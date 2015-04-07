MHP'nin milletvekili adayları belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları listesini YSK'ya verdi. MHP'nin milletvekili aday listesi şu şekilde:





Adana

1 Mevlüt Karakaya, Doktora, Öğretim Üyesi / Bürokrat

2 Muharrem Varlı, Üniversite, Eğitimci

3 Seyfettin Yılmaz, Üniversite, Orman Mühendisi

4 Abdulkadir Yuvalı, Üniversite, Öğretim Üyesi

5 Ali Aydın, Üniversite, Subay Emekli General

6 Ali Demir, Yüksek Lisans Veteriner Hekim

7 Demet Çardak, Üniversite, Tıp Doktoru

8 Sinan Gül, Üniversite, Ziraat Mühendisi

9 Mehmet Ali Arslan, Üniversite, Kamu Görevlisi

10 Adem Gündoğan, Üniversite, Tıp Doktoru

11 Neslihan Uzun, Üniversite, Fizyoterapist

12 İsa Ayanoğlu, Üniversite, Avukat

13 Ayla Emrahoğlu, Yüksek Lisans, Tekstilci / Yönetici

14 Burak Yiğenoğlu, Üniversite, Tıp Doktoru



Adıyaman

1 Recep Kılıç, Üniversite, Avukat

2 Emin Acar, Lise, Emekli

3 Remziye Yavuz, Ortaokul, Emekli İşçi

4 Ahmet Kara, Lise, Emniyet Mensubu Başkomiser

Afyon

1 Mehmet Parsak, Doktora, Avukat

2 Aziz Aslan, Üniversite, Mali Müşavir

3 Fatih Çetinkaya, Yüksek Lisans, Eski Belediye Başkanı

4 İsmail Elibol, Üniversite, İşadamı

5 Abdil Demiral, Üniversite, Sarraf

Ağrı

1 Mustafa Örü, Ortaokul, Müteahhit

2 Bilal Yaşar, Ortaokul, Esnaf

3 Murat Çiftçi Lise Kamu Görevlisi

4 Mehmet Yıldırım Üniversite İşçi



Amasya

1 Mehmet Sarı Yüksek Lisans Turizm İşletmecisi

2 Sadık Aslan Üniversite İşadamı

3 Turan Gürdoğan Yüksek Lisans Ziraat Yüksek Mühendisi



Ankara 1. Bölge

1 Yıldırım Tuğrul Türkeş Üniversite İşadamı

2 Zühal Topçu Doktora Öğretim Üyesi

3 Mustafa Erdem Üniversite Öğretim Üyesi

4 Erkan Haberal Üniversite İşadamı

5 Nevzat Aypek Doktora Öğretim Üyesi

6 Bircan Akyıldız Üniversite Sendikacı

7 Sultan Gündüz Üniversite Peyzaj Mimarı

8 Ayşe Sibel Ersoy Üniversite Eczacı

9 İbrahim Çiftçi Üniversite İşadamı

10 Aytaç Özel Yüksek Lisans Eğitimci

11 Esin Gürel Üniversite Avukat

12 Şener Beşiroğlu Üniversite Avukat

13 Şahin Önalan Üniversite Biyolog

14 Umutcan Güner Kaya Üniversite Öğrenci

15 Ali Keleş Lise İşadamı

16 Ülkü Gök Güven Üniversite Avukat

17 Pınar Günseven Gülsoy Üniversite Mimar

18 İbrahim Kuş Lise İşadamı

Ankara 2. Bölge

1 Şefkat Çetin Üniversite Emekli

2 Mustafa Mit Üniversite Ticaret

3 Hamit Ayanoğlu Üniversite Ziraat Mühendisi

4 Yaşar Yıldırım Lise İşadamı

5 Mehmet Damar Üniversite Emekli Sayıştay Başkanı

6 Gül Gülser Kılıçarslan Yüksekokul Gazeteci

