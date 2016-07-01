Rusya'dan canlı bomba açıklaması: Çeçenistan'da Osman Vadinov diye biri yaşamamıştır

İstanbul Atatürk Havalimanı’na saldıran canlı bombalardan birinin Çeçen asıllı Rus vatandaşı Osman Vadinov olduğu haberleri üzerine Rusya’dan bu kişiyle ilgili yalanlama geldi. İnterfaks ajansına açıklama yapan Rusya’nın Kafkas bölgesi Emniyet Müdürlüğü "Çeçenistan’da hiçbir zaman Osman Vadinov adında bir kişi yaşamamıştır" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre Kafkas bölgesi Emniyet Müdürülüğü'nün açıklamaları şöyle:

"Çeçenistan’da hiçbir zaman Osman Vadinov adında bir kişi yaşamamıştır. Üstelik verilen soyadı Vadinov da Çeçen değil. İkinci sanık Ahmet Çatayev’e gelince; bu kişi Rusya tarafından da aranıyor" diye konuştu.

"Son olarak 2012 yılında Gürcistan sınır bölgesinde Gürcü muhafızlar tarafından ele geçirilen Çatayev’in iadesini istemiştik. Ancak Gürcistan terörizm suçundan aradığımız bu kişiyi bize teslim etmeyeceğini bildirdi. Çatayev, bizdeki bilgilere göre Kafkas Emirliği olarak tanınan oluşumun liderlerinden Doku Umarov’un Avrupa temsilcisi.

"2011 yılında bu kişi Bulgaristan-Türkiye sınır bölgesinde Bulgar güvenlik güçleri tarafından tutuklanmıştı. Bulgaristan’ın Hasköy şehri mahkemesi Rusya’ya iade kararı almış, ancak ardından Filibe’deki üst mahkeme insan haklarına atıfta bulunarak kararı bozmuştu.”