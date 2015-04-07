MHP'nin milletvekili adayları belli oldu

07 Nisan 2015 20:43
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları listesini YSK'ya verdi. MHP'nin milletvekili aday listesi şu şekilde:
Adana
1 Mevlüt Karakaya, Doktora, Öğretim Üyesi / Bürokrat
2 Muharrem Varlı, Üniversite, Eğitimci
3 Seyfettin Yılmaz, Üniversite, Orman Mühendisi
4 Abdulkadir Yuvalı, Üniversite, Öğretim Üyesi
5 Ali Aydın, Üniversite, Subay Emekli General
6 Ali Demir, Yüksek Lisans Veteriner Hekim
7 Demet Çardak, Üniversite, Tıp Doktoru
8 Sinan Gül, Üniversite, Ziraat Mühendisi
9 Mehmet Ali Arslan, Üniversite, Kamu Görevlisi
10 Adem Gündoğan, Üniversite, Tıp Doktoru
11 Neslihan Uzun, Üniversite, Fizyoterapist
12 İsa Ayanoğlu, Üniversite, Avukat
13 Ayla Emrahoğlu, Yüksek Lisans, Tekstilci / Yönetici
14 Burak Yiğenoğlu, Üniversite, Tıp Doktoru
Adıyaman
1 Recep Kılıç, Üniversite, Avukat
2 Emin Acar, Lise, Emekli
3 Remziye Yavuz, Ortaokul, Emekli İşçi
4 Ahmet Kara, Lise, Emniyet Mensubu Başkomiser
Afyon
1 Mehmet Parsak, Doktora, Avukat
2 Aziz Aslan, Üniversite, Mali Müşavir
3 Fatih Çetinkaya, Yüksek Lisans, Eski Belediye Başkanı
4 İsmail Elibol, Üniversite, İşadamı
5 Abdil Demiral, Üniversite, Sarraf
Ağrı
1 Mustafa Örü, Ortaokul, Müteahhit
2 Bilal Yaşar, Ortaokul, Esnaf
3 Murat Çiftçi Lise Kamu Görevlisi
4 Mehmet Yıldırım Üniversite İşçi
Amasya
1 Mehmet Sarı Yüksek Lisans Turizm İşletmecisi
2 Sadık Aslan Üniversite İşadamı
3 Turan Gürdoğan Yüksek Lisans Ziraat Yüksek Mühendisi
Ankara 1. Bölge
1 Yıldırım Tuğrul Türkeş Üniversite İşadamı
2 Zühal Topçu Doktora Öğretim Üyesi
3 Mustafa Erdem Üniversite Öğretim Üyesi
4 Erkan Haberal Üniversite İşadamı
5 Nevzat Aypek Doktora Öğretim Üyesi
6 Bircan Akyıldız Üniversite Sendikacı
7 Sultan Gündüz Üniversite Peyzaj Mimarı
8 Ayşe Sibel Ersoy Üniversite Eczacı
9 İbrahim Çiftçi Üniversite İşadamı
10 Aytaç Özel Yüksek Lisans Eğitimci
11 Esin Gürel Üniversite Avukat
12 Şener Beşiroğlu Üniversite Avukat
13 Şahin Önalan Üniversite Biyolog
14 Umutcan Güner Kaya Üniversite Öğrenci
15 Ali Keleş Lise İşadamı
16 Ülkü Gök Güven Üniversite Avukat
17 Pınar Günseven Gülsoy Üniversite Mimar
18 İbrahim Kuş Lise İşadamı
Ankara 2. Bölge
1 Şefkat Çetin Üniversite Emekli
2 Mustafa Mit Üniversite Ticaret
3 Hamit Ayanoğlu Üniversite Ziraat Mühendisi
4 Yaşar Yıldırım Lise İşadamı
5 Mehmet Damar Üniversite Emekli Sayıştay Başkanı
6 Gül Gülser Kılıçarslan Yüksekokul Gazeteci
7 Mehmet Ali Tanrıverdi Lise İşadamı
8 Alparslan Sucu Üniversite Avukat
9 Tayfun Ünal Yüksek Lisans Öğretmen
10 Meltem Hatice Uluç Üniversite Endüstri Mühendisi
11 Hikmet Durgut Üniversite Müteahhit
12 Tümer Zeytin Üniversite Avukat
13 Fatih Gözüm Lise Müteahhit
14 Bayramali Temizer Yüksekokul Gümrük Müşavir Yardımcısı
