı karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları söyledi: “44 insanımız hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralımız var. Biz bütün bu alçakça saldırıları dost ülkelerin konsoloslarıyla birlikte şiddetle kınıyoruz. Hep birlikte teröre karşı mücadelenin ancak tüm insanların bir arada ortak bir bilinçle mücadele edilmesiyle sonlandırabileceğine inanıyoruz. Bir kez daha haince saldırıda hayatını kaybeden insanlara Allahtan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bunun bir insanlık suçu olduğunu, terör eylemleriyle hiçbir amaca hedefe ulaşılamayacağını burada bulunan dost konsolos temsilcileriyle açıklıyoruz. Terör asla amacına ulaşamayacaktır. Teröre karşı hep birlikte bütün insanlık olarak mücadele etmeyi de bir amaç olarak görüyoruz. Avrupa birliğinin temsilcileri önemli ölçüde buradaydı. İsveç, İsviçre, Fransa, İspanya, Romanya, İtalya, Bosna Hersek, aklıma gelenler. Amerikan başkonsolosu müsait değildi gelemedi, 22 ülkenin konsolosu buradaydı.”

Daha sonra konsoloslar adına bir açıklama yapan Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach ise, “Avrupa Birliği konsolosları ve diğer ülkelerin konsolosları olarak başsağlığı diliyoruz. Biz insanlık olarak terörü kesinlikle her nereden geliyorsa gelsin kesinlikle kınıyoruz. Biz teröre karşı bir arada olmalıyız” diye konuştu.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve davetli konsoloslar daha sonra patlamanın gerçekleştiği yere bir çelenk koydu, karanfiller ve güller bıraktı.