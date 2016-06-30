Canlı bombayı vuran Yasin Durna, öğretmen olarak atanamayınca polis olmuş

İstanbul Atatürk Havalimanı'na düzenlenen terör saldırısında, üç canlı bombadan ikincisini vuran 29 yaşındaki Yasin Durna'nın, sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu olmasına rağmen, atamayınca polis olduğu öğrenildi.

Mardin Midyat'ta Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan 32 yaşındaki Nefize Özsoy'un da, sınıf öğretmenliği mezunu olmasına rağmen, atanamayınca polis olduğu öğrenilmişti.

Yeni Hayat'ta yer alan habere göre; elindeki silahla etrafa ateş açarak ilerleyen ikinci teröristi vurarak can kaybının artmasını önleyen polis memuru Yasin Durna'nın yaralandığını öğrenen Bartın’ın Amasra İlçesi Topderesi Köyü’nde oturan ailesi, İstanbul’a gitti. 50 yaşındaki Kadriye ve 55 yaşındaki Saadettin Durna çifti, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren oğullarının başında bekliyor.

Ateş açarak üzerine gelen teröristi vurarak çok sayıda kişinin hayatını kurtaran polis Yasin Durna'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Polisin köyde oturan dayısı Ahmet Doğan, Yasin Durna'nın 2010’da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

“Yeğenim Sosyal Bilgiler öğretmeniydi. Ama atanamadı. 2011’de polis oldu ve İstanbul’da görev yapmaya başladı. 2.5 yıldır Atatürk Havalimanı’nda çalışıyordu. Saldırının ardından bizi aradılar. Biz de köyden İstanbul’a gittik. Kendisi ameliyat oldu. Sağlık durumu şu anda iyi. Anne ve babası yanında bekliyorlar. İnşallah bayramdan sonra sağlığına kavuşunca köye dinlenmeye gelecek” dedi.