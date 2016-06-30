Atatürk Havalimanı'nı kana bulayan emri İlham Balı mı verdi?

İstanbul Atatürk Havaalanı’na terörist saldırıyı düzenleyen örgütün IŞİD olduğu yönündeki bilgiler güçlenirken, Alman Bild Gazetesi, bu saldırı emrini Suudi Arabistan doğumlu olan İlhami Balı’nın verdiğini iddia etti.

Türkiye tarafından, en çok arananların bulunduğu “kırmızı” listede yer alan 1982 doğumlu İlhami Balı, uzun yıllar IŞİD'in Türkiye sınır emiri olarak görev yapmıştı.



Ankara'da görülen 27 kişilik IŞİD davasındaki telefon dinleme tutanaklarında konuşmaları yer alan Balı, bir görüşmede Türkiye'den Suriye'ye geçecek IŞİD militanları için talimatlar veriyor, bir diğerinde de gözaltına alınanların bırakılmasını istiyordu.

Militanlar sınırdan giriyor, Türkiye'de hastanelerde tedavi ediliyor

İddialarını Türk güvenlik makamlarına dayandıran Bild gazetesi, Türkiye sınırından Suriye'ye 1500'den fazla militan soktuğu öne sürülen İlhami Balı'nın ayrıca yaralanan militanları Türkiye'de parayla tedavi ettirdiği ve Türkiye'deki adamlarını 2 bin 500 dolar maaşa bağladığını öne sürdü.

Türkiye sınırında bir askerin kaçırılması, bir Türk askerinin şehit edilmesi olayının faili olarak da aranan Balı hakkında, “terör örgütü yöneticiliğinden” arama kararı bulunuyor.

İlham Balı, El Kaide üyeliğinden 3 yıl tutuklu kaldı. 2012'de Suriye'ye giden Balı, önce El Nusra'ya, 2013 yılında IŞİD'e katıldı. Balı'nın Suruç, Diyarbakır ve Ankara katliamlarının talimatını verdiği öne sürülüyor.