Canlı bombaların komşusu: Evden kimyasal koku geliyordu; bombanın üstünde oturmuşum

Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyı düzenleyen canlı bombaların Fatih’te kaldıkları daireyi yıllık 24 bin lira peşin vererek kiraladığı ortaya çıktı. Üst kattaki komşu kadın daireden gelen kimyasal kokudan şikâyetçi olup muhtara kadar gitmiş. Havalimanı saldırısının ardından konuşan komşu, “Beni belediyeye gönderdi. Belediyede kime şikâyet edeceğim... Son gece tık tık ses geliyordu. Demek ki o gece onları doldurdular. Patlamadan sonra polisler geldi. ‘Aşağıdakiler bombacı’ deyince ben bittim. Ben bombanın üstünde oturmuşum” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, Atatürk Havalimanı’nda saldırı gerçekleştiren 3 canlı bombanın 3 ay kaldığı Fatih İskenderpaşa Mahallesi Sofular Caddesi’nde Suriyeliler, Filistinliler, Lübnanlılar, Ürdünlüler çoğunlukta. Yabancı olup göze çarpmak istemeyenler için biçilmiş kaftan. Kiralar yıllık peşin ödeniyor. Hırsızlığa karşı takılan demir kapılar, parmaklıklar da ‘hücre ev’ sakinleri için memnuniyetle karşılanacak ayrıntılar.

3 canlı bomba, Sofular Caddesi Ardıç Apartmanı’ndaki daireyi, 24 bin lira tutan yıllık kirayı peşin ödeyerek kiralamış. Dairenin pencerelerini güneşlikle kapatıp oturdukları sürece açmamışlar.

Evden yayılan kokulardan rahatsız

Hücre evin üst katında 41 yıldır oturan kadın üç ay boyunca aynı binayı paylaştığı teröristleri hiç görmemiş ama seslerini duymuş. Evden yayılan kokudan rahatsız olmuş. “Çok yüksek sesle konuşuyorlar, arada tartışıyorlardı” diyor. Hangi dilde konuştuklarını anlamamış. Rahatsız olduğu o kokuya da bir anlam verememiş: “Gece yarısından sonra keskin bir koku geliyordu. Çok acayip, kimyasal bir koku. Şikâyet için muhtara gittim. Beni belediyeye gönderdi. Belediyede kime şikâyet edeceğim? Muhtara kaç defa yalvardım. ‘Kimin oturduğunu tespit ediyor musunuz’ dedim. ‘Biz biliyoruz her şeyi’ dedi. Son gece tık tık tık ses geliyordu. Demek ki o gece onları doldurdular. Patlamadan sonra polisler geldi. Kendi çocuklarım diye korktum. ‘Yok teyze korkma, aşağıdakiler bombacı’ deyince ben bittim. Ben onlarla, bombanın üstünde oturmuşum.”

Muhtarlığa göre boş

Apartmanın arka tarafındaki tamirhanenin sahibi Mustafa Ersan ise teröristlerin kaldığı dairede biri uzun biri kısa boylu 2 kişi gördüğünü anlattı. Ersan, “Dairede bir kez de kadın gördüm. Temizlikçi olabileceğini düşünüyorum” dedi. İskenderpaşa Mahallesi Muhtarı Fikret Saral, teröristlerin kaldığı evin kendi kayıtlarında boş olarak göründüğünü söyledi. Muhtar Saral, “Bana şikâyet için gelenleri belediyeye, kaymakamlığa yönlendiriyorum. Benim denetleme durumum olamaz. Ancak o evin bir kontratı varsa, kiralayan yabancının oturum izni olması gerekir” dedi.

Terörle Mücadele ve İstihbarat polisleri saldırının ardından daireye girdi. Daireye çelik kapının haricinde ayrıca bir demir kapı takılmıştı. Polisler evde delil toplayıp parmak izi incelemesi yaptı. Daireyi kiralayan emlakçı ile teröristlere kiralama aşamasında tercümanlık yapan Hasan İ. gözaltına alındı. İki kişinin kendisinden sadece Rusça tercümanlık için yardım istediğini söyleyen Hasan İ., emlakçıyla birlikte serbest bırakıldı.

