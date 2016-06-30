T24 LogoT24 Logo
Gündem

Canlı bombayı vuran Yasin Durna, öğretmen olarak atanamayınca polis olmuş

"Yeğenim inşallah bayramdan sonra sağlığına kavuşacak, köye dinlenmeye gelecek"

30 Haziran 2016 15:13

İstanbul Atatürk Havalimanı'na düzenlenen terör saldırısında, üç canlı bombadan ikincisini vuran 29 yaşındaki Yasin Durna'nın, sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu olmasına rağmen, atamayınca polis olduğu öğrenildi. 

Mardin Midyat'ta Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan 32 yaşındaki  Nefize Özsoy'un da, sınıf öğretmenliği mezunu olmasına rağmen, atanamayınca polis olduğu öğrenilmişti.

Yeni Hayat'ta yer alan habere göre; elindeki silahla etrafa ateş açarak ilerleyen ikinci teröristi vurarak can kaybının artmasını önleyen polis memuru Yasin Durna'nın yaralandığını öğrenen Bartın’ın Amasra İlçesi Topderesi Köyü’nde oturan ailesi, İstanbul’a gitti. 50 yaşındaki Kadriye ve 55 yaşındaki Saadettin Durna çifti, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren oğullarının başında bekliyor.

Ateş açarak üzerine gelen teröristi vurarak çok sayıda kişinin hayatını kurtaran polis Yasin Durna'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Polisin köyde oturan dayısı Ahmet Doğan, Yasin Durna'nın 2010’da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

“Yeğenim Sosyal Bilgiler öğretmeniydi. Ama atanamadı. 2011’de polis oldu ve İstanbul’da görev yapmaya başladı. 2.5 yıldır Atatürk Havalimanı’nda çalışıyordu. Saldırının ardından bizi aradılar. Biz de köyden İstanbul’a gittik. Kendisi ameliyat oldu. Sağlık durumu şu anda iyi. Anne ve babası yanında bekliyorlar. İnşallah bayramdan sonra sağlığına kavuşunca köye dinlenmeye gelecek” dedi.

ETİKETLER

Canlı bombayı vuran polisYasin DurnaAtatürk Havalimanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24