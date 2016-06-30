T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bombalardan biri Rus uyruklu Çeçen Osman Vadinov"

Çeçen Vadinov, IŞİD'in Suriye'deki üssü Rakka’dan gelerek Türkiye'ye giriş yapmış

30 Haziran 2016 08:25

Atatürk Havalimanı saldırısından önce Kalaşnikof’la ateş açan sonra da patlayıcıları infilak ettiren canlı bombalardan birinin Rus uyruklu Çeçen Osman Vadinov olduğu iddia edildi.

Saldırganlar Atatürk Havalimanı'na nasıl geldi, katliamı nasıl gerçekleştirdi?

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, canlı bombalardan Çeçen Osman Vadinov’un bombalı saldırı öncesi IŞİD’in Suriye’deki üssü Rakka’dan gelerek Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. 2015 yılında da yine Türkiye’ye geldiği iddia edilen Vadinov’un Türkiye’de irtibatlı olduğu kişilerin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. MİT’in de saldırıdan 20 gün önce tüm il emniyet müdürlüklerine hassas bölgelere yönelik IŞİD üyelerince bombalı saldırı düzenleneceği yönünde uyarı yazısı gönderdiği iddia edildi. Saldırıda 4. bir kişinin daha bulunduğu ve kaçtığı iddia edilirken sınır kapılarında önlemler artırıldı.

 

ETİKETLER

Atatürk Havalimanıcanlı bombaRusÇeçenOsman Vadinov

İlgili Haberler

Rus vatandaşlardan Türkiye'ye havalimanı saldırısı için destek mesajı

Elçiliğe, Rus uçağının düşürülmesinden sonra saldırı düzenlenmişti

Atatürk Havalimanı saldırısında hayatını kaybedenlerin hikâyeleri

Saldırıda ölenlerin arasında 10 gün sonra düğünü olan da vardı, eşi hamile olan da...

Atatürk Havalimanı saldırısında tam olarak ne oldu?

IŞİD'in yaptığı düşünülen saldırıda 42 kişi hayatını kaybetti

Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Gülşen Bahadır ve Adem Kurt'un cenazeleri toprağa verildi

CHP’li Erdem: CHP, HDP ve MHP’nin ‘havalimanı saldırısı araştırılsın’ önergesi AKP oylarıyla reddedildi!

Erdem, haberi Twitter üzerinden duyurdu

Atatürk Havalimanı'nı kana bulayan emri İlham Balı mı verdi?

Alman Bild gazetesi, IŞİD'in Suriye sınırından 1500 militan soktuğunu ve militanları Türkiye'deki hastanelerde tedavi ettirdiğini ileri sürdü

Canlı bombalar Atatürk Havalimanı'na nasıl geldi, katliamı nasıl gerçekleştirdi?

Güvenlikçi üç kişinin sıcağa rağmen giydikleri ceketten şüphelenerek polise bildirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24