7 Mehmet Ali Tanrıverdi Lise İşadamı

8 Alparslan Sucu Üniversite Avukat

9 Tayfun Ünal Yüksek Lisans Öğretmen

10 Meltem Hatice Uluç Üniversite Endüstri Mühendisi

11 Hikmet Durgut Üniversite Müteahhit

12 Tümer Zeytin Üniversite Avukat

13 Fatih Gözüm Lise Müteahhit

14 Bayramali Temizer Yüksekokul Gümrük Müşavir Yardımcısı

Antalya

1 Mehmet Günal Doktora Öğretim Üyesi

2 Ahmet Selim Yurdakul Üniversite Tıp Doktoru

3 Tarkan Akıllı Üniversite İnşaat Yüksek Mühendisi

4 Adem Uslu Üniversite Mülki İdare Amiri

5 Cafer Uyar Yüksekokul Emekli Öğretmen

6 Cengizhan Gököz Üniversite Avukat

7 Tolga Alıcı Lise İşadamı

8 Gökhan Kurşunlu Üniversite Avukat

9 Metin Özkan Ortaokul Gazeteci

10 Mustafa Alperen Erol Üniversite Avukat

11 Neşe Gül Üniversite Özel İşletme Müdürü

12 Hasan Bölücek Yüksekokul Jeoloji Yüksek Mühendisi

13 Güray Parlak Üniversite İşadamı

14 Turgut Bucak Lise Esnaf

Artvin

1 Muhammet Altunal Üniversite Avukat

2 Rafet Abay İlköğretim Müteahhit

Aydın

1 Ali Uzunırmak Lise İşadamı

2 Hayri Güleç Üniversite İşadamı

3 Hüseyin Karagöz Üniversite Avukat

4 Deniz Depboylu Üniversite Psikolojik Danışman

5 Fevzi Köse Üniversite Orman Mühendisi

6 Hilmi Bolatoğlu Yüksek Lisans Rekabet Başuzmanı

7 Kadri Dülger Üniversite Avukat

Balıkesir

1 İsmail Ok Üniversite Eski Belediye Başkanı

2 Recep Çetin Yüksek Lisans Tıp Doktoru

3 Rafet Çetinel Üniversite İnşaat Mühendisi

4 Mehmet Duran Üniversite İşadamı

5 Adnan Çelebi Üniversite Üst Düzey Bürokrat

6 Mehmet Ağar Üniversite Eğitimci

7 Tuncay Kılıç Üniversite Avukat

8 Kemal Girgin Yüksek Lisans Eğitimci / Organizatör

Bilecik

1 Bahattin Şeker Lise Tüccar

2 Hüseyin Şensoy Üniversite Mali Müşavir

Bingöl

1 Hasan Kızılboğa Ortaokul Serbest

2 Ragıp Tümen İlkokul Serbest

3 Muhittin Satık Lise Serbest

Bitlis

1 Metin Taşdemir Lise Müteahhit

2 Arif Özer Yüksek Lisans İşadamı

3 Melihşah Budak Üniversite İşadamı

Bolu

1 Şükrü Gülez Lise Ticaret



Burdur

1 Alparslan Ahmet Dursun Üniversite Avukat

2 Ali İsra Güngör Üniversite Öğretim Üyesi

3 Metin Işıldar Üniversite İşadamı



Bursa

1 İsmet Büyükataman Yüksek Lisans Eğiitmci

2 Kadir Koçdemir Doktora Vali

3 Tevfik Topçu Lise İşadamı

4 Fevzi Zırhlıoğlu Üniversite Matbaacı

5 Fikret Fidan Kara Harp Okulu Emekli Subay

6 Hasan Toktaş Üniversite Harita Mühendisi

7 Ali Hayri Ozan Üniversite Öğretmen /işadamı

8 Yüksel Selçuk Türkoğlu Yüksek Lisans Sendikacı / Öğretmen

9 Hatice Deniz Üniversite Emekli İşletmeci

10 Çetin Elmas Üniversite Öğretim Üyesi