Antalya
1 Mehmet Günal Doktora Öğretim Üyesi
2 Ahmet Selim Yurdakul Üniversite Tıp Doktoru
3 Tarkan Akıllı Üniversite İnşaat Yüksek Mühendisi
4 Adem Uslu Üniversite Mülki İdare Amiri
5 Cafer Uyar Yüksekokul Emekli Öğretmen
6 Cengizhan Gököz Üniversite Avukat
7 Tolga Alıcı Lise İşadamı
8 Gökhan Kurşunlu Üniversite Avukat
9 Metin Özkan Ortaokul Gazeteci
10 Mustafa Alperen Erol Üniversite Avukat
11 Neşe Gül Üniversite Özel İşletme Müdürü
12 Hasan Bölücek Yüksekokul Jeoloji Yüksek Mühendisi
13 Güray Parlak Üniversite İşadamı
14 Turgut Bucak Lise Esnaf
Artvin
1 Muhammet Altunal Üniversite Avukat
2 Rafet Abay İlköğretim Müteahhit
Aydın
1 Ali Uzunırmak Lise İşadamı
2 Hayri Güleç Üniversite İşadamı
3 Hüseyin Karagöz Üniversite Avukat
4 Deniz Depboylu Üniversite Psikolojik Danışman
5 Fevzi Köse Üniversite Orman Mühendisi
6 Hilmi Bolatoğlu Yüksek Lisans Rekabet Başuzmanı
7 Kadri Dülger Üniversite Avukat
Balıkesir
1 İsmail Ok Üniversite Eski Belediye Başkanı
2 Recep Çetin Yüksek Lisans Tıp Doktoru
3 Rafet Çetinel Üniversite İnşaat Mühendisi
4 Mehmet Duran Üniversite İşadamı
5 Adnan Çelebi Üniversite Üst Düzey Bürokrat
6 Mehmet Ağar Üniversite Eğitimci
7 Tuncay Kılıç Üniversite Avukat
8 Kemal Girgin Yüksek Lisans Eğitimci / Organizatör
Bilecik
1 Bahattin Şeker Lise Tüccar
2 Hüseyin Şensoy Üniversite Mali Müşavir
Bingöl
1 Hasan Kızılboğa Ortaokul Serbest
2 Ragıp Tümen İlkokul Serbest
3 Muhittin Satık Lise Serbest
Bitlis
1 Metin Taşdemir Lise Müteahhit
2 Arif Özer Yüksek Lisans İşadamı
3 Melihşah Budak Üniversite İşadamı
Bolu
1 Şükrü Gülez Lise Ticaret
Burdur
1 Alparslan Ahmet Dursun Üniversite Avukat
2 Ali İsra Güngör Üniversite Öğretim Üyesi
3 Metin Işıldar Üniversite İşadamı
Bursa
1 İsmet Büyükataman Yüksek Lisans Eğiitmci
2 Kadir Koçdemir Doktora Vali
3 Tevfik Topçu Lise İşadamı
4 Fevzi Zırhlıoğlu Üniversite Matbaacı
5 Fikret Fidan Kara Harp Okulu Emekli Subay
6 Hasan Toktaş Üniversite Harita Mühendisi
7 Ali Hayri Ozan Üniversite Öğretmen /işadamı
8 Yüksel Selçuk Türkoğlu Yüksek Lisans Sendikacı / Öğretmen
9 Hatice Deniz Üniversite Emekli İşletmeci
10 Çetin Elmas Üniversite Öğretim Üyesi
11 Yusuf Turan Yüksek Lisans Emekli Subay
12 Gülten Kavut Sürücü Üniversite İşletmeci
13 Timur Özdemir Üniversite Uluslararası Hakem - Antrenör
14 Zafer Karakılıç Üniversite Avukat
15 Yüksel Okumuş Üniversite Geridönüşüm Uzmanı
16 Levent Çelik Üniversite Avukat
17 Engin Er Yüksek Lisans Jeoloji Yüksek Mühendisi
18 Sakin Köseoğlu Üniversite Ekonomist
Çanakkale
1 İbrahim Kürşat Tuna Yüksek Lisans Akademisyen / İşadamı
2 Enver Koç Yüksek Lisans Ticaret
3 Serdar Can Yüksek Lisans Tıp Doktoru
4 Günay Uçar Üniversite Ziraat Mühendisi
Çankırı
1 Recep Dumanlı Üniversite Planlama Uzmanı
2 Fehmi Bölükbaşı Üniversite İşadamı
Çorum
1 Vahit Kayrıcı Yüksekokul İşadamı
