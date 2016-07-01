T24 LogoT24 Logo
Gündem

Konsoloslar Atatürk Havalimanı’nda saldırının olduğu yere çiçek bıraktı

28 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen bombalı saldırıda 44 kişi hayatını kaybetti

01 Temmuz 2016 16:33

Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen terör saldırısının ardından, İstanbul’da görevli konsoloslar ve bazı AB üyesi ülke temsilcilerinden oluşan bir heyet, Bakırköy Belediye Başkanlığının yaptığı bir organizasyon ile ilk patlamanın olduğu yere gelerek ölenlerin anısına çiçek bıraktılar.

DHA'nın haberine göre, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, heyeti Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali’nde ilk bombanın patlatıldığı B kapısı girişi önünde karşıladı. Kerimoğlu, burada yaptığı açıklamada dünyanın ve Türkiye’nin terör eylemleriyle hain ve alçakça saldırılarla karşı karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları söyledi: “44 insanımız hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralımız var. Biz bütün bu alçakça saldırıları dost ülkelerin konsoloslarıyla birlikte şiddetle kınıyoruz. Hep birlikte teröre karşı mücadelenin ancak tüm insanların bir arada ortak bir bilinçle mücadele edilmesiyle sonlandırabileceğine inanıyoruz. Bir kez daha haince saldırıda hayatını kaybeden insanlara Allahtan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bunun bir insanlık suçu olduğunu, terör eylemleriyle hiçbir amaca hedefe ulaşılamayacağını burada bulunan dost konsolos temsilcileriyle açıklıyoruz. Terör asla amacına ulaşamayacaktır. Teröre karşı hep birlikte bütün insanlık olarak mücadele etmeyi de bir amaç olarak görüyoruz. Avrupa birliğinin temsilcileri önemli ölçüde buradaydı. İsveç, İsviçre, Fransa, İspanya, Romanya, İtalya, Bosna Hersek, aklıma gelenler. Amerikan başkonsolosu müsait değildi gelemedi, 22 ülkenin konsolosu buradaydı.”

Daha sonra konsoloslar adına bir açıklama yapan Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach ise, “Avrupa Birliği konsolosları ve diğer ülkelerin konsolosları olarak başsağlığı diliyoruz. Biz insanlık olarak terörü kesinlikle her nereden geliyorsa gelsin kesinlikle kınıyoruz. Biz teröre karşı bir arada olmalıyız” diye konuştu.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve davetli konsoloslar daha sonra patlamanın gerçekleştiği yere bir çelenk koydu, karanfiller ve güller bıraktı.

ETİKETLER

havalimanıkonsolosluklarhavalimanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24