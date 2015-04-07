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Politika

Hangi parti kaç kadın aday gösterdi?

Milletvekili aday listelerinde kadın adayların oranı, AKP’de yüzde 18, CHP’de yüzde 18, MHP’de yüzde 9, HDP’de yüzde 48 oldu

07 Nisan 2015 21:40

7 Haziran’da gerçekleşecek milletvekili seçimlerine girecek siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na ulaştırdı. HDP ve CHP’de kadın aday sayısı ve sıralamalardaki artış dikkat çekerken, AKP ve MHP’de kadın adaylar umduğunu bulamadı.

AKP’de 99 kadın aday seçim listelerine girerken, CHP’de 103, MHP’de 50, HDP’de 268 kadın aday listelerde yer aldı. Bu sayılarla HDP’nin kadın aday sayısı diğer üç partinin toplam aday sayısından fazla oldu.

Birinci sıradan aday gösterilen kadınların sayısı ise, AKP’de 3, CHP’de 14, MHP’de 2, HDP’de 25 oldu. CHP’nin, İstanbul, Ankara ve İzmir’de birinci sıra milletvekili adayları kadınlardan oluştu.

Kadın adayların oranı ise, AKP’de yüzde 18, CHP’de yüzde 18, MHP’de yüzde 9, HDP’de yüzde 48 oldu. 

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