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Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Gülşen Bahadır ve Adem Kurt'un cenazeleri toprağa verildi

29 Haziran 2016 22:16

Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda yaşamını yitiren 28 yaşındaki Gülşen Bahadır ile kontrol memuru Adem Kurt'un cenazesi toprağa verildi.

Hürriyet’in haberine göre, terör saldırısında hayatını kaybeden yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services (TGS) personeli Bahadır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Bakırköy'deki Yenimahalle Camisine getirildi. Bahadır'ın babası emekli polis memuru Nuri Bahadır, taziyeleri kabul ederken, annesi Fahriye Bahadır zaman zaman fenalık geçirdi.

Bahadır'ın yakınlarının sarılarak gözyaşı döktüğü tabutunun başında, dedesi de tören boyunca sandalyede oturdu.

Cenaze namazına Bahadır'ın ailesi, iş arkadaşlarının yanı sıra Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bahadır'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığında defnedildi.

Bakırköy doğumlu Gülşen Bahadır'ın ilköğrenimini Bakırköy İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimini sürdürdüğü, üniversitedeki bilgisayar eğitiminin ardından yaklaşık 4 yıldır, havalimanında yer hizmetlerinde çalıştığı ve hostes olmak istediği belirtildi.
 

Kontrol memuru Adem Kurt toprağa verildi


Saldırıda hayatını kaybeden kontrol memuru Adem Kurt'un cenazesi de helallik alınması için emekli polis memuru babası Mehmet ve annesi Nuriye Kurt'un yaşadığı merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada tabutun başında toplanan Kurt'un ailesi ve yakınları, gözyaşı döktü.

Daha sonra Kurt'un cenazesi Arabayatağı Merkez Camisi'ne getirildi. 

Buradaki törene, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanı sıra Kurt'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Kurt'un cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Arabayatağı Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

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