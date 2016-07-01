Atatürk Havalimanı erken mi açıldı?

Atatürk Havalimanı'na yapılan canlı bomba saldırısından 24 saat geçmeden havalimanının yeniden kullanıma açılması sosyal medyada tartışmalara neden olmuş, havalimanı çalışanlarının ertesi gün işe gitmesi tepki yaratmıştı.

Brüksel'de 22 Mart tarihinde uğradığı saldırıların ardından Zaventem havalimanı 12 gün kapalı kalmıştı.

Atatürk Havalimanı'nın kısa sürede açılmasını BBC Türkçe'ye değerlendiren uzmanlar meselenin fiziki onarımla ilgili değil psikolojik travmayla alakalı olduğunu söylüyor.

Atatürk Havalimanı'nı işleten TAV Havalimanları Holding'in İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sani Şener ise havalimanının en kısa sürede açılması kararında devlet otoritesinin etkili olduğunu ifade ediyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Şener saldırıdan sonra krizi iyi yönettiklerini ifade ederek "Birkaç saat içinde binlerce yolcuyu tahliye ettik" dedi.

'Devletle terörizm arasında algı yarışı'

Emniyet güçlerinin olay yeri incelemesinin 5 saat sürdüğünü ardından da havalimanının onlara teslim edildiğini aktaran Şener, hızla hareket ederek fiziki hasarları gidermeye başladıklarını söyledi.

Şener "Devlet otoritesi havalimanının en kısa sürede açılmasını istedi. Biz de bu siyasi karara uyum sağladık" diye konuştu.

Şener kararın ardında ekonomik kaygılar olduğu görüşünü kabul etmiyor.

Havalimanında güvenlik tedbirleri artırılmış durumda.

"Saldırıdan sonra ayakta olduğumuzu ve yeniden normal yaşantımıza döndüğümüzü göstermek önemliydi. Bu görüşü ben de destekledim" diyor Şener.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi Nihat Ali Özcan ise hem ekonomik hem de siyasi nedenlerle hükümetin havalimanının kapalı kalmasını istemeyeceğini düşünüyor.

Özcan "Siyasi olarak her şeyin normale döndüğü algısının yaratılması önemlidir. Eğer havalimanı kapalı kalırsa olay dallanıp, budaklanır ve konu daha da uzar endişesi olabilir" dedi.

Özcan "Devlet saldırganlara hemen ayağa kalktık mesajı vermek istemiş olabilir. Terör devleti zayıf göstermeye çalışırken devlet de bunu bertaraf etmeye çalışır. Bu iki taraf arasındaki bir algı yarışıdır" diye ekledi.

Havalimanlarının doğası gereği devamlı savunma durumunda kaldığını söyleyen Özcan sürpriz unsuru nedeniyle havalimanlarının baştan dezavantajlı bir durumda olduğunu da söylüyor.

Özcan "Hazır kurban yani. Bu da iyi bir psikoloji değil" diyor.

Brüksel havalimanın saldırıdan sonra uzun süre kapalı kalması konusunda Özcan, bunun bütçeyle ilgili bürokratik bir süreç nedeniyle yavaşlamış olabileceğini çünkü fiziki mekân onarımının kapasiteyle ilgili bir durum olduğunu söylüyor.

Mustafa Sani Şener ise Brüksel havalimanı kararının Belçika hükümetine ait olduğunu, havalimanı işletmesinin güvenlik ve onarım konusunda yeteneklerinin bulunduğunu söyledi.

Mesele psikolojik

Türk Hava Yolları'nın eski basın müşaviri, İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Genç ise havalimanının bu kadara kısa sürede açılmasını "sürpriz" olarak niteledi.

Genç havalimanında herhangi bir güvenlik açığı bulunduğunu düşünmüyor. Genç, havalimanı güvenliğinin binaların içinde başlayıp uçağa kadar olan bölgeyi kapsadığını saldırının ise dışardan geldiğini belirtti.

Ancak Genç'i endişelendiren konu bu kadar büyük bir saldırının çalışanlar ve yolcular üzerindeki şoku.

Genç "Mekândaki hasarlar havalimanının açılması için engel değildi. Ben daha ziyade orada çalışanların ve kısmen yolcuların bu olayın psikolojik etkilerinden ve travmalardan sıyrılarak görev başına dönebilecekleri konusunda endişeliydim" diyor.

Genç "Belki birkaç günlük rehabilitasyona ihtiyaç olurdu" diye ekledi.

TAV İcra Kurulu Başkanı Şener'e bu soruyu yönelttiğimizde şirket çalışanlarının çok ciddi bir travma içinde olduğunu kabul ediyor.

"Nasıl olmasın, 11 arkadaşımızı kaybettik. Ama sağ olsunlar ertesi gün hepsi koşarak işe geldi. Bu herkes için çok ciddi bir travma. Yarından itibaren tüm çalışanlara travma sonrası psikolojik tedavi vermeye başlıyoruz" diye konuştu Şener.

Dr. Özcan ise bu tür saldırılarda meselenin psikolojik tarafının biraz kültürle ilgili olduğunu söylüyor.

Özcan "Belki bu konuya mekanik bir yaklaşım olmuş olabilir. Hem şirket hem de hükümetin orada çalışan ve bu olaylarda bir şekilde mağdur olmuş insanları rehabilitasyona sokması gerekir" dedi.

"Hayatın bütünüyle normale dönebilmesi için hem fiziki hem de insani iyileştirmeler yapılmalı" diye ekliyor Özcan.

Şener havalimanında güvenlik tedbirlerinin had safhada olduğunu hatta bu saldırganların da önceden tespit edildiğini ancak çatışmalar çıktığını aktardı.

Ali Genç ise havalimanında "kritik noktalarda silahlı ve donanımlı güvenlik güçlerinin bulunacağı ve muhtemel saldırılara daha hızlı ve anında karşılık verilebilecek yeni bir güvenlik yaklaşımının oluşturulabileceğini" öneriyor.