11 Yusuf Turan Yüksek Lisans Emekli Subay

12 Gülten Kavut Sürücü Üniversite İşletmeci

13 Timur Özdemir Üniversite Uluslararası Hakem - Antrenör

14 Zafer Karakılıç Üniversite Avukat

15 Yüksel Okumuş Üniversite Geridönüşüm Uzmanı

16 Levent Çelik Üniversite Avukat

17 Engin Er Yüksek Lisans Jeoloji Yüksek Mühendisi

18 Sakin Köseoğlu Üniversite Ekonomist



Çanakkale

1 İbrahim Kürşat Tuna Yüksek Lisans Akademisyen / İşadamı

2 Enver Koç Yüksek Lisans Ticaret

3 Serdar Can Yüksek Lisans Tıp Doktoru

4 Günay Uçar Üniversite Ziraat Mühendisi

Çankırı

1 Recep Dumanlı Üniversite Planlama Uzmanı

2 Fehmi Bölükbaşı Üniversite İşadamı

Çorum

1 Vahit Kayrıcı Yüksekokul İşadamı

2 Aybüke Topçubaşı Ekici Yüksek Lisans Avukat

3 Sami Çam Yüksek Lisans Kamu Görevlisi

4 Ali Akcan Lise Emekli

Denizli

1 Emin Haluk Ayhan Yüksek Lisans İktisatçı

2 Cafer Birtürk Üniversite Sigortacı

3 Ümit Bahtiyar Üniversite Avukat

4 İsmail Yarımca İlköğretim Tüccar

5 Zafer Kaplan Üniversite Ticaret

6 Mehmet Fevzi Yeniçeri Üniversite Elektronik Ve Haberleşme Müh.

7 Şule Türkaslan Üniversite Tıp Doktoru

Diyarbakır

1 Mehmet Teyyar Karakoç Lise Şöför

2 Ayşe Önen Üniversite Öğretmen

3 Fevzi Yiğitkan Lise İşadamı

4 Hasan Özmen İlkokul Tüccar

6 Recep Donat İlkokul Serbest

7 Mehmet İdris İlkokul Serbest

8 Ömer Bozkaya Lise Serbest

9 Şeyhmus Bilici İlkokul Serbest

10 Mehmet İçli Lise Emekli

Edirne

1 Gürsel Şimşek Üniversite Tıp Doktoru

2 Şennur Yıldırım Üniversite Avukat



Elazığ

1 Yavuz Temizer Üniversite Müteahhit

2 Abdurrahman Kızgın Üniversite Eğitimci

3 Mesut Aksan Yüksek Lisans Eğitimci

4 Mehmet Karaca Üniversite Ziraat Yüksek Mühendisi

Erzincan

1 Ümit Özkör Üniversite Mimar

2 Mutlu Özdemir Lise İşadamı

Erzurum

1 Kamil Aydın Yüksek Lisans Öğretim Üyesi

2 Ertürk Çimen Üniversite İşadamı

3 Zekai Kaya Üniversite Milli Sporcu

4 Seyfullah Hızarcı Yüksek Lisans Tıp Doktoru

5 Ömer Durur Üniversite Öğretmen

6 Gökhan Arslan Yüksek Lisans İşadamı

Eskişehir

1 Ruhsar Demirel Yüksek Lisans Tıp Doktoru

2 Kayıhan Çağlar Yüksek Lisans Tıp Doktoru

3 Mustafa Kemal Tekin Üniversite Avukat

4 Emine Edizgil Yüksek Lisans Diş Hekimi

5 Timur Faruk Yatmaz Üniversite Emekli Eğitimci

6 Ahmet Muhammed Hızlan Lise İşadamı / Sanayici

Gaziantep

1 Ümit Özdağ Doktora Öğretim Üyesi / Siyaset Bilimci

2 Ertuğrul Tolga Orhan Üniversite Avukat

3 Servet Demir Doktora Öğretim Üyesi

4 Fevzi Koçoğlu Üniversite İşetmeci

5 Sermet Atay Üniversite Avukat

6 Hüseyin Cüneyt Ayata Üniversite Avukat

7 Ömer Oğuz Ortaokul Çiftçi

