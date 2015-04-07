İşte il il CHP Milletvekili aday listesi 

07 Nisan 2015 00:24
CHP'de 2015 genel seçimleri milletvekili listesi YSK'ya teslim edildi. Hürriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu ve Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Utku Çakırözer de aday listesinde yer alan isimler arasında.
7 Haziran'da yapılacak seçimler için 362 adayını ön seçimle belirleyen CHP'de Parti Meclisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 37'si kontenjan olmak üzere kalan 188 milletvekili adayını belirlemek için tam yetki verdiği Kılıçdaroğlu, belirlediği listeyi Parti Meclisi'ne okudu.
Ankara 1. bölgede ilk sırada İnönü ailesinden olan Gülsün Bilgehan yer aldı. İstanbul 1. bölgede ise Şafak Pavey aday oldu. İzmir 1. bölgede de Zeynep Altıok aday gösterildi.
Tekin Bingöl, Levent Gök ve Bülent Kuşoğlu'nun da Ankara 1. bölgede kontenjan adayı olarak yer alan isimler arasında.
Ankara 2. bölgede Şenal Sarıhan aday oldu.
İstanbul'da ise daha önceden aday olmayacağını açıklayan Şafak Pavey ikna edil ve İstanbul 1. bölge ilk sıra adaylığı için ismi yer aldı.
İstanbul 1. bölgedeki diğer isimler ise şöyle:
Genel Sekreter Gürsel Tekin, Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve Merkez sağ kökenli İlhan Kesici.
Ermeni cemaatini temsilen Avukat Selina Özuzun Doğan'ın ilk sırada yer aldığı İstanbul 2. bölgede, Sezgin Tanrıkulu 3, Sencer Ayata'nın 5'inci sırada oldu.
İstanbul 3. bölgenin ilk sırasında diğer bölgelerde olduğu gibi yine bir kadın adayın ismi var: Bihlun Tamaylıgil. Bölgenin 3. sırasında Erdoğan Toprak, 5. sırasında Engin Altay, 7. sırasında Murat Özçelik ve 9. sırasında partiye son kongrede katılan Mehmet Bekaroğlu'nun yer aldı.
CHP'nin kalesi İzmir'in 1. bölgesinde Sivas katliamında yaşamını yitiren şair Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok ilk sıraya ismini yazdırdı. Bölgede 3. sırada gazeteci Tuncay Özkan, 5. sırada roman cemaati temsilcisi Özcan Purçu yer aldı.
Kılıçdaroğlu'nun 2. sıradan aday olurken İzmir 2. bölgenin ilk sırasındaki ismin Bilken Üniversitesi'nden ayrılıp son kongrede CHP'ye katılan ekonomist Selin Sayek Böke yer aldı. 3. sırada ise eski DSP'li Zekeriya Temizel var.
CHP listelerinde gazeteci adaylar da yer aldı. Halen milletvekili olan gazeteci kökenli Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın yanı sıra İstanbul ikinci bölge yedinci sıradan Hürriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu'nun listeye girdiği öğrenildi. Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Utku Çakırözer de CHP'den Eskişehir ikinci sırada yer aldı.
CHP'de bazı dikkat çekici isimler ise listede kendine yer bulamadı: Güldal Mumcu, Erdal Aksünger, Umut Oran, Aşkın Türeli... İstanbul milletvekili Faik Tunay da kontenjan listesinde yer almadı. Tunay, Twitter'dan aday listeye giremediğini duyurarak parti yönetimine tepkisini dile getirdi. Tunay, önümüzdeki günlerde bir basın toplantısıyla bazı gerçekleri kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı.
ADANA 1 ELİF DOĞAN TÜRKMEN ