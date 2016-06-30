Canlı bombalar Atatürk Havalimanı'na nasıl geldi, katliamı nasıl gerçekleştirdi?

IŞİD üyesi olduğu ileri sürülen 3 canlı bomba Vatan Caddesi’nden taksiye binerek Atatürk Havalimanı’na geldi. Dış arama noktasından polise takılmadan geçen taksideki teröristler Dış Hatlar Terminali önünde inince silahlarını çıkarıp patlayıcı olan yeleklerini giyerek 3 ayrı noktaya dağıldı. Önce Kalaşnikof’la ateş açan sonra da patlayıcıları infilak ettiren canlı bombalardan birinin Rus uyruklu Çeçen Osman Vadinov olduğu iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Çetin Aydın ve Arda Akın'ın haberine göre, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda önceki gece saat 21.51’de meydana gelen saldırının detayları ortaya çıkarken İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 3 canlı bombanın, Fatih Vatan Caddesi Şair Fuzuli Sokak girişinde, saat 21.00 sıralarında Mahmut Bağış’a ait 34 TEE 96 plakalı taksiye binerken kameralara yansıyan görüntülerini saptadı. Elde edilen bilgilere göre 3 teröristin yanında 3 sırt çantası ve bir valiz vardı.

Taksi, Atatürk Havalimanı girişinde, polislerin şüphelendikleri araçları çevirdiği arama noktasını hiçbir engelle karşılaşmadan geçti. Teröristler Dış Hatlar Geliş Terminali önünde indiler. Valizi açıp içinden çıkardıkları mont ve ceketleri giyip Kalaşnikof silahlarını gizledikten sonra biri otoparka, biri dış hatlar gelişe, biri de dış hatlar gidişe yöneldi.

Bu sırada otoparka giren güvenlikçi üç kişinin sıcağa rağmen giydikleri ceket ve montlardan şüphelenerek polise bildirdi. Bir sivil polis, dış hatlar geliş A kapısına ilerleyen teröriste yaklaşarak kimliğini sordu. Terörist ateş açıp polisi omuzundan yaraladı. Otoparktan silah sesi gelince, uçaktan inen yolcuların araçlara bindiği geliş terminalinin önündeki canlı bomba kendini patlattı. Büyük bir panik yaşanırken aralarında üç taksici ile işten çıkan personelin de bulunduğu çok sayıda kişi burada yaşamını yitirdi.

Polis 10 el ateş etti

Panikten yararlanıp otopark tarafından üst kata çıkan ikinci canlı bomba, A kapısından gidiş terminaline Kalaşnikofla ateş açarak girdi. Silahsız güvenlik görevlilerinin bulunduğu x-ray cihazlarının yanından terminale giren canlı bomba CIP bölümüne kadar ilerlemeyi başardı. Pasaport kontrol noktası önünde girişleri kontrol eden polis memuru Y.D, duvara siper aldı. Tam önünden geçerken ateş edeceği sırada terörist erken davranarak polis memurunu karnından vurdu. Polis memuru yaralı olarak 10 el ateş etti. Yere düşen teröristin silahı elinden fırladı. Bu sırada çevredekileri uzaklaşmaları için “Bomba” diye bağırarak uyaran polis memuru, canlı bombanın pimi çekmeye hazırlandığını görünce uzaklaşmak zorunda kaldı. Canlı bomba da butona bastı ve bombayı patlattı. Polis memurunun uyarısı nedeniyle çevredekiler uzaklaştığı için beton zemini delen o müthiş patlamada ölen olmadı.

Gümrük memuru vurdu

Alt katta personelin de giriş yaptığı A kapısından geliş terminaline giren ilk ateşi açarak polisi yaralayan 3. canlı bombanın amacı ise kaçanların yığıldığı gümrük noktasına yakın bir yerde katliam yapmaktı. Terörist, panik halinde kaçışan yolcuların üzerine silahını ateşleyip ilerlerken Simit Sarayı önünde gümrük görevlisi Umut Sakaroğlu tarafından vuruldu. Yere düşen canlı bomba kendini patlatınca, Umut Sakaroğlu da şehit oldu.

Ölümler iki patlamada

Ölümlerin tamamı geliş katındaki iki patlamada, yolcu bekleme alanında ve dışarıdaki servis ve taksi alanında gerçekleşti. Türkiye’yi dehşete düşüren saldırıda 42 kişi hayatını kaybetti. Canlı bombalarla birlikte bu sayı 45 oldu.

Olaydan sonra iki adet patlamamış el bombası bulundu. Menşei henüz tespit edilemeyen el bombalarından biri teröristlerin el çantasında diğeri de terminalde bulundu.

Polis dün, teröristlerin kaldığı Fatih’teki evi bastı. Evde dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar bulundu.

MİT 20 gün önce uyarmış

Canlı bombalardan Çeçen Osman Vadinov’un bombalı saldırı öncesi IŞİD’in Suriye’deki üssü Rakka’dan gelerek Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. 2015 yılında da yine Türkiye’ye geldiği iddia edilen Vadinov’un Türkiye’de irtibatlı olduğu kişilerin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. MİT’in de saldırıdan 20 gün önce tüm il emniyet müdürlüklerine hassas bölgelere yönelik IŞİD üyelerince bombalı saldırı düzenleneceği yönünde uyarı yazısı gönderdiği iddia edildi. Saldırıda 4. bir kişinin daha bulunduğu ve kaçtığı iddia edilirken sınır kapılarında önlemler artırıldı.