8 Kenan Çakır Üniversite Eğitimci

9 Mehmet Demir Üniversite Emekli Eğitimci

10 Ömer Yılmaz Lise İşadamı

11 Mezine Sırakaya Üniversite Gazeteci

12 Serdar Önel Lise İşadamı

Giresun

1 Orhan Erzurum Üniversite Tıp Doktoru

2 Ali Karadeniz Üniversite Öğretim Görevlisi

3 Bora Kılıç Lise Makine Teknisyeni

4 Hasan Yılmaz Yüksek Lisans Tıp Doktoru

Gümüşhane

1 Mustafa Canlı Üniversite Elektronik Mühendisi

2 Hacı Murat Bal Ortaokul Müteahhit



Hakkari

1 Mehmet Ayhan Günaydın Üniversite Serbest

2 Ali Kurtuluş Öncül Üniversite Serbest

3 Barış Cengizbay Üniversite Serbest



Hatay

1 Adnan Şefik Çirkin Lise Çiftçi

2 Celalettin Yavuz Doktora Öğretim Üyesi

3 Mete Aslan Yüksekokul Gazeteci / Bürokrat

4 Mehmet Akif Terzi Yüksek Lisans Araştırmacı

5 İbrahim Gül Üniversite İşadamı

6 Hüseyin Bağrıyanık Üniversite Öğretim Görevlisi

7 Mehmet Biçer Üniversite İşadamı

8 Ferhat Küçükler Üniversite Tıp Doktoru

9 Sıdıka Dilaver Eryılmaz Üniversite Emekli Öğretmen

10 Alparslan Ateş Doktora Öğretim Üyesi



Isparta

1 Nuri Okutan Yüksek Lisans Vali

2 Hüseyin Avni Bıçaklı Üniversite Büyükelçi

3 Ahmet Ziya Nuhoğlu Yüksek Lisans Çevre Mühendisi



Mersin

1 Oktay Öztürk Üniversite Eğitimci / Hukukçu

2 Baki Şimşek Üniversite Harita Mühendisi

3 Ali Öz Üniversite Tıp Doktoru

4 Mehmet Kara Yüksek Lisans İşadamı

5 Tolga Arslan Yüksek Lisans Akademisyen

6 Gürcan Kasap Üniversite Müşavir

7 Ali Yücelen Yüksek Lisans Ticaret

8 Nihat Özen Üniversite Tıp Doktoru

9 Mehmet Ali Gökmen Yüksek Lisans Veteriner Hekim

10 Ali Rıza Bozkurt Yüksek Lisans Veteriner Hekim

11 Özgür Özcan Üniversite Ekonomist



İstanbul 1. bölge

1 Edip Semih Yalçın Yüksek Lisans Öğretim Üyesi

2 İzzet Ulvi Yönter Üniversite Kamu Görevlisi

3 Uygar Suphi Aktan Yüksek Lisans Akademisyen

4 Ahmet Turgut Yüksek Lisans Şehir Ve Bölge Plancısı

5 Alper Çağrı Yılmaz Doktora Öğretim Üyesi

6 Mehmet Kılıç Üniversite İş Adamı

7 Mehmet Hanefi Bostan Yüksek Lisans Akademisyen

8 Baybora Cihan Kahveci Yüksek Lisans Gazeteci / Finansör

9 Rasim Acar Üniversite Şehir Plancısı

10 Nihal Ağca Üniversite İş Kadını

11 Sabri Şenel Üniversite Mali Müşavir

12 Alper Kaan Boran Üniversite Avukat

13 Dursun Çolak Lise İş Adamı

14 Zeki Bulut Üniversite İşadamı

15 İsmail Hakkı Altun Lise İşletmeci

16 Umur Arıkan Yüksek Lisans Diş Hekimi

17 Bülent Buz Üniversite Mali Müşavir

18 Abdullah Akkaya Üniversite Avukat

19 Ahmet Şahin Üniversite İnşaat Mühendisi

20 Hasan Tüfekçi Üniversite Elekronik Ve Haber.müh.

21 İsmet Koçak Üniversite Makina Müh.

