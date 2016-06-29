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İşte Atatürk Havalimanı saldırganının en net görüntüsü

Kameralara yansıyan saldırganın kışlık mont giydiği görülüyor

29 Haziran 2016 20:00

Atatürk Havalimanı’nda rastgele ateş edip üzerlerindeki bombaları patlatan 3 canlı bombadan 1’inin havalimanında yürürken görüntüleri ortaya çıktı. 

Kışlık mont giyen ve belini tutan saldırganın, cesetleri Adli Tıp Kurumu’na getirilen 3 teröristten biri olduğu belirtiliyor.

Vücut bütünlüğü bozulan ve belinden  yukarısı olmayan terörist ayakkabısından teşhis edildi.

 Polis, Atatürk Havalimanı’nı kana bulayan teröristlerin kimlik tespiti için güvenlik kameralarını saniye saniye inceliyor. Teröristlerin havalimanında güvenlik kamerası ile yolcu kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
 

Silah tutukluk yapınca yere attı

 

Güvenlik kamerası görüntüleri Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminalinden. Elinde uzun namlulu silah bulunan siyah giyimli terörist içeride dolaşırken kameralara yansıyor. Terörist bir kaç defa hedef alıp silahı doğrultuyor ancak silah tutukluk yapıyor. Terörist bunun üzerine birkaç defa yere atıyor. İçeride bir süre dolaşan terörist daha sonra geliş katına iniyor.

Yolcuların arasından geçip gitti

 

Geliş katındaki bir terörist de yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüdeki teröristin güvenlik kamerasında silahı tutukluk yapan terörist olup olmadığı bilinmiyor. Siyah giyimli canlı bomba korkuyla saklanan yolcu ve çalışanların yanından geçerek hızla ilerliyor. Hemen arkasından bir polis geliyor. Kolonların ve duvar kenarlarına çömelerek bekleyenler canlı bombanın gittiği yönü gösteriyor. Bunun üzerine polis, belirtilen yöne doğru koşuyor.

 

Şifreli dökümanlar
 

Bu arada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin 2 eve operasyon düzenledi. Evlerde bulunan çok sayıda şifrelenmiş örgütsel doküman ve dijital malzeme inceleme altına alındı.

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