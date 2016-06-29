Atatürk Havalimanı saldırısında hayatını kaybedenlerin hikâyeleri

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen intihar saldırıları 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Saldırıda ölenlerin arasında 10 gün sonra düğünü olan da vardı, eşi hamile olan da.





"Seni unutmayacağız Özgül"



Saldırıda hayatını kaybedenlerden Özgül İde, havalimanında yer hizmetleri veren TGS şirketinde yeni çalışmaya başlamıştı.

İstanbul'da Ares Üniversitesi Turizm - otelcilik bölümü mezunuydu.

Özgül İde'nin Facebook sayfasında arkadaşları üzüntülerini dile getirip saldırıya tepkilerini gösterdiler.

İde'nin eski okul arkadaşlarından birisi "4 yıl be koca 4 yıl birlikte lise sıralarında birçok anımız olan Özgül İde kardeşimiz dünkü hain saldırıda yaşamını yitirmiş. Başımız Sağolsun..." mesajını paylaştı.

İde'nin bir diğer arkadaşıysa "Canım iş arkadaşım mekanın cennet olsun. Hakkını helal et. Çok erken bırakıp gittin bizi seni unutmucaz Özgül" dedi.

Batman'ın yerel gazetesi, Batman Tarafsız ise Özgül İde'nin memleketi Batman'da toprağa verileceği haberini geçti.



Eşi 6 aylık hamileydi



Tercümanlık yapan Ertan An'ın ise saldırı sırasında bir turist kafilesini Atatürk Havalimanı'na getirdiği ifade edildi.

Liseyi Avusturya'da okuyan Ertan An, daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni bitirip tercümanlığa başlamıştı.

Evli Ertan An'ın bir çocuğunun olduğu ve eşinin de ikinci çocuklarına 6 aylık hamile olduğu belirtildi.

Tuncelili Ertan An'ın cenazesinin yine Tunceli'de defnedileceği belirtiliyor.



"10 gün sonra düğünü vardı"

Saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Haznedaroğlu ise geçen yıl TGS yer hizmetlerinde çalışmaya başlamıştı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, mesai çıkışı havalimanı önünde servis beklerken saldırıda öldürüldüğünü aktardı.

Yusuf Haznedaroğlu'nun 10 gün sonra evleneceği öğrenildi.

Adli Tıp önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yusuf Haznedaroğlu'nun nişanlısının annesi, "Bakırköy Devlet Hastanesi'nden buraya geldik. Önce ağır yaralı olarak getirmişler sonra kaybetmişiz. Bilebildiğimiz bu kadar. Şu anda camiye götüreceğiz. Mesai bitimi saatinde kapı önünde servis beklerken. Arkadaşları yaralı, kendisini de kaybettik. Mesaiye kalsalar çıkmayacaktı o çocuklar oraya. 10 gün sonra düğünü vardı ne yazık ki" dedi.



Saldırgana müdahale ederken öldürüldü



Havalimanındaki saldırıyı düzenleyen silahlı kişilerden birisine ateş açarak vuran gümrük memuru Umut Sakaroğlu ise saldırganın üzerindeki bomba düzeneğini patlatması sonucu hayatını kaybetmişti.

Sakaroğlu'nun Facebook profilinde sadece bir İstanbul silüeti fotoğrafı bulunuyor.

Ancak yine Facebook'ta Sakaroğlu anısına ' Kahraman Umut Sakaroğlu' sayfası açılmış durumda.



"Babamın aklına düştüğüm günden beri kalbimde vatan var"



27 yaşındaki Çağlayan Çöl ise Türk Havayolları'nda kontuar görevlisi olarak çalışıyordu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden birisi oldu.

Çağlayan Çöl Twitter hesabında kendisini "Genelde kafam bozuk olsa da, kanım değil bin şükür. Tamam duygu durumu değişikliği yaşasam da bu sıralar babamın aklına düştüğüm günden beri kalbimde vatan var" sözleriyle tanımlıyordu.

Twitter'da Çöl'ün bir arkadaşı "Çağlayan çöl tgs kurumundan beraber eğitim aldığım arkadaşım nur içinde yatsın mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

TGS yer hizmetlerinden toplamda 9 personel saldırıda hayatını kaybetti. Özgül İde, Yusuf Haznedaroğlu ve Çağlayan Çöl'ün yan sıra Mahmut Mer, Mahmut Çizmecioğlu, Mahmut Eymen Demirci, Abdülhekim Buğda, Gülşen Bahadır, Ercan Sebat ve Adem Kurt hayatını kaybedenler arasında.



Patronunu almak için havalimanına gitmişti



Hayatını kaybedenlerden Ordulu Göksel Kurnaz ise özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

Samsun'un yerel gazetesi Haber, 38 yaşındaki Kurnaz'ın patronunu almak için havalimanına gittiği sırada saldırıya kurban gittiğini yazdı.

Gazetede Kurnaz'ın 2 yıllık evli olduğu da aktarılıyor.



"Kargaşayı fark edince içeriye girmiş" "Kargaşayı fark edince içeriye girmiş"



Cihan Haber Ajansı, Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 24 yaşındaki Serkan Türk’ün Beden Eğitimi Öğretmenliği'nden yeni mezun olduğunu ve bir komşusunun annesini karşılamak için komşusu ve annesiyle birlikte havalimanında bulunduğunu aktardı.

Annesini karşılamak için havalimanının içinde bulunan Naciye Çınar, “Ben 3 tane patlama sesi duydum. Serkan dışarıda kargaşayı fark edince annesine söyleyip içeri girmiş. Serkan koştuktan hemen sonra da bomba patlamış.” dedi.

Hüseyin öğretmen yetim kardeşlerini okutuyordu

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden lise öğretmeni Hüseyin Tunç'un yetim olarak büyüdüğü, öğretmenlerinin yardımlarıyla okuduğu ve kardeşlerini de kendisi okuttuğu ortaya çıktı

Kağıthane Gültepe Endüstri Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yapan Tunç’un 5 yaşında yetim kaldığı, 3 kardeşinin olduğu, öğretmenlerinin maddi ve manevi desteğiyle okutulduğu öğrenildi. 4 yıllık öğretmen olan Tunç, yetim kardeşlerini okutuyordu.



İşe 2 ay önce başlamıştı; tek hayali gazeteci olmaktı

Atatürk Havalimanı’nda yaşanan bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden TGS personeli Muhammet Eymen Demirci için Başakşehir Hoca Ahmet Yasevi Camii’nde cenaze töreni

düzenlendi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Muhammed Eymen Demirci’nin 2 ay önce işe başladığı ve en büyük hayali gazeteci olmak olduğu öğrenildi.

3 taksici de hayatını kaybetti

Saldırıda Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne bağlı Ali Zülfikar Yorulmaz, Erol Eskisoylu ve Mustafa Bıyıklı da hayatını kaybedenler arasında.

Hürriyet gazetesi 11 taksicinin de yaralandığını aktardı.