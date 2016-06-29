İşte Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bomba teröründe hayatını kaybedenlerin isimleri ve uyrukları

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda dün akşam saat 21.20’da 3 canlı bombanın otomatik silahlarla rastgele ateş açıp kendilerini patlatmalarıyla gerçekleştirdiği terör eyleminde ölü sayısı 40’a yükseldi. Ölülerin arasında, Suudi Arabistan, Ukrayna, Özbekistan, İran, Irak, Ürdün ve Tunus vatandaşları da var.
Posta’da yayımlanan habere göre, 40 cenazeden 19’u ailelerine teslim edilirken, 43 kişilik listede, 3 kişinin kimlik bilgileri alanında ’ceset parçaları’ yazıyor. ‘Ceset parçaları’ notuyla listeye giren 3 kişinin canlı bomba oldukları düşünülüyor.
Hayatını kaybedenlerin listesi şöyle:
Çağlayan Çöl
Mustafa Bıyıklı
Erol Eskisoy
Sıddık Turgan
Ferhat Akkaya
Kerime Amiri - Suudi
Ertan An
Ali Zülfikar Yorulmaz
Serkan Türk
Göksel Kurnaz
Özgül İde
Fathi Bayoudh - Tunus
Mahmut Mert
Sıdık Peçenek
Umut Sakaroğlu
Mukhiddinov Samat - Özbekistan
Hüseyin Tunç
Salar Davudi Kohnehshahri - İran
Taher Misfir H Almalki - Suudi
Ercan Sebat
Mustafa Husham Saeed
Ethem Uzunsoy
Tevfik Yusuf Haznedaroğlu
Meryem Amiri
Zehra Amiri
Mahmut Çizmecioğlu
Hüda Amiri - Suudi
Nisreen Hashem Shammad - Ürdün
Vafika Ali Bilal - Irak
Adem Kurt
Habibullah Sefer
Murat Güllüce
Abdülhekim Buğda
Abdurrahman Abdullah İbedullah
Muhammed Eymen Demirci
Larysa Tsybaklova - Ukrayna
Listede 4 kişi için ise H.M. Kadın, H.M. Erkek ve H.M. 15-16 yaşlarında Erkek notları yer aldı.