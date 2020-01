Atatürk Havalimanı saldırısında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Atatürk Havalimanı saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Ölenlerden 19'unun yabancı olduğunu belirten Ala, "Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgi, belge ve bulgular bu saldırıyı DAEŞ terör örgütünün yaptığını işaret etmektedir" dedi. Ala, canlı bombalardan birinin de kimliğinin kesinleştiğini söyledi.

Meclis Genel Kurulu'nda saldırıya ilişkin bilgi veren Bakan Ala'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

44 kişiden 19’u yabancı. Olayın seyri hakkında kısaca bilgi arz etmek istiyorum. Bir taksiyle gelmişlerdir 3 kişi. Bir terörist dış hatlar terminaline girmek isterken polis tarafından durdurulmak istenmiş, polise ateş açarak yaralamış, ardından otoparkın merdivenlerinden aşağı inerken kendini patlatmıştır.

Diğer iki terörist dış hatlar terminaline girer girmez ateş açmışlar ve ters yöne koşmuşlar, biri polis tarafından vurulmuş, kendini patlatmıştır. Öbürü de panikle aşağı koşup kendini orada patlatmıştır.

Bu olay olduktan sonra araştırmalarda örgütün bütün irtibatları ortaya çıkarılacaktır. Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgi, belge ve bulgular bu saldırıyı DAEŞ terör örgütünün yaptığını işaret etmektedir. Kesin olarak da söylenecektir. Gerçekten dünya yeni bir çağda, terör saldırılarıyla her ülke yüz yüze gelebilmektedir. Paris’te, Brüksel’de, Rusya’da, her yerde bu tür saldırılar her yerde yapılmaktadır. Türkiye hem PKK, hem DHKP-C hem de DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin ortaklaştığı bir dönemde kararlılıkla mücadele etmektedir.

Bu küresel teröre karşı en fazla ve ciddi biçimde yansımaları ortaya çıkaran bir ülkedir Türkiye. Dünden itibaren ABD’den Türkiye’ye, Hollanda’dan Fransa’ya kadar yetkililer gerek arayarak, gerek mesaj göndererek bu acıyı, bu sıkıntıyı bizlerle paylaştı. Kendilerine ben de sürekli söylüyordum. Çünkü biz bu ülkede yaşıyoruz. Yanı başımızda bir ülke tamamen istikrarsızlığa sürüklendi. Bir ülke yanarsa dumanı bize gelmesin politikası işe yaramaz. Gelin bu yangını söndürelim, meseleyi kökünde, yerinde, uluslararası güçler olarak çözmemiz lazım.

Bugüne kadar 145 ülkeden 50177 kişiye Türkiye’ye giriş yasağı kurduk. Karşılıklı istihbarat alışverişi yaptık. Sınır dışı edilen 98 ülkeden 3603 kişi. Bazı ülkeler bizim bu aldığımız tedbirler neticesinde yasalarını değiştirmek zorunda kaldılar. İsveç’e gönderdik, aynı aile 15 gün sonra deniz yoluyla geldi.

Türkiye’de sadece terör DAEŞ’ten ibaret değil. PKK terör örgütüyle de bir mücadele yürütülmektedir. Suriye’de kanton ilan ettikten sonra konsept değiştirdiler ve Türkiye’nin içine taşımak istediler. Yaklaşık 12 yerleşim biriminde bu tür faaliyetlerde bulundular. Bunların hepsi temizlendi, bunlar sınırdaydı.

Büyük bir devlet geleneği, Osmanlı’dan, insanın insanla ilişkisinden yeryüzünde en büyük devleti kurmuş bir milletiz.

Şehirlerde bu olduktan sonra şimdi kırsal alandaki varlığını da sonlandırmak için operasyonlar yapılıyor. Tam da burada, şu anda Diyarbakır’ın kuzeyinde, o bölgede yapılan operasyonda ortaya çıkan manzara uyuşturucuyla terörün, çocukların geleceğini karartmanın nasıl iç içe geçtiğini berrak bir şekilde ortaya koymaktadır. 2,7 milyar dolar değerinde esrar ve kenevir ele geçirildi. Çoğu kez hazine arazisine ekiyorlar. Hasat gelmeden önce yapıldı ve kökü de kazınıyor. Biz devlet olarak ne yapacağımızı biliyoruz, keşke partilerimiz de bilse, hiç sorun yok. 44 milyon kök kenevir. Çok sayıda mühimmat ele geçirdik. Bu uyuşturucuyla terörün, teröristlerin nasıl iç içe geçtiğini ortaya koymaktadır. Teröristleri şu terörist, bu terörist diye ayırmayın. Bunlar insanlığa karşı suç işliyorlar.

Şu anda 7 yerleşim biriminde, Şırnak merkez ve 6 ilçede sokağa çıkma yasağı kısmen ya da tam gün devam etmektedir. Dört ilçede sadece gece devam etmektedir. 3630 çukur barikat kapatıldı. 6187 bomba düzeneği iptal edildi. 2102 silah, 1062’si uzun namlulu, 45 kanas, çok sayıda patlayıcı malzeme ele geçirildi.