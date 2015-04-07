Eski AKP milletvekinin bir oğlu HDP'den, bir oğlu AKP'den aday oldu

HDP ve AKP’nin, 7 Haziran seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu’na sunduğu Milletvekili aday listesinde, Bitlis ve Hakkari’de iki kardeş, Şırnak’ta ise yakın akrabaların aday gösterilmesi dikkat çekti.

AKP listelerinde çözüm süreci rüzgarı esmiyor

Doğu ve Güneydoğu’da gözler, HDP ve AKP’nin bugün Yüksek Seçim Kurulu’na sunduğu listelerdeydi. Herkes, çözüm sürecinin ruhuna uygun ve memlekete hizmet edecek isimleri ön sıralarda görmek istedi ancak bu pek de karşılık görmedi. Kürt siyasetinin merkezi olan Diyarbakır’da AKP’nin açıkladığı liste, hayal kırıklığı yaratmış durumda. Özellikle çözüm sürecine en çok destek ve emek veren isimler arasında bulunan Abdurrahman Kurt 6. sırada yer alırken, Milletvekili Galip Ensarioğlu’na hiç yer verilmemesi, yine 2011 seçimlerinde cezaevinden seçilen ancak hukuki nedenlerle mazbatası verilmeyen Hatip Dicle’nin yerine TBMM’ye giden Oya Eronat’ın 4. sırada aday gösterilmesi ciddi tepkilere neden olmuş durumda.

HDP listelerinde Öcalan'ın ve Pir'in yeğenleri de var

HDP’de ise Leyla Zana’nın Diyarbakır’da aday gösterilmesi bekleniyordu ancak Zana Ağrı’da 1. sırada aday gösterildi. Eski AP Milletvekili Feleknas Uca, Batman’da bekleniyordu ancak Diyarbakır’da 4. sırada kendisine yer buldu. İsmi listede yer alıp almayacağı tartışma konusu olan Milletvekili Altan Tan Diyarbakır’da 5. Sırada aday gösterilirken, HDP Mardin’de 4 etnik unsuru (Süryani, Arap, Kürt ve Êzidi) da aday göstererek bir ilke imza atmış oldu.

HDP listesinde ayrıca İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan, PKK'nin kurucu kadrolarından Kemal Pir'in yeğeni Ziya Pir ve yine 2012 yılında mayına basarak ölen PKK yöneticilerinden Kadri Çelik'in kızı Burcu Çelik de yer aldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Osman Baydemir Şanlıurfa 1. sırada, bir süre önce HDP’ye geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve Gaziantepspor Kulübü Onursal Başkanı Celal Doğan Gaziantep’te 1. sırada yer aldı.

Doğu ve Güneydoğu'da aileler AKP-BDP arasında kaldı

Doğu ve Güneydoğu’da en çok konuşulan konuların başında ise AKP ve HDP listelerinde yer alan kardeşler oldu. Hakkari’de AKP eski milletvekili Mustafa Zeydan'ın oğlu Rüstem Zeydan AKP’den, diğer oğlu Abdullah Zeydan HDP'den milletvekili adayı oldu. Bitlis'te de eski Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı AKP’den, ağabeyi Mehmet Celadet Gaydalı ise HDP’den aday gösterildi. Şırnak'ta da Birlik ailesinden iki partide iki aday yer aldı. Rizgin Birlik AKP’den, Leyla Birlik ise HDP’den aday gösterildi.