22 Rezza Neslihan Vural Bal Doktora Finansal Analist

23 Sema Barlın Üniversite İşletmeci

24 Aydın İşkur Üniversite Avukat

25 Bahri Bilaloğlu Üniversite İnşaat Yük.müh.

26 Aslı Ergün Üniversite Avukat

27 Ömer Faruk Ekşi Lise Müteahhit

28 Fatih Eryılmaz Üniversite Mali Müşavir

29 Başar Ünal Üniversite İş Adamı

30 Ekrem Düzgün Lise Turizm Ve Denizcilik

31 Emine Saadet Karlıbel Yüksek Lisans Halkla İlişkiler

İstanbul 2. bölge

1 Ekmeleddin Mehmet İhsan Üniversite Akademisyen/diplomat

2 Celal Adan Üniversite Orman Mühendisi/milletvekili

3 Murat Başesgioğlu Üniversite Hukukçu/milletvekili

4 Abdul Ahat Andican Üniversite Doktor

5 Özcan Pehlivanoğlu Üniversite Avukat

6 Mehmet Aslan Üniversite Sanatçı

7 Başbuğ Pınarbaşı Üniversite Avukat

8 Esra Selimoğlu Şengül Üniversite Eğitimci

9 Feti Yıldız Üniversite Avukat

10 Füsun Kayan Ardaman Üniversite Üst Düzey Bürokrat

11 Gülru Vardar Üniversite Maikna Mühendisi

12 Ahmet Özyürek Lise Müteahhit

13 Ali Derindağ Lise İş Adamı

14 Mahmut Mert Ersin Üniversite İş Adamı

15 Alaaddin Uludağ Üniversite Avukat

16 Muhammet Emin Özkurt Üniversite Avukat

17 Can Ali Aksu Üniversite İnşaat Yüksek Mühendisi

18 Nurettin Atalay Üniversite Emlakçı

19 Nurhan Toğuç Üniversite Öğretim Üyesi

20 Fetih Ahmet Alpaslan Üniversite Avukat

21 Osman Büyükkaya Üniversite Mikrobiyolog

22 Sevgi Vardarlı İnal Üniversite Çini Sanatçısı

23 Mesut Can Pakova Üniversite İş Geliştirme Yönetici

24 Osman Kaygı Lise Muhasebeci

25 Metin Kılıç Üniversite Serbest Meslek

26 Mustafa Yılmaz Üniversite İş Adamı

İstanbul 3. bölge

1 Meral Akşener Üniversite Öğretim Üyesi

2 Atila Kaya Üniversite Siyasetçi

3 İsmail Faruk Aksu Üniversite Müşavir

4 Arzu Erdem Üniversite İş Kadını

5 Fuat Çakıroğlu Üniversite İşadamı

6 Mehmet Müftüoğlu Üniversite Gazeteci

7 Erdem Karakoç Lisans Eğitimci

8 Murat Türkmen Üniversite İşadamı

9 Hayati Arkaz Üniversite Tıp Doktoru

10 Ayşe Bıçak Üniversite Tekstilci

11 Alpaslan Alpaslan Akars Lise İşadamı

12 Ahmet Savaş Çolak Yüksek Lisans İş Adamı

13 Bahattin Şengül Üniversite Siyaset Bilimcisi

14 Işıl Damla Şener Yamaner Üniversite Diş Hekimi

15 Fazlı Yurdabak Yüksek Lisans Öğretim Görevlisi

16 Volkan Yılmaz Lisans İşadamı

17 Halit Tuna Üniversite Tekstilci

18 Celal Karapınar Üniversite Sendikacı

19 İsa İlyasoğlu Yüksek Lisans İşadamı

20 Gökhan Yamaner Üniversite Diş Hekimi

21 Mesut Yıldırım Üniversite Avukat

22 Tahir Pak Üniversite İşletme Müh.

23 Hakan Çorak Üniversite Üst Düzey Bürokrat

24 Bünyamin Çiftçi Lise Muhtar

25 Aytekin Horasan Üniversite Turizmci

26 Sevinç Gümüş Üniversite Eğitimci

27 Serdar Öktem Üniversite Avukat

28 Didem Karataş Üniversite Kurumsal İletişim Uzmanı

29 Kamil Aksu Üniversite Tıp Doktoru

30 Ekrem Sarısoy Üniversite Mali Müşavir

31 Merrin Hasipoğlu Üniversite İş Kadını

İzmir 1. bölge

1 Oktay Vural Üniversite Hukukçu / İktisatçı

2 Aslan Savaşan Üniversite Tıp Doktoru

3 Senem Kılıç Üniversite Yönetici Danışman

4 Recep Kök Doktora Öğretim Üyesi

5 Salahattin Şahin Lise İşadamı

6 Figen Tosunor Üniversite İşletmeci

7 Ali Onar Yüksek Lisans Avukat

8 Halit Dalgıç Üniversite İnşaat Mühendisi

9 Hasan Zerek Üniversite İşletmeci

10 Naci Düz İlkokul Ticaret

