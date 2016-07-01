T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rusya'dan canlı bomba açıklaması: Çeçenistan'da Osman Vadinov diye biri yaşamamıştır

"İkinci sanık Ahmet Çatayev’e gelince; bu kişi Rusya tarafından da aranıyor"

01 Temmuz 2016 08:42

İstanbul Atatürk Havalimanı’na saldıran canlı bombalardan birinin Çeçen asıllı Rus vatandaşı Osman Vadinov olduğu haberleri üzerine Rusya’dan bu kişiyle ilgili yalanlama geldi. İnterfaks ajansına açıklama yapan Rusya’nın Kafkas bölgesi Emniyet Müdürlüğü "Çeçenistan’da hiçbir zaman Osman Vadinov adında bir kişi yaşamamıştır" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre Kafkas bölgesi Emniyet Müdürülüğü'nün açıklamaları şöyle:

"Çeçenistan’da hiçbir zaman Osman Vadinov adında bir kişi yaşamamıştır. Üstelik verilen soyadı Vadinov da Çeçen değil. İkinci sanık Ahmet Çatayev’e gelince; bu kişi Rusya tarafından da aranıyor" diye konuştu.

"Son olarak 2012 yılında Gürcistan sınır bölgesinde Gürcü muhafızlar tarafından ele geçirilen Çatayev’in iadesini istemiştik. Ancak Gürcistan terörizm suçundan aradığımız bu kişiyi bize teslim etmeyeceğini bildirdi. Çatayev, bizdeki bilgilere göre Kafkas Emirliği olarak tanınan oluşumun liderlerinden Doku Umarov’un Avrupa temsilcisi.

"2011 yılında bu kişi Bulgaristan-Türkiye sınır bölgesinde Bulgar güvenlik güçleri tarafından tutuklanmıştı. Bulgaristan’ın Hasköy şehri mahkemesi Rusya’ya iade kararı almış, ancak ardından Filibe’deki üst mahkeme insan haklarına atıfta bulunarak kararı bozmuştu.”       

 

 

 

ETİKETLER

Osman VadinovÇeçenAhmet ÇatayevAtatürk Havalimanı

İlgili Haberler

Canlı bombalar Atatürk Havalimanı'na nasıl geldi, katliamı nasıl gerçekleştirdi?

Güvenlikçi üç kişinin sıcağa rağmen giydikleri ceketten şüphelenerek polise bildirdi

Üç canlı bomba aynı karede

Saldırganların Tacikistan uyruklu olduğu iddia edildi

Canlı bombayı vuran Yasin Durna, öğretmen olarak atanamayınca polis olmuş

"Yeğenim inşallah bayramdan sonra sağlığına kavuşacak, köye dinlenmeye gelecek"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24