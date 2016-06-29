İşte Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bomba teröründe hayatını kaybedenlerin isimleri ve uyrukları

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda dün akşam saat 21.20’da 3 canlı bombanın otomatik silahlarla rastgele ateş açıp kendilerini patlatmalarıyla gerçekleştirdiği terör eyleminde ölü sayısı 40’a yükseldi. Ölülerin arasında, Suudi Arabistan, Ukrayna, Özbekistan, İran, Irak, Ürdün ve Tunus vatandaşları da var.

Posta’da yayımlanan habere göre, 40 cenazeden 19’u ailelerine teslim edilirken, 43 kişilik listede, 3 kişinin kimlik bilgileri alanında ’ceset parçaları’ yazıyor. ‘Ceset parçaları’ notuyla listeye giren 3 kişinin canlı bomba oldukları düşünülüyor.

Hayatını kaybedenlerin listesi şöyle:

Çağlayan Çöl

Mustafa Bıyıklı

Erol Eskisoy

Sıddık Turgan

Ferhat Akkaya

Kerime Amiri - Suudi

Ertan An

Ali Zülfikar Yorulmaz

Serkan Türk

Göksel Kurnaz

Özgül İde

Fathi Bayoudh - Tunus

Mahmut Mert

Sıdık Peçenek

Umut Sakaroğlu

Mukhiddinov Samat - Özbekistan

Hüseyin Tunç

Salar Davudi Kohnehshahri - İran

Taher Misfir H Almalki - Suudi

Ercan Sebat

Mustafa Husham Saeed

Ethem Uzunsoy

Tevfik Yusuf Haznedaroğlu

Meryem Amiri

Zehra Amiri

Mahmut Çizmecioğlu

Hüda Amiri - Suudi

Nisreen Hashem Shammad - Ürdün

Vafika Ali Bilal - Irak

Adem Kurt

Habibullah Sefer

Murat Güllüce

Abdülhekim Buğda

Abdurrahman Abdullah İbedullah

Muhammed Eymen Demirci

Larysa Tsybaklova - Ukrayna

Listede 4 kişi için ise H.M. Kadın, H.M. Erkek ve H.M. 15-16 yaşlarında Erkek notları yer aldı.