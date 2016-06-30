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Üç canlı bomba aynı karede

Saldırganların Tacikistan uyruklu olduğu iddia edildi

30 Haziran 2016 12:33

Atatürk Havalimanı'ndaki eylem düzenleyen canlı bombalar aynı karede görüntülendi. Fatih kaldıklarını tespit edilen canlı bombaların taksi tuturak saldırıyı gerçekleştirecekleri havalimanına geldikleri belirtildi. Taksiden indikten sonra üç canlı bombanın güvenlik kameralarına görüntüleri yakalandı. 

Tüm dünyada yankı bulan Atatürk Havalimanı’ndaki canlı bomba eyleminin ardından yapılan araştırmalarda önemli bulgulara ulaşıldı. Tacikistan uyruklu oldukları iddia edilen üç canlı bombanın fotoğrafı ortaya çıktı.

 

"Bombacılar Tacik çıktı" iddiası

 

Atatürk Havalimanı’nda yaşanan eşzamanlı canlı bomba eylemini gerçekleştiren kişilerin Tacikistan uyruklu olduğu iddia ediliyor. 

 

Eylem polisi vurarak başladı

 

Saldırının ayrıntıları da netleşmeye başladı. Canlı bombaların ilk olarak bir polisi vurduktan sonra eyleme başladıkları anlaşıldı. Eylem sırasında otoparka kaçan canlı bombalardan biri daha sonra dönüp kendisini patlattı. 

 

Taksiyle geldiler 

 

Alınan bilgilere göre, taksiyle Atatürk Havalimanı’na gelen üç eylemci, doğrudan üst kattaki Dış Hatlar yolcu salonuna yöneldi. Bu sırada, eylemcilerden birisinin üzerinde koyu renkli mont olması nedeniyle salon önünde devriye görevi yapan polislerden biri, şüphelilere “Kimliğinizi görebilir miyim?” sorusunu yönelttiği sırada eylemcilerden biri kimliklerinin ortaya çıktığı düşünerek polise ateş açtı. 

Polisin vurulmasıyla birlikte, silahı kullanan eylemcilerden biri doğrudan çok katlı otoparka doğru kaçarken, diğer iki eylemci, polis kontrol noktalarını hedef alan biçimde otomatik silahlarla terminale girdi. Terminal içindeki polislerin müdahalesi sırasında canlı bombalardan biri binanın kuzey, diğeri de güney istikametine doğru koştu. 

Bu sırada, güney istikametine koşan eylemci, polisin açtığı ateş sonucu vurularak düştü. Silahını kaybeden saldırganının yanına giden polis, eylemcinin üzerindeki bomba düzeneğini ateşlemek için hareket ettiğini görünce olay yerinden uzaklaştı. Eylemcini üzerindeki bombalı yeleği patlattığı sırada, salonda bulunanların dağılması, can kaybının daha da artmasını önledi. 

Diğer canlı bomba ise, eş zamanlı koşup dış hatlardan gelen yolcuların çıkış yaptığı alt kata koşarak indi. Bu eylemci, doğrudan içeriden çıkış kapısına doğru yöneldi ve üzerindeki düzeneği patlattı. Bu patlama sonrasında kapı çevresinde bulunanlar etkilendi. 


Eş zamanlı iki patlama yaşanırken, bu kez otoparka doğru kaçan 3. eylemci “gelen yolcu” kapısına doğru yöneldiği sırada servis aracının yanında intihar saldırını gerçekleştirdi. 

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