11 Doğan Varol Üniversite İnşaat Mühendisi

12 Hüsnü Gürkan Seçkiner Lise Tekstilci

13 Lütfi Kılıç Üniversite İşadamı

İzmir 2. bölge

1 Ahmet Kenan Tanrıkulu Yüksek Lisans İktisatçı

2 Murat Koç Lise Üst Düzey Bürokrat

3 Süeda Neslihan Çelik Doktora Kamuoyu Araştırmacısı

4 Murat Taşer Üniversite Bürokrat

5 Yalçın Koçyiğit Üniversite Tıp Doktoru

6 Hatice Bölük Üniversite Eğitimci

7 Serdar Mersin Üniversite Turizm İşletmecisi

8 Mehmet Salih Kadıoğlu Üniversite Serbest Meslek

9 Taşkın Işık Lise Turizm İşletmecisi

10 Recep Akan Yüksek Lisans İşadamı

11 Suavi Tuncay Yüksek Lisans Öğretim Üyesi

12 Nuri Çiftçi Üniversite Eğitimci

13 Tahsin Kaya İlkokul Ticaret

Kars

1 Taner Gökçe Lise Ticaret

2 Muharrem Yıldız Lise İşadamı

3 Yaşar Ağsu Üniversite Avukat



Kastamonu

1 Emin Çınar Lise Esnaf

2 Hayati Hamzaoğlu Lise Bürokrat

3 Hakan Çetin Yüksek Lisans İşadamı



Kayseri

1 Yusuf Halaçoğlu Üniversite Öğretim Üyesi

2 Ali Kilci Üniversite Üst Düzey Bürokrat

3 Süleyman Korkmaz İlkokul Müteahhit

4 Mustafa Alkan Üniversite Öğretim Üyesi

5 Metin Soylu Üniversite Müteahhit /işadamı

6 Mehmet Özmen Üniversite Turizm İşletmecisi

7 Eser Türkistanlı Saka Üniversite Serbest Meslek

8 Mete Taştan Üniversite Kişisel Gelişim Uzmanı

9 Sevim Koçyiğit Yüksekokul Emekli Öğretmen



Kırklareli

1 Derya Bulut Yüksek Lisans Eğitimci

2 Aydın Çetiner Yüksek Lisans Diş Hekimi

3 Göksel Okumuş Üniversite Avukat

Kırşehir

1 Cemil Yıldırım Türk Yüksek Lisans Tıp Doktoru

2 Mustafa Erkal Üniversite Mülki İdare Amiri



Kocaeli

1 Saffet Sancaklı Lise Ticaret / Milli Futbolcu

2 Lütfü Türkkan Üniversite Sanayici

3 Hilal Elmas Üniversite Avukat

4 Rıza Ağdağ Lise İşadamı

5 Ruhi Çavdar Üniversite Esnaf

6 Kemal Köse Üniversite E. Milletvekili

7 Nurdoğan Kaçar Lise Ticaret

8 İlhan Tan Üniversite Tıp Doktoru

9 Süleyman Pekin Yüksek Lisans Sendikacı

10 Dijle Akın Üniversite Eğitimci

11 Ahmet Yeşil Yüksek Lisans Bürokrat



Konya

1 Mustafa Kalaycı Üniversite Denetim Elemanı

2 Mustafa Sait Gönen Üniversite Tıp Doktoru / Öğretim Üyesi

3 Süleyman Şenol Üniversite Eczacı

4 Hüseyin Oprukçu Yüksek Lisans Denetim Elemanı

5 Sevil Sargın Doktora Öğretim Üyesi

6 Zühal Ekici Yüksek Lisans Avukat / Eğitimci

7 Alper Gedik Doktora Öğretim Görevlisi

8 Bulduk Özdemir Üniversite İşadamı

9 Faruk Sonkaya Üniversite Eczacı

10 Halil Ayhan Üniversite İnşaat Mühendisi

11 Şükrü Portakal Lise Mali Üşavir

12 Halil Açıl Lise Emekli Astsubay

13 Osman Nuri Atçeken Yüksek Lisans Veteriner Hekim

14 Temmuz Şemin Yüksek Lisans Endüstri Yüksek Mühendisi



Kütahya

1 Alim Işık Doktora Öğretim Üyesi

2 Hüseyin Bali Yüksek Lisans Tıp Doktoru

3 Önder Kıcıroğlu Üniversite Kamu Görevlisi

4 Erol Alpertürk Lise Kuyumcu

Malatya

1 Arif Yıldız Üniversite Avukat

2 Hakan Yılmaz Üniversite Ziraat Mühendisi

3 Güzün Koçak Üniversite Eczacı

4 Übeyt Akçin Üniversite Tıp Doktoru

5 Hakan Kalkan Üniversite Araştırmacı

6 Mehmet Ali Özpolat Yüksekokul Yapımcı



Manisa

1 Erkan Akçay Üniversite Maliyeci

2 Zeynel Balkız Üniversite Avukat

3 Hasan Eryılmaz Yüksek Lisans Bürokrat

4 Yaşar Coşkun Üniversite İşletmeci

5 Mehmet Memiş Doktora Tıp Doktoru

6 Osman Oktay Üniversite Avukat

7 Mehmet Cem Çöllü Yüksek Lisans Makine Yüksek Mühendisi

8 Galip Karagözler Üniversite Öğretmen

9 Cemal Murat Erim Üniversite Üst Düzey Bürokrat

Kahramanmaraş

1 Fahrettin Oğuz Tor Yüksek Lisans Başmüfettiş

2 Sefer Aycan Üniversite Tıp Doktoru

3 Hacı Mustafa Tombuloğl Üniversite Antropolog / Gazeteci

4 Ejder Oruç Üniversite Elektirik Mühendisi

5 Fehmi Kiraz Üniversite Ziraat Mühendisi

6 Faruk Atlı Yüksek Lisans Tıp Doktoru

7 Şule Arıkan Üniversite Serbest Meslek

8 Hasan Seyithanoğlu Üniversite Mali Müşavir



Mardin

1 Fikri Yazan Serbest

2 Duramettin Mengüç Serbest

3 Erkan Aydın Serbest

4 Hayati Ünal Serbest

5 Ercan Bükülmez Serbest

6 Tayfun Topak Serbest



Muğla

1 Mehmet Erdoğan Üniversite Mülki İdare Amiri

2 Peyami Cinas Üniversite Tıp Doktoru

3 Asım Başaran Lise Turizm İşletmecisi

4 Ramazan Kıvrak Yüksekokul Tv Programcısı

5 Ferat Yüksel Doktora Maden Yüksek Mühendisi

6 Arif Ziya Keloğlu Üniversite İnşaat Mühendisi



Muş

1 Abdurrahman Gümüş Lise Müteahhit

2 Tarkan Dede Lise İşadamı

3 Fatma Yıldırım Üniversite Avukat



Nevşehir

1 Mehmet Varol Üniversite Eğitimci

2 Sait Yüksel Üniversite İşadamı

3 Mustafa Uğur Yüksek Lisans Eğitimci



Niğde

1 Vedat Bayram Üniversite Emekli İl Spor Müdürü

2 Murat Işıklı Üniversite Tıp Doktoru

3 Hakan Er Üniversite Mimar



Ordu

1 Cemal Enginyurt Üniversite Gazeteci

2 Murat Kaçak Lise İşadamı

3 Hakan Yakışan Üniversite Kamu Görevlisi

4 Ali İhsan Aydın Üniversite Mali Müşavir

5 Faruk Kütük Yüksek Lisans Yüksek Lisans



Rize

1 Osman Cem Kazmaz Üniversite İnşaat Yüksek Mühendisi

2 Ömer Ökten Lise Turizm İşletmecisi

3 Erol Kabaoğlu Lise Emekli



Sakarya

1 Zihni Açba Yüksek Lisans Esnaf

2 Orhan Ünver Üniversite İnşaat Mühendisi

3 Ali Rıza Acartürk Üniversite Avukat

4 Hüsamettin Atasever Üniversite Tıp Doktoru

5 İsmail Kamil Doğancı Üniversite İnşaat Mühendisi

6 Gökhan Taşdeviren Yüksek Lisans İşadamı

7 Serdar Çakan Yüksek Lisans İşadamı



Samsun

1 Erhan Usta Yüksek Lisans Ekonomist

2 Hüseyin Edis Üniversite Ymm. Bağımsız Denetçi

3 Akın Üner Yüksek Lisans Elektrik - Elektronik Mühendisi

4 Mustafa Keskin Üniversite Kamu Görevlisi

5 Pınar Kılınç Üniversite Mimar

6 Osman Teber Üniversite Eğitimci

7 Kemal Bostancı Üniversite Hukukçu / Hekim

8 Mehmet Ayhan Acar Üniversite Serbest Meslek

9 Ayten Başkan Yüksel Üniversite Eğitimci



Siirt

1 Abdullah Bayram Lise Emekli Eğitimci

2 Beşir Sevinç Ortaokul Emekli

3 Erhan Özgen Lise Özel Güvenlik



Sinop

1 Mustafa Meftun Çağlar Üniversite İnşaat Mühendisi

2 Rahmi Öztürk Üniversite Eğitimci



Sivas

1 Celal Dağgez Üniversite Emekli Yönetici

2 Oğuz Özdemir Üniversite Mali Müşavir

3 Muammer Demirci Lise İşadamı

4 Hamit Özkan Üniversite Emekli Öğretmen

5 Kadir Eğri Üniversite Orman Mühendisi



Tekirdağ

1 Bülent Belen Lise Mali Müşavir

2 Hakan Özgül Üniversite Ekonomist

3 Kamil Günay Üniversite Elektrik Mühendisi

4 Arif Yalçın Üniversite Din Görevlisi

5 İsmet Fıçıcı Kara Harp Okulu İşadamı / Müteahhit

6 Muhammer Varol Ortaokul Müteahhit



Tokat

1 Abdurrahman Başkan Üniversite Ziraat Mühendisi

2 Hüseyin Erkan İkikat Üniversite Harita Mühendisi

3 Yücel Bulut Üniversite Avukat

4 Mustafa Afşin Ünverdi Üniversite Avukat

5 Kübra Sever Taşkıran Lise Büro Görevlisi

Trabzon

1 Koray Aydın Üniversite Makina Mühendisi

2 Yavuz Aydın Lise İşadamı

3 Hüseyin Örs Doktora Öğretim Üyesi

4 Hasan Akyüz Doktora Tıp Doktoru

5 Hasan Suiçmez Üniversite Eğitimci

6 Hikmet Yılmaz Yüksek Lisans Emekli Bürokrat



Tunceli

1 Namık Dursun Üniversite Emekli Subay

2 Hıdır Budak Üniversite Emekli İlahiyatçı

Şanlıurfa

1 İbrahim Özyavuz Lise Emekli Belediye Başkanı

2 İsmail Bağış Lise İşçi

3 Mehmet Ayhan İlkokul İşadamı

4 Mehmet Akdeniz İlkokul Turizmci

5 Mustafa Çiftçi Ortaokul Müteahhit

6 Murat Kaçak Ortaokul İşletmeci

7 İsmail Akbulut Lise Güvenlik Görevlisi

8 Şermin Ataş Lise Yönetici

9 İsmail Taş İlkokul İşadamı

10 Ömer Çağlar Yılmaz Doktora Tıp Doktoru

11 Mahmut Subaşı Üniversite Tıp Doktoru

12 Mustafa Remzi Karataş Lise İnşaatçı

Uşak

1 Durmuş Yılmaz Üniversite Ekonomist / Bankacı

2 Gökhan Özoğul Üniversite İşadamı

3 Muhammet Gür Üniversite İnşaat Mühendisi



Van

1 Gültekin Çavuşoğlu Üniversite İnşaat Mühendisi

2 Yavuz Selim Çamuşcu Üniversite İnşaat Mühendisi

3 Necdet Öztürkçü Üniversite Yönetici

4 Ümit Akdağ Lise Müteahhit

5 Mustafa Alkoç Üniversite Avukat

6 Cengiz Çetinöz Üniversite İnşaat Mühendisi

7 Ebru Berköz Karaca Lise İş Kadını

8 Ömer Kurtbeyoğlu Üniversite Serbest

Yozgat

1 Sadir Durmaz Üniversite Kooperatifçi

2 Mehmet Ali Çakır Üniversite Eczacı

3 Seyit Yücel Üniversite Emekli Bürokrat

4 Yusuf Mertoğlu Yüksek Lisans Ekonomist



Zonguldak

1 Zeki Çakan Üniversite Elektrik Mühendisi

2 Yavuz Erkmen Üniversite Mülki İdare Amiri

3 Ahmet Emre Bayramoğlu Üniversite Tıp Doktoru

4 Şeyma Elmas Songür Üniversite İş Kadını

5 Meral Demirbaş Lise Emekli

Aksaray

1 Turan Yaldır Yüksekokul Müteahhit

2 Mustafa Tuğrul Karacaer Üniversite Gelir Uzmanı

3 Kılıçaslan Ekin Üniverste Ziraat Mühendisi

Bayburt

1 Karabey Kadri Karaoğlu Üniversite Tıp Doktoru

2 Tamer Kayaalp Üniversite İnşaat Mühendisi

Karaman

1 Mehmet Ural Üniversite Sağlık Denetçisi

2 Mehmet Alagöz Yüksek Lisans Öğretim Üyesi

Kırıkkale

1 Seyit Ahmet Göçer Lise İşadamı

2 Halil Öztürk Üniversite Avukat

3 Merih Karayol Üniversite İnşaat Mühendisi

Batman

1 Turan Aytek Önalp Üniversite Memur

2 Edip Açık İlköğretim Esnaf

3 Sami Biçer Üniversite Esnaf

4 Cemil Güzel Lise Esnaf

Şırnak

1 Mehmet Duygulu Üniversite Diş Hekimi

2 Nizar Zeyrek Ortaokul Esnaf

3 Sultan Semra Arslan Lise Serbest

4 Gündüz Ökten İlkokul Serbest

Bartın

1 Sezai Bilgin Üniversite İşadamı

2 Orhan Ölçek Üniversite Mali Müşavir

Ardahan

1 Bülent Ulutaş Üniversite Emekli Genel Müdür

2 Ömer Tekoğulları Lise Gümrük Muhafaza Amiri

Iğdır

1 İsa Yaşar Tezel Üniversite Gazeteci

2 Sefer Karakoyunlu Üniversite Eğitimci

Yalova

1 Ünlem Üstel Üniversite İnşaat Mühendisi

2 Ahmet Gençtürk Lise Otel İşletmecisi

Karabük

1 Durmuş Yalçın Lise Muhasebeci

2 Ayhan Akbaş Üniversite Mali Müşavir

Kilis

1 Mustafa Yün Üniversite Tıp Doktoru

2 Mehmet Emin Ertuğrul Yüksekokul Ticaret

Osmaniye

1 Devlet Bahçeli Üniversite İktisatçı

2 Ruhi Ersoy Üniversite Öğretim Üyesi

3 Elif Loğoğlu Üniversite Öğretim Üyesi

4 Mehmet Vural Üniversite Emekli Eğitimci

Düzce

1 Abdullah Danışmaz Yüksekokul İşadamı

2 Suat Konuk Üniversite Tıp Doktoru

3 Demet Günday Üniversite Şehir Plancısı