Hangi parti kaç kadın aday gösterdi?

7 Haziran’da gerçekleşecek milletvekili seçimlerine girecek siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na ulaştırdı. HDP ve CHP’de kadın aday sayısı ve sıralamalardaki artış dikkat çekerken, AKP ve MHP’de kadın adaylar umduğunu bulamadı.

AKP’de 99 kadın aday seçim listelerine girerken, CHP’de 103, MHP’de 50, HDP’de 268 kadın aday listelerde yer aldı. Bu sayılarla HDP’nin kadın aday sayısı diğer üç partinin toplam aday sayısından fazla oldu.

Birinci sıradan aday gösterilen kadınların sayısı ise, AKP’de 3, CHP’de 14, MHP’de 2, HDP’de 25 oldu. CHP’nin, İstanbul, Ankara ve İzmir’de birinci sıra milletvekili adayları kadınlardan oluştu.

Kadın adayların oranı ise, AKP’de yüzde 18, CHP’de yüzde 18, MHP’de yüzde 9, HDP’de yüzde 48 oldu.