Atatürk Havalimanı saldırısını planladığı öne sürülen 'Tek kol Ahmet' kim?

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bomba saldırısını planlayan kişinin IŞİD'li terörist Ahmet Çatayev’in olduğu belirtiliyor. Hürriyet yazarı Tolga Tanış, 9 ay önceki yazısında daha önce de Türkiye'deki saldırıları organize ettiği iddia edilen 'Tek Kol' lakaplı IŞİD'li terörist Çatayev kim olduğunu yazmıştı. 11 Ekim’de Ankara’daki katliamdan sonra Tolga Tanış'ın 'Tek Kol' lakaplı Çatayev'i kaleme aldığı yazı şöyle:

Şimdi gelin, Ankara’daki bombalı saldırılar öncesi Türkiye’ye bu konuda dışarıdan ne tür uyarılar yapıldığına bakalım. ‘Geliyorum’ diye bağıran olayda Washington ve Moskova’nın Türkiye’de saldırı planlayan IŞİD sorumlulularının isimlerine varıncaya kadar ne tür işaretler verdiklerini inceleyelim.

Suriye’deki hırslarından önce asıl sorumluluğu kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlamak olan Ankara’daki yönetimin nerede aksadığını da bu süreci ele alırken daha iyi ortaya koyabilirim diye düşünüyorum.

Mart ayında, Çeçen güvenlik birimleri, gazetecilere Suriye’de IŞİD saflarında çatışan dokuz Çeçen’in ismini verdi.

Ruslar, Suriye sonrası Kuzey Kafkasların IŞİD için militan toplama yeri haline geldiğini görmüş, bu konuda artık somut adımlar atmaya karar vermişlerdi.

Açıklanan isimlerden biri de Çeçenlerin en önemli liderlerinden Şamil Basayev’in köyü Vedeno’dan Ahmet Çatayev’di.

‘Tek Kol’ lakaplı Çatayev, hayatı boyunca radikal örgütlere yakın olmuş biriydi.

Kolu kesilince ‘tek kol’ lakabını aldı

Nitekim lakabı da, bu yüzden Rusya’da cezaevine konulduğu 2000’lerin başında hapisteyken kangren olan kolunun kesilmesinden geliyordu.

Siyasi mülteci statüsü aldı

Ancak 2003’te Çatayev hapisten kaçmayı başardı. Ve sonra bir Çeçen olduğundan Rusya’da siyasi baskı gördüğünü söyleyerek Avusturya’dan sığınma hakkı aldı. Nitekim bu siyasi mülteci statüsü, Çatayev’i sonra karıştığı pek çok kriminal olayda korudu.

Bacağını kaybetti

Kamuoyunun onun adıyla tanışması ise 2012’de Gürcistan’da yaşanan Lopota Olayı’yla oldu. Gürcü özel kuvvet birimleri, Dağıstan sınırındaki Lopota bölgesinde adı halen tespit edilememiş, esrarengiz bir paramiliter grupla çatışmaya girdi.

Olayda 3’ü Gürcü, 11’i meçhul örgütten 14 kişi öldü. Çatışmada yaralananlardan biri de Çatayev’di. Ancak yine ilginç bir biçimde Gürcüler sonra Çatayev’i serbest bıraktı. Bu arada Çatayev, o çatışmada tek kolunun yanı sıra tek bacağını da yitirdi.

IŞİD’in en etkili isimlerinden oldu

Pek şaşırmaya gerek yok.

Çatayev serbest kadıktan sonra radikal örgüt faaliyetlerine elbette devam etti.

Rus kaynaklara göre Kafkasya’da faaliyet gösteren selefi Kafkaslar Emirliği mensubuydu.

Ve örgütün kurucusu Dokka Umarov’un temsilciliğini yürütüyordu.

Ancak IŞİD’in Türkiye ve diğer pek çok yerde olduğu gibi Kafkaslarda da selefi hareketi konsolide etmesi ve IŞİD’e benzer çizgideki örgütlerden isimleri kendi bünyesine kazandırmasının ardından Tek Kol da bu geçisi gerçekleştirdi.

İşlerini büyük gizlilikle yürüttü

Ve kısa sürede IŞİD’in bölgedeki en etkili isimlerinden biri oldu.

Ahmet El Şişani adını da kullanan Çatayev’in 2014’te yürüttüğü faaliyetler halen tam bilinmiyor.

Tıpkı sırrı halen çözülemeyen Lopota’daki o örgütte olduğu gibi işlerini büyük gizlilik içinde sürdürmeyi başardı.

Mart 2015’te Ruslar gündeme getirdi

Bu nedenle bazı kaynaklara göre 2014’ün sonunda Suriye’ye geçti, bazılarına göreyse İstanbul’a gelip örgütün İstanbul Emirliği’ni yaptı. Ancak başa dönersek... IŞİD kaynaklı radikal hareketler Kafkaskaslar için artık ciddi bir tehdit haline gelince, 2015 Mart ayında Rusların inisiyatifiyle adı yeniden gündeme getirildi.

‘Tek kol’la bağlantılı iki isim Türkiye’de gözaltına alındı

Sonrasında Rusların bu konuda nasıl bir uluslararası baskı oluşturduklarını tahmin etmek güç değil. Ankara da buna kayıtsız kalamadı elbette. Ve yaklaşık iki ay önce Tek Kol’la bağlantılı olduğu düşünülen Yakup İbrahimov ve Abdullah Abdullayev, Türkiye’de gözaltına alındı.Ve iddiaya göre bu iki isim ifadelerinde, elebaşının Tek Kol Çatayev olduğunu itiraf etti.

ABD ‘Tek kol’u kara listeye aldı

Soruşturma sürerken Washington’ın devreye girmesi de burada gerçekleşti. Ve herkes Amerikan Predatorleriyle Rus jetlerinin Suriye semalarındaki rota ihtilaflarını konuşuyorken... Amerikan Hazine Bakanlığı, hafta içi bir açıklama yapıp, Kuzey Kafkaslarda Ruslara yönelik tehdit oluşturan, ikisi IŞİD bağlantılı, biri Kafkaslar Emirliği bağlantılı üç kişiyi kara listeye aldı. Ve onlardan biri de kim miydi? Tek Kol Ahmet Çatayev.

"ABD ve Türkiye’ye saldırılar planlıyor”

İşin Ankara bombalarına dair asıl çarpıcı boyutuna gelirsek... Washington IŞİD içindeki Çeçen Grubu Yermuk Taburu’nun komutanı dediği Çatayev’in neden kara listeye alındığı açıklarken de aynen şöyle dedi: “2015 ortası itibarıyla Çatayev IŞİD üyesiydi ve ABD ve Türkiye’ye saldırılar planlayan bir militan grubunun parçasıydı.”

Gerçi aynı kara liste kararında geçen IŞİD üyesi bir diğer isim Zaurbek Guçayev’in Türkiye’de bulunduğu, Türkiye’den örgütün Suriye’deki faaliyetlerini sevk ve idare ettiği açıkça yazılmıştı ama Çatayev’in nerede bulunduğuna dair ise herhangi bir detay verilmedi.

Şimdi siz Suriye’de Ruslar ve Amerikalılar arasında nasıl bir ilişki olduğuna inanıyorsunuz bilmiyorum. Ancak anlattığım Tek Kol öyküsü bile rasyonel devletlerin konu ulusal güvenlik olduğunda nasıl bir işbirliği içine girdiklerini, nasıl beraber hareket ettiklerini göstermeye yetiyor. Bunu anlamayanlar Ankara’daki bombalara baksınlar. Ve artık bu karanlık gidişe bir son versinler.