"Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bombalardan biri Rus uyruklu Çeçen Osman Vadinov"

Atatürk Havalimanı saldırısından önce Kalaşnikof’la ateş açan sonra da patlayıcıları infilak ettiren canlı bombalardan birinin Rus uyruklu Çeçen Osman Vadinov olduğu iddia edildi.

Saldırganlar Atatürk Havalimanı'na nasıl geldi, katliamı nasıl gerçekleştirdi?

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, canlı bombalardan Çeçen Osman Vadinov’un bombalı saldırı öncesi IŞİD’in Suriye’deki üssü Rakka’dan gelerek Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. 2015 yılında da yine Türkiye’ye geldiği iddia edilen Vadinov’un Türkiye’de irtibatlı olduğu kişilerin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. MİT’in de saldırıdan 20 gün önce tüm il emniyet müdürlüklerine hassas bölgelere yönelik IŞİD üyelerince bombalı saldırı düzenleneceği yönünde uyarı yazısı gönderdiği iddia edildi. Saldırıda 4. bir kişinin daha bulunduğu ve kaçtığı iddia edilirken sınır kapılarında önlemler artırıldı.