Eşkiya gibiydiler

Mahallede su tesisatçılığı yapan E. Ş., teröristlerin kaldığı daireye son günlerde girip çıkan tek kişi. Saldırıdan iki gün önce bir kişinin dükkanına geldiğini anlatan E. Ş., “Bozuk bir Türkçe’yle konuşuyordu. Eve götürdü beni. Banyo, tuvalet bir. Taharet musluğu arıza yapmış, damlatıyordu. Malzememi alıp değiştirdim. İçeride 3 kişiyi gördüm. Eşkıyaya benziyorlardı. Biri hep benim başımda bekledi. Musluğu değiştirdikten sonra çıktım. Evin kapısında 20 lira ödediler. Burada herkes çıkarına bakınca, muhtarlıktan da ikamet kâğıdı olmayınca herkes rahat rahat kalıyor” dedi.

İkinci vatanlarıydı

Atatürk Havalimanı’ndaki saldırıda 4 ferdi hayatını kaybeden Suudi Amiri Ailesi geçen ay Türk vatandaşı oldu. Çifte pasaportlu Amiri Ailesi İstanbul’da yaşayan yakınlarını ziyaret etmek için ilk defa Türkiye’ye giriş yapacaklardı. 8 çocuk babası Abdülmümin Amiri, eşi Hacira Amiri, kızları Meryem Amiri (24), Kerime Amiri (16), Zehra Amiri (14), oğlu Muhammed Amiri (30) ve torunu Hüda Amiri terminalden çıkarken canlı bomba kendisini patlattı. Meryem, Kerime, Zehra ve Hüda Amiri hayatını kaybetti. Ailenin diğer üyeleri ise yaralandı. Ölenler için Zeytinburnu Seyyid Nizam Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

13 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında ölenlerin sayısının 44'e yükseldiğini açıkladı. Ala, "Şu ana kadar 9'u Türk 4'ü yabancı toplam 13 kişi gözaltına alındı. Canlı bomba intihar eylemini gerçekleştiren 3 kişiden birisinin kimliği ve uyruğu belirlendi. Ölü sayısı 44, buna intihar bombacısı 3 kişi dahil değil. Bu 44 kişiden 19’u yabancı. Şu anda hastanelerde 94 kişi var" dedi. Ala, saldırının detaylarını da şöyle anlattı:

"3 kişi taksiyle gelmiş. Bir terörist Dış Hatlar Geliş Terminali'ne doğru gitmekteyken polis tarafından durdurulmak istenmiş, polise ateş açarak yaralamış ardından otoparkın merdivenlerinden aşağıya inerek, kendini patlatmıştır. İkinci ve üçüncü terörist ise Dış Hatlar giriş katına girer girmez etrafa ateş ederek, ters istikametlere koşmuş. Çünkü bariyerlerden girişin olmadığını biliyorlar. Birisi orada polis tarafından vurulmuş, yerdeyken kendini patlatmış. Üçüncü terörist de aşağıya doğru koşarak, orada kendini patlatmış. Kullanılan patlayıcılar RDX, TNT, PTN karışımı fabrikasyon tipi patlayıcılardır. Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgiler, belgeler ve bulgular bu saldırıyı DAEŞ (IŞİD) terör örgütünün gerçekleştirdiği yönünde tahminleri kuvvetlendirmektedir.”

50 bin kişi yasaklı

Bugüne kadar 98 ülkeden 3 bin 603 kişinin sınır dışı edildiğini söyleyen Bakan Ala, "Bugüne kadar 145 ülkeden 50 bin 177 kişiye biz Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. DEAŞ (IŞİD) terör örgütüyle ilgili olarak bugüne kadar 5 bin 310 kişi gözaltına alınmış. Bunlardan 1654'ü tutuklanmış. Sadece 2016 yılında 1654 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlardan 791'i yabancı uyrukludur. Bunlardan 663'ü tutuklanmıştır. Bunlardan da 371'i yabancı uyrukludur" dedi.