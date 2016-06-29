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Politika

CHP’li Erdem: CHP, HDP ve MHP’nin ‘havalimanı saldırısı araştırılsın’ önergesi AKP oylarıyla reddedildi!

Erdem, haberi Twitter üzerinden duyurdu

29 Haziran 2016 23:01

CHP milletvekili Eren Erdem, İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde üç canlı bombayla yapılan saldırının araştırılması için CHP, HDP ve MHP'nin verdiği önergenin, AKP'nin oylarıyla reddedildiğini duyurdu.

Dün yapılan canlı bombaların saldırıları sonrası 41 kişi yaşamını yitirmiş, 239 kişi yaralanmıştı.

Erdem’in paylaştığı mesaj şöyle:

 

 

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