Teröristleri getiren taksici: Yabancı bir dilde konuştular

Teröristlerin Atatürk Havalimanı’na gelirken bindiği taksinin şoförü Mahmut Bağış, olaydan sonra Emniyet’e götürüldü. İfadesi alınan Bağış, 3 kişinin havalimanına gidinceye kadar kendi aralarında yabancı dilde konuştuklarını, konuşmalarından hiçbir şey anlamadığını söyledi.

Kahraman gümrükçü

Girne Amerikan Üniversitesi mezunu Umut Sakaroğlu, Atatürk Havalimanı’nda gümrük muhafaza memuruydu. Teröristlerden birini geliş katında vurdu. Kendini patlatan canlı bombayla birlikte yaşamını yitirdi. Hatay’daki ailesi acı haberle yıkılırken bir gümrük görevlisi olayı şöyle anlattı: “Saldırgan, ilk kontrolün olduğu noktadan geçiyor. Ve elinde silahla taraya taraya gidiyor. O sırada, Umut, terörist ile karşı karşıya geliyor. Umut da silahlıydı. Ve saldırgana müdahale ettiğini değerlendiriyoruz. O müdahale sonrası saldırgan üzerindeki bombayı patlıyor. Patlama, gelen yolcuları bekleyen kişilerin olduğu alana çok yakın. Maalesef Umut Sakaroğlu da o anda şehit oldu. Eğer Umut’un o müdahalesi olmasaydı, can kaybı daha fazla olabilecekti.”

Yer hizmetlerinde çalışan 36 yaşındaki Yusuf Haznedaroğlu, Nilsu Özmeriç’le nişanlıydı. Düğünleri 10 gün sonra yapılacaktı. Terminalin önünde eve gitmek için servis beklerken mesai arkadaşları Çağatay Çöl (26) ve Abdülhekim Bugda’yla (27) birlikte öldü. Arkadaşları Doğu Türkistan kökenli Abdülhekim Bugda’nın işe girmek için çok uğraştığını, ilk maaşını geçen hafta alınca kendilerine yemek ısmarladığını söyledi.

Turizmci Mustafa Arı (36) İstanbul’da gezdirdiği turistleri havalimanına bırakmış, terminalden çıkıyordu. 3 ay sonra ikinci kez baba olacaktı.

İlk patlama, Havalimanı Durağı’na bağlı taksicilerin yolcu beklediği noktaya çok yakındı. Taksi şoförleri Mustafa Bıyıklı, Ali Zülfikar Yorulmaz ve Erol Eskisoy hayatını kaybetti. Erol Eskisoy (42), 5 çocuk babasıydı.

Serkan Türk (29), Büyükmece Mimaroba Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeniydi. Annesiyle birlikte havalimanına misafirlerini karşılamaya gitmişti. Otomobilde beklerken silah seslerini duyunca annesine “Ben bir bakıp geleyim” dedi, dönemedi.

Ressam Ercan Sebat da Atatürk Havalimanı’ndaki saldırıda ölenler arasındaydı.

"Ben hiç savaşmadım"

Atatürk Havalimanı’ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden THY personeli Gülşen Bahadır’ın kısa bir süre önce Facebook’taki hesabından “Ben hiç savaşmadım” başlıklı bir yazı paylaştığı öğrenildi.

Adli Tıp

Atatrük Havalimanı’ndaki saldırıda ölenlerin sayısı 42’e çıktı. Kurban yakınlarının acılı bir bekleyişe girdiği Adli Tıp Morgu’ndaki cesetlerden 3’ü bombanın etkisiyle parçalanmış canlı bombalara ait. 5 cesedin kimlikleri saptanamadı. Aralarında Suudi Arabistan, Irak, İran, Tunus, Ürdün, Özbekistan, Doğu Türkistan ve Ukrayna vatandaşlarının da bulunduğu ölenlerden kimlikleri saptananların isimleri şöyle:

Çağlayan Çöl, Mustafa Bıyıklı, Erol Eskisoy, Sıddık Turgan, Fernat Akkaya, Kerime Amiri (Suudi Arabistan), Ertan An, Ali Zülfikar Yorulmaz, Serkan Türk, Göksel Kurnaz, Özgül İde, Fathı Bayoudh (Tunus), Mahmut Merk, Sıddık Peçenek, Umut Sakaroğlu, Mukhiddionv Samad (Özbekistan), Hüseyin Tunç, Salar Davudi Kohnehshahri (İran), Taner Misfir Almaki (Suudi Arabistan), Ercan Sebat, Mustafa Husham Saeed (Irak), Ethem Uzunsoy, Tevfik Yusuf Haznadaroğlu, Meryem Amiri (Suudi Arabistan), Zehra Amiri (Suudi Arabistan), Mahmut Çizmecioğlu, Hüda Amiri (Suudi Arabistan), Nisreen Hasmed Shammad (Ürdün) Vafika Ali Bilal (Irak), Adem Kurt, Habibullah Sefer, Murat Güllüce, Abdülhekim Buğda (Doğu Türkistan), Abdurrahman Abdullah İbedullah, Muhammed Eymen Demirci, Laryska Tsybaklova (Ukrayna), Merve Yiğit.