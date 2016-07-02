Havalimanı saldırganlarının kaldığı mahallenin muhtarı: 2 bin 500 kayıtsız hane var!

Atatürk Havalimanı’nda saldırı gerçekleştiren 3 canlı bombanın İstanbul Fatih’te kiraladığı evin bulunduğu İskenderpaşa Mahallesi’nin muhtarı Fikret Saral, mahallesinde 2 bin 500 kayıtsız ev bulunduğunu söyledi. Muhtar Saral, "Emlakçının kiraya verirken bunları düşünmesi lazım. ‘Bu adam bombacı mı, terörist mi? Burayı hücre evi olarak mı kullanacaklar?’ Hepsi parayı alıyor, gerisine karışmıyor. Böyle bir şey yok. Bu kişilerin nüfus kâğıtlarını aldın mı, bunlara kira kontratı yapıldı mı?” dedi.

Habertürk'ten Güngör Karakuş'un haberine göre, canlı bombaların İstanbul Fatih’te kiraladıkları evin üst katında oturan yaşlı kadının “Muhtara kaç defa yalvardım. ‘Kimin oturduğunu tespit ediyor musunuz?’ diye sordum. ‘Biz biliyoruz her şeyi’ dedi” sözlerinin ardından İskenderpaşa Mahallesi Muhtarı Fikret Saral açıklamalarda bulundu.

Kendisine birçok mahalle sakininin gelip apartmanında oturan yabancı uyruklu insanlardan şikâyetçi olduğunu anlatan Fikret Saral, “Bu kadının bize yazılı bir başvurusu yok. Belki gelmiştir ama yazılı bir başvurusu yoksa ben nasıl hatırlayabilirim? Benim mahallemde şu anda 2 bin 500 tane kayıtsız hane var. Her gün 30-40 insan muhtarlığa geliyor. ‘Binamızda yabancılar oturuyor, gelen giden belli değil’ diye şikâyetler oluyor. Biz bunların kayıtlarını tutmuyoruz. Bize dilekçeyle de başvurmuyorlar. Sözlü olarak belirtiyorlar, biz de onları yönlendiriyoruz. Toplu şikâyetler gelince de devlet büyüklerimize gerek yazılı, gerekse sözlü olarak durumu anlatıyoruz. Bu hanımefendi de gelmiş olabilir. ‘Ben biliyorum’ nasıl diyeyim? Adamları bilsem zaten kayıtlarını yaparım” diye konuştu.

"Ev sahipleri ve emlakçı düşünmeli"

Ev sahipleri ve emlakçıların kiracıları tanımadığını ifade eden Saral, “Bunların düşünülmesi lazım. ‘Ben burayı kiraya veriyorum ama adamın kimliği belli mi, değil mi? Bizim doğalgazımızı, elektriğimizi üzerine alması gerekir.’ Emlakçının kiraya verirken bunları düşünmesi lazım. ‘Bu adam bombacı mı, terörist mi? Burayı hücre evi olarak mı kullanacaklar?’ Hepsi parayı alıyor, gerisine karışmıyor. Böyle bir şey yok. Bu kişilerin nüfus kâğıtlarını aldın mı, bunlara kira kontratı yapıldı mı?” dedi.

"2 ay önce kaymakama durumu anlattım"

Muhtar Saral, sözlerini şöyle tamamladı: “Ben mahallemdeki bu durumu 2-3 ay önce kaymakam beye yazılı olarak ilettim. Benim başvurumun ardından kaymakamlık, belediye yetkilileri, bölgedeki bütün emlakçıların dükkânlarını mühürledi. Ama bir süre sonra hepsi cezaları bittikten sonra dükkânlarını açtı ve eski sistem devam etti.”