2 Aybüke Topçubaşı Ekici Yüksek Lisans Avukat
3 Sami Çam Yüksek Lisans Kamu Görevlisi
4 Ali Akcan Lise Emekli
Denizli
1 Emin Haluk Ayhan Yüksek Lisans İktisatçı
2 Cafer Birtürk Üniversite Sigortacı
3 Ümit Bahtiyar Üniversite Avukat
4 İsmail Yarımca İlköğretim Tüccar
5 Zafer Kaplan Üniversite Ticaret
6 Mehmet Fevzi Yeniçeri Üniversite Elektronik Ve Haberleşme Müh.
7 Şule Türkaslan Üniversite Tıp Doktoru
Diyarbakır
1 Mehmet Teyyar Karakoç Lise Şöför
2 Ayşe Önen Üniversite Öğretmen
3 Fevzi Yiğitkan Lise İşadamı
4 Hasan Özmen İlkokul Tüccar
6 Recep Donat İlkokul Serbest
7 Mehmet İdris İlkokul Serbest
8 Ömer Bozkaya Lise Serbest
9 Şeyhmus Bilici İlkokul Serbest
10 Mehmet İçli Lise Emekli
Edirne
1 Gürsel Şimşek Üniversite Tıp Doktoru
2 Şennur Yıldırım Üniversite Avukat
Elazığ
1 Yavuz Temizer Üniversite Müteahhit
2 Abdurrahman Kızgın Üniversite Eğitimci
3 Mesut Aksan Yüksek Lisans Eğitimci
4 Mehmet Karaca Üniversite Ziraat Yüksek Mühendisi
Erzincan
1 Ümit Özkör Üniversite Mimar
2 Mutlu Özdemir Lise İşadamı
Erzurum
1 Kamil Aydın Yüksek Lisans Öğretim Üyesi
2 Ertürk Çimen Üniversite İşadamı
3 Zekai Kaya Üniversite Milli Sporcu
4 Seyfullah Hızarcı Yüksek Lisans Tıp Doktoru
5 Ömer Durur Üniversite Öğretmen
6 Gökhan Arslan Yüksek Lisans İşadamı
Eskişehir
1 Ruhsar Demirel Yüksek Lisans Tıp Doktoru
2 Kayıhan Çağlar Yüksek Lisans Tıp Doktoru
3 Mustafa Kemal Tekin Üniversite Avukat
4 Emine Edizgil Yüksek Lisans Diş Hekimi
5 Timur Faruk Yatmaz Üniversite Emekli Eğitimci
6 Ahmet Muhammed Hızlan Lise İşadamı / Sanayici
Gaziantep
1 Ümit Özdağ Doktora Öğretim Üyesi / Siyaset Bilimci
2 Ertuğrul Tolga Orhan Üniversite Avukat
3 Servet Demir Doktora Öğretim Üyesi
4 Fevzi Koçoğlu Üniversite İşetmeci
5 Sermet Atay Üniversite Avukat
6 Hüseyin Cüneyt Ayata Üniversite Avukat
7 Ömer Oğuz Ortaokul Çiftçi
8 Kenan Çakır Üniversite Eğitimci
9 Mehmet Demir Üniversite Emekli Eğitimci
10 Ömer Yılmaz Lise İşadamı
11 Mezine Sırakaya Üniversite Gazeteci
12 Serdar Önel Lise İşadamı
Giresun
1 Orhan Erzurum Üniversite Tıp Doktoru
2 Ali Karadeniz Üniversite Öğretim Görevlisi
3 Bora Kılıç Lise Makine Teknisyeni
4 Hasan Yılmaz Yüksek Lisans Tıp Doktoru
Gümüşhane
1 Mustafa Canlı Üniversite Elektronik Mühendisi
2 Hacı Murat Bal Ortaokul Müteahhit
Hakkari
1 Mehmet Ayhan Günaydın Üniversite Serbest
2 Ali Kurtuluş Öncül Üniversite Serbest
3 Barış Cengizbay Üniversite Serbest
Hatay
1 Adnan Şefik Çirkin Lise Çiftçi
2 Celalettin Yavuz Doktora Öğretim Üyesi
3 Mete Aslan Yüksekokul Gazeteci / Bürokrat
4 Mehmet Akif Terzi Yüksek Lisans Araştırmacı
5 İbrahim Gül Üniversite İşadamı
6 Hüseyin Bağrıyanık Üniversite Öğretim Görevlisi
7 Mehmet Biçer Üniversite İşadamı
8 Ferhat Küçükler Üniversite Tıp Doktoru
9 Sıdıka Dilaver Eryılmaz Üniversite Emekli Öğretmen
10 Alparslan Ateş Doktora Öğretim Üyesi
Isparta
1 Nuri Okutan Yüksek Lisans Vali
2 Hüseyin Avni Bıçaklı Üniversite Büyükelçi
3 Ahmet Ziya Nuhoğlu Yüksek Lisans Çevre Mühendisi
Mersin
1 Oktay Öztürk Üniversite Eğitimci / Hukukçu
2 Baki Şimşek Üniversite Harita Mühendisi
3 Ali Öz Üniversite Tıp Doktoru
4 Mehmet Kara Yüksek Lisans İşadamı
5 Tolga Arslan Yüksek Lisans Akademisyen
6 Gürcan Kasap Üniversite Müşavir
7 Ali Yücelen Yüksek Lisans Ticaret
8 Nihat Özen Üniversite Tıp Doktoru
9 Mehmet Ali Gökmen Yüksek Lisans Veteriner Hekim
10 Ali Rıza Bozkurt Yüksek Lisans Veteriner Hekim
11 Özgür Özcan Üniversite Ekonomist
İstanbul 1. bölge
1 Edip Semih Yalçın Yüksek Lisans Öğretim Üyesi
2 İzzet Ulvi Yönter Üniversite Kamu Görevlisi
3 Uygar Suphi Aktan Yüksek Lisans Akademisyen
4 Ahmet Turgut Yüksek Lisans Şehir Ve Bölge Plancısı
5 Alper Çağrı Yılmaz Doktora Öğretim Üyesi
6 Mehmet Kılıç Üniversite İş Adamı
7 Mehmet Hanefi Bostan Yüksek Lisans Akademisyen
8 Baybora Cihan Kahveci Yüksek Lisans Gazeteci / Finansör
9 Rasim Acar Üniversite Şehir Plancısı
10 Nihal Ağca Üniversite İş Kadını
11 Sabri Şenel Üniversite Mali Müşavir
12 Alper Kaan Boran Üniversite Avukat
13 Dursun Çolak Lise İş Adamı
14 Zeki Bulut Üniversite İşadamı
15 İsmail Hakkı Altun Lise İşletmeci
16 Umur Arıkan Yüksek Lisans Diş Hekimi
17 Bülent Buz Üniversite Mali Müşavir
18 Abdullah Akkaya Üniversite Avukat
19 Ahmet Şahin Üniversite İnşaat Mühendisi
20 Hasan Tüfekçi Üniversite Elekronik Ve Haber.müh.
21 İsmet Koçak Üniversite Makina Müh.
22 Rezza Neslihan Vural Bal Doktora Finansal Analist
23 Sema Barlın Üniversite İşletmeci
24 Aydın İşkur Üniversite Avukat
25 Bahri Bilaloğlu Üniversite İnşaat Yük.müh.
26 Aslı Ergün Üniversite Avukat
27 Ömer Faruk Ekşi Lise Müteahhit
28 Fatih Eryılmaz Üniversite Mali Müşavir
29 Başar Ünal Üniversite İş Adamı
30 Ekrem Düzgün Lise Turizm Ve Denizcilik
31 Emine Saadet Karlıbel Yüksek Lisans Halkla İlişkiler
İstanbul 2. bölge
1 Ekmeleddin Mehmet İhsan Üniversite Akademisyen/diplomat
2 Celal Adan Üniversite Orman Mühendisi/milletvekili
3 Murat Başesgioğlu Üniversite Hukukçu/milletvekili
4 Abdul Ahat Andican Üniversite Doktor
5 Özcan Pehlivanoğlu Üniversite Avukat
6 Mehmet Aslan Üniversite Sanatçı
7 Başbuğ Pınarbaşı Üniversite Avukat
8 Esra Selimoğlu Şengül Üniversite Eğitimci
9 Feti Yıldız Üniversite Avukat
10 Füsun Kayan Ardaman Üniversite Üst Düzey Bürokrat
11 Gülru Vardar Üniversite Maikna Mühendisi
12 Ahmet Özyürek Lise Müteahhit
13 Ali Derindağ Lise İş Adamı
14 Mahmut Mert Ersin Üniversite İş Adamı
15 Alaaddin Uludağ Üniversite Avukat
16 Muhammet Emin Özkurt Üniversite Avukat
17 Can Ali Aksu Üniversite İnşaat Yüksek Mühendisi
18 Nurettin Atalay Üniversite Emlakçı
19 Nurhan Toğuç Üniversite Öğretim Üyesi
20 Fetih Ahmet Alpaslan Üniversite Avukat
21 Osman Büyükkaya Üniversite Mikrobiyolog
22 Sevgi Vardarlı İnal Üniversite Çini Sanatçısı
