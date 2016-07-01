Atatürk Havalimanı saldırganlarından Vadim Osmanov Rusya pasaportlu, 1992 doğumlu

Atatürk Havalimanı’na yönelik canlı bomba eylemini gerçekleştiren kişilerden birisinin Rusya pasaportu ile Türkiye’ye giriş yaptığı kesinleşti. Pasaportta yer alan Vadim Osmanov isminin gerçek olup olmadığı araştırılırken, girişte kullanılan ve gerçekliği araştırılan pasaportun 2025 yılına kadar kullanım süresinin bulunması dikkati çekti.

Milliyet'in haberine göre; Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde gerçekleştirilen ve 44 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırı sonrasında yapılan araştırmalarda yabancı uyruklu oldukları ifade edilen eylemcilerden birisine ait pasaport kaydı bulundu. Pasaport kaydında canlı bombalardan birisinin isminin Vadim Osmanov olduğu görüldü.



Rusya güvenlik makamlarınca düzenlendiği anlaşılan pasaportta fotoğrafı yer alan teröristin doğum tarihinin 26 Mart 1992 olduğu görüldü. Vadim Osmanov adına hazırlanan Rusya Federasyonu pasaportunun 14 Aralık 2015’te teslim edildiği ve 10 yıllık kullanım süresinin bulunduğu anlaşıldı. Bu pasaport kaydının bulunmasıyla birlikte polis, pasaporttaki ismin gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı. Bu amaçla pasaport kaydının İnterpol üzerinden Rusya Federasyonu’na gönderilerek doğrulanması talep edildiği öğrenildi. Polisin, gerek Atatürk Havalimanı’nın, gerekse diğer sınır kapılarından giriş yapan Rusya pasaportu taşıyan kişileri detaylı biçimde incelemeye aldığı belirtildi.