23 Mesut Can Pakova Üniversite İş Geliştirme Yönetici
24 Osman Kaygı Lise Muhasebeci
25 Metin Kılıç Üniversite Serbest Meslek
26 Mustafa Yılmaz Üniversite İş Adamı
İstanbul 3. bölge
1 Meral Akşener Üniversite Öğretim Üyesi
2 Atila Kaya Üniversite Siyasetçi
3 İsmail Faruk Aksu Üniversite Müşavir
4 Arzu Erdem Üniversite İş Kadını
5 Fuat Çakıroğlu Üniversite İşadamı
6 Mehmet Müftüoğlu Üniversite Gazeteci
7 Erdem Karakoç Lisans Eğitimci
8 Murat Türkmen Üniversite İşadamı
9 Hayati Arkaz Üniversite Tıp Doktoru
10 Ayşe Bıçak Üniversite Tekstilci
11 Alpaslan Alpaslan Akars Lise İşadamı
12 Ahmet Savaş Çolak Yüksek Lisans İş Adamı
13 Bahattin Şengül Üniversite Siyaset Bilimcisi
14 Işıl Damla Şener Yamaner Üniversite Diş Hekimi
15 Fazlı Yurdabak Yüksek Lisans Öğretim Görevlisi
16 Volkan Yılmaz Lisans İşadamı
17 Halit Tuna Üniversite Tekstilci
18 Celal Karapınar Üniversite Sendikacı
19 İsa İlyasoğlu Yüksek Lisans İşadamı
20 Gökhan Yamaner Üniversite Diş Hekimi
21 Mesut Yıldırım Üniversite Avukat
22 Tahir Pak Üniversite İşletme Müh.
23 Hakan Çorak Üniversite Üst Düzey Bürokrat
24 Bünyamin Çiftçi Lise Muhtar
25 Aytekin Horasan Üniversite Turizmci
26 Sevinç Gümüş Üniversite Eğitimci
27 Serdar Öktem Üniversite Avukat
28 Didem Karataş Üniversite Kurumsal İletişim Uzmanı
29 Kamil Aksu Üniversite Tıp Doktoru
30 Ekrem Sarısoy Üniversite Mali Müşavir
31 Merrin Hasipoğlu Üniversite İş Kadını
İzmir 1. bölge
1 Oktay Vural Üniversite Hukukçu / İktisatçı
2 Aslan Savaşan Üniversite Tıp Doktoru
3 Senem Kılıç Üniversite Yönetici Danışman
4 Recep Kök Doktora Öğretim Üyesi
5 Salahattin Şahin Lise İşadamı
6 Figen Tosunor Üniversite İşletmeci
7 Ali Onar Yüksek Lisans Avukat
8 Halit Dalgıç Üniversite İnşaat Mühendisi
9 Hasan Zerek Üniversite İşletmeci
10 Naci Düz İlkokul Ticaret
11 Doğan Varol Üniversite İnşaat Mühendisi
12 Hüsnü Gürkan Seçkiner Lise Tekstilci
13 Lütfi Kılıç Üniversite İşadamı
İzmir 2. bölge
1 Ahmet Kenan Tanrıkulu Yüksek Lisans İktisatçı
2 Murat Koç Lise Üst Düzey Bürokrat
3 Süeda Neslihan Çelik Doktora Kamuoyu Araştırmacısı
4 Murat Taşer Üniversite Bürokrat
5 Yalçın Koçyiğit Üniversite Tıp Doktoru
6 Hatice Bölük Üniversite Eğitimci
7 Serdar Mersin Üniversite Turizm İşletmecisi
8 Mehmet Salih Kadıoğlu Üniversite Serbest Meslek
9 Taşkın Işık Lise Turizm İşletmecisi
10 Recep Akan Yüksek Lisans İşadamı
11 Suavi Tuncay Yüksek Lisans Öğretim Üyesi
12 Nuri Çiftçi Üniversite Eğitimci
13 Tahsin Kaya İlkokul Ticaret
Kars
1 Taner Gökçe Lise Ticaret
2 Muharrem Yıldız Lise İşadamı
3 Yaşar Ağsu Üniversite Avukat
Kastamonu
1 Emin Çınar Lise Esnaf
2 Hayati Hamzaoğlu Lise Bürokrat
3 Hakan Çetin Yüksek Lisans İşadamı
Kayseri
1 Yusuf Halaçoğlu Üniversite Öğretim Üyesi
2 Ali Kilci Üniversite Üst Düzey Bürokrat
3 Süleyman Korkmaz İlkokul Müteahhit
4 Mustafa Alkan Üniversite Öğretim Üyesi
5 Metin Soylu Üniversite Müteahhit /işadamı
6 Mehmet Özmen Üniversite Turizm İşletmecisi
7 Eser Türkistanlı Saka Üniversite Serbest Meslek
8 Mete Taştan Üniversite Kişisel Gelişim Uzmanı
9 Sevim Koçyiğit Yüksekokul Emekli Öğretmen
Kırklareli
1 Derya Bulut Yüksek Lisans Eğitimci
2 Aydın Çetiner Yüksek Lisans Diş Hekimi
3 Göksel Okumuş Üniversite Avukat
Kırşehir
1 Cemil Yıldırım Türk Yüksek Lisans Tıp Doktoru
2 Mustafa Erkal Üniversite Mülki İdare Amiri
Kocaeli
1 Saffet Sancaklı Lise Ticaret / Milli Futbolcu
2 Lütfü Türkkan Üniversite Sanayici
3 Hilal Elmas Üniversite Avukat
4 Rıza Ağdağ Lise İşadamı
5 Ruhi Çavdar Üniversite Esnaf
6 Kemal Köse Üniversite E. Milletvekili
7 Nurdoğan Kaçar Lise Ticaret
8 İlhan Tan Üniversite Tıp Doktoru
9 Süleyman Pekin Yüksek Lisans Sendikacı
10 Dijle Akın Üniversite Eğitimci
11 Ahmet Yeşil Yüksek Lisans Bürokrat
Konya
1 Mustafa Kalaycı Üniversite Denetim Elemanı
2 Mustafa Sait Gönen Üniversite Tıp Doktoru / Öğretim Üyesi
3 Süleyman Şenol Üniversite Eczacı
4 Hüseyin Oprukçu Yüksek Lisans Denetim Elemanı
5 Sevil Sargın Doktora Öğretim Üyesi
6 Zühal Ekici Yüksek Lisans Avukat / Eğitimci
7 Alper Gedik Doktora Öğretim Görevlisi
8 Bulduk Özdemir Üniversite İşadamı
9 Faruk Sonkaya Üniversite Eczacı
10 Halil Ayhan Üniversite İnşaat Mühendisi
11 Şükrü Portakal Lise Mali Üşavir
12 Halil Açıl Lise Emekli Astsubay
13 Osman Nuri Atçeken Yüksek Lisans Veteriner Hekim
14 Temmuz Şemin Yüksek Lisans Endüstri Yüksek Mühendisi
Kütahya
1 Alim Işık Doktora Öğretim Üyesi
2 Hüseyin Bali Yüksek Lisans Tıp Doktoru
3 Önder Kıcıroğlu Üniversite Kamu Görevlisi
4 Erol Alpertürk Lise Kuyumcu
Malatya
1 Arif Yıldız Üniversite Avukat
2 Hakan Yılmaz Üniversite Ziraat Mühendisi
3 Güzün Koçak Üniversite Eczacı
4 Übeyt Akçin Üniversite Tıp Doktoru
5 Hakan Kalkan Üniversite Araştırmacı
6 Mehmet Ali Özpolat Yüksekokul Yapımcı
Manisa
1 Erkan Akçay Üniversite Maliyeci
2 Zeynel Balkız Üniversite Avukat
3 Hasan Eryılmaz Yüksek Lisans Bürokrat
4 Yaşar Coşkun Üniversite İşletmeci
5 Mehmet Memiş Doktora Tıp Doktoru
6 Osman Oktay Üniversite Avukat
7 Mehmet Cem Çöllü Yüksek Lisans Makine Yüksek Mühendisi
8 Galip Karagözler Üniversite Öğretmen
9 Cemal Murat Erim Üniversite Üst Düzey Bürokrat
Kahramanmaraş
1 Fahrettin Oğuz Tor Yüksek Lisans Başmüfettiş
2 Sefer Aycan Üniversite Tıp Doktoru
3 Hacı Mustafa Tombuloğl Üniversite Antropolog / Gazeteci
4 Ejder Oruç Üniversite Elektirik Mühendisi
5 Fehmi Kiraz Üniversite Ziraat Mühendisi
6 Faruk Atlı Yüksek Lisans Tıp Doktoru
7 Şule Arıkan Üniversite Serbest Meslek
8 Hasan Seyithanoğlu Üniversite Mali Müşavir
Mardin
1 Fikri Yazan Serbest
2 Duramettin Mengüç Serbest
3 Erkan Aydın Serbest
4 Hayati Ünal Serbest
5 Ercan Bükülmez Serbest
6 Tayfun Topak Serbest
Muğla
1 Mehmet Erdoğan Üniversite Mülki İdare Amiri
2 Peyami Cinas Üniversite Tıp Doktoru
3 Asım Başaran Lise Turizm İşletmecisi
4 Ramazan Kıvrak Yüksekokul Tv Programcısı
5 Ferat Yüksel Doktora Maden Yüksek Mühendisi
6 Arif Ziya Keloğlu Üniversite İnşaat Mühendisi
Muş
1 Abdurrahman Gümüş Lise Müteahhit
2 Tarkan Dede Lise İşadamı
3 Fatma Yıldırım Üniversite Avukat
Nevşehir
1 Mehmet Varol Üniversite Eğitimci
2 Sait Yüksel Üniversite İşadamı
3 Mustafa Uğur Yüksek Lisans Eğitimci
Niğde
1 Vedat Bayram Üniversite Emekli İl Spor Müdürü
2 Murat Işıklı Üniversite Tıp Doktoru
3 Hakan Er Üniversite Mimar
Ordu
1 Cemal Enginyurt Üniversite Gazeteci
2 Murat Kaçak Lise İşadamı
3 Hakan Yakışan Üniversite Kamu Görevlisi
4 Ali İhsan Aydın Üniversite Mali Müşavir
5 Faruk Kütük Yüksek Lisans Yüksek Lisans
Rize
1 Osman Cem Kazmaz Üniversite İnşaat Yüksek Mühendisi
2 Ömer Ökten Lise Turizm İşletmecisi
3 Erol Kabaoğlu Lise Emekli
Sakarya
1 Zihni Açba Yüksek Lisans Esnaf
2 Orhan Ünver Üniversite İnşaat Mühendisi
3 Ali Rıza Acartürk Üniversite Avukat
4 Hüsamettin Atasever Üniversite Tıp Doktoru
5 İsmail Kamil Doğancı Üniversite İnşaat Mühendisi
6 Gökhan Taşdeviren Yüksek Lisans İşadamı
7 Serdar Çakan Yüksek Lisans İşadamı
Samsun
1 Erhan Usta Yüksek Lisans Ekonomist
2 Hüseyin Edis Üniversite Ymm. Bağımsız Denetçi
3 Akın Üner Yüksek Lisans Elektrik - Elektronik Mühendisi
4 Mustafa Keskin Üniversite Kamu Görevlisi
5 Pınar Kılınç Üniversite Mimar
6 Osman Teber Üniversite Eğitimci
7 Kemal Bostancı Üniversite Hukukçu / Hekim
8 Mehmet Ayhan Acar Üniversite Serbest Meslek
9 Ayten Başkan Yüksel Üniversite Eğitimci
Siirt
1 Abdullah Bayram Lise Emekli Eğitimci
2 Beşir Sevinç Ortaokul Emekli
3 Erhan Özgen Lise Özel Güvenlik
Sinop
1 Mustafa Meftun Çağlar Üniversite İnşaat Mühendisi
2 Rahmi Öztürk Üniversite Eğitimci
Sivas
1 Celal Dağgez Üniversite Emekli Yönetici
2 Oğuz Özdemir Üniversite Mali Müşavir
3 Muammer Demirci Lise İşadamı
4 Hamit Özkan Üniversite Emekli Öğretmen
5 Kadir Eğri Üniversite Orman Mühendisi
Tekirdağ
1 Bülent Belen Lise Mali Müşavir
2 Hakan Özgül Üniversite Ekonomist
3 Kamil Günay Üniversite Elektrik Mühendisi
4 Arif Yalçın Üniversite Din Görevlisi
5 İsmet Fıçıcı Kara Harp Okulu İşadamı / Müteahhit
6 Muhammer Varol Ortaokul Müteahhit
Tokat
1 Abdurrahman Başkan Üniversite Ziraat Mühendisi
2 Hüseyin Erkan İkikat Üniversite Harita Mühendisi
3 Yücel Bulut Üniversite Avukat
4 Mustafa Afşin Ünverdi Üniversite Avukat
5 Kübra Sever Taşkıran Lise Büro Görevlisi
Trabzon
1 Koray Aydın Üniversite Makina Mühendisi
2 Yavuz Aydın Lise İşadamı
3 Hüseyin Örs Doktora Öğretim Üyesi
4 Hasan Akyüz Doktora Tıp Doktoru
5 Hasan Suiçmez Üniversite Eğitimci
6 Hikmet Yılmaz Yüksek Lisans Emekli Bürokrat
Tunceli
1 Namık Dursun Üniversite Emekli Subay
2 Hıdır Budak Üniversite Emekli İlahiyatçı
Şanlıurfa
1 İbrahim Özyavuz Lise Emekli Belediye Başkanı
2 İsmail Bağış Lise İşçi
3 Mehmet Ayhan İlkokul İşadamı
4 Mehmet Akdeniz İlkokul Turizmci
5 Mustafa Çiftçi Ortaokul Müteahhit
6 Murat Kaçak Ortaokul İşletmeci
7 İsmail Akbulut Lise Güvenlik Görevlisi
8 Şermin Ataş Lise Yönetici
9 İsmail Taş İlkokul İşadamı
10 Ömer Çağlar Yılmaz Doktora Tıp Doktoru
11 Mahmut Subaşı Üniversite Tıp Doktoru
12 Mustafa Remzi Karataş Lise İnşaatçı
Uşak
1 Durmuş Yılmaz Üniversite Ekonomist / Bankacı
2 Gökhan Özoğul Üniversite İşadamı
3 Muhammet Gür Üniversite İnşaat Mühendisi
Van
1 Gültekin Çavuşoğlu Üniversite İnşaat Mühendisi
2 Yavuz Selim Çamuşcu Üniversite İnşaat Mühendisi
3 Necdet Öztürkçü Üniversite Yönetici
4 Ümit Akdağ Lise Müteahhit
5 Mustafa Alkoç Üniversite Avukat
6 Cengiz Çetinöz Üniversite İnşaat Mühendisi
7 Ebru Berköz Karaca Lise İş Kadını
8 Ömer Kurtbeyoğlu Üniversite Serbest
Yozgat
1 Sadir Durmaz Üniversite Kooperatifçi
2 Mehmet Ali Çakır Üniversite Eczacı
3 Seyit Yücel Üniversite Emekli Bürokrat
4 Yusuf Mertoğlu Yüksek Lisans Ekonomist
Zonguldak
1 Zeki Çakan Üniversite Elektrik Mühendisi
2 Yavuz Erkmen Üniversite Mülki İdare Amiri
3 Ahmet Emre Bayramoğlu Üniversite Tıp Doktoru
4 Şeyma Elmas Songür Üniversite İş Kadını
5 Meral Demirbaş Lise Emekli
Aksaray
1 Turan Yaldır Yüksekokul Müteahhit
2 Mustafa Tuğrul Karacaer Üniversite Gelir Uzmanı
3 Kılıçaslan Ekin Üniverste Ziraat Mühendisi
Bayburt
1 Karabey Kadri Karaoğlu Üniversite Tıp Doktoru
2 Tamer Kayaalp Üniversite İnşaat Mühendisi
Karaman
1 Mehmet Ural Üniversite Sağlık Denetçisi
2 Mehmet Alagöz Yüksek Lisans Öğretim Üyesi
Kırıkkale
1 Seyit Ahmet Göçer Lise İşadamı
2 Halil Öztürk Üniversite Avukat
3 Merih Karayol Üniversite İnşaat Mühendisi
Batman
1 Turan Aytek Önalp Üniversite Memur
2 Edip Açık İlköğretim Esnaf
3 Sami Biçer Üniversite Esnaf
4 Cemil Güzel Lise Esnaf
Şırnak
1 Mehmet Duygulu Üniversite Diş Hekimi
2 Nizar Zeyrek Ortaokul Esnaf
3 Sultan Semra Arslan Lise Serbest
4 Gündüz Ökten İlkokul Serbest
Bartın
1 Sezai Bilgin Üniversite İşadamı
2 Orhan Ölçek Üniversite Mali Müşavir
Ardahan
1 Bülent Ulutaş Üniversite Emekli Genel Müdür
2 Ömer Tekoğulları Lise Gümrük Muhafaza Amiri
Iğdır
1 İsa Yaşar Tezel Üniversite Gazeteci
2 Sefer Karakoyunlu Üniversite Eğitimci
Yalova
1 Ünlem Üstel Üniversite İnşaat Mühendisi
2 Ahmet Gençtürk Lise Otel İşletmecisi
Karabük
1 Durmuş Yalçın Lise Muhasebeci
2 Ayhan Akbaş Üniversite Mali Müşavir
Kilis
1 Mustafa Yün Üniversite Tıp Doktoru
2 Mehmet Emin Ertuğrul Yüksekokul Ticaret
Osmaniye
1 Devlet Bahçeli Üniversite İktisatçı
2 Ruhi Ersoy Üniversite Öğretim Üyesi
3 Elif Loğoğlu Üniversite Öğretim Üyesi
4 Mehmet Vural Üniversite Emekli Eğitimci
Düzce
1 Abdullah Danışmaz Yüksekokul İşadamı
2 Suat Konuk Üniversite Tıp Doktoru
3 Demet Günday Üniversite Şehir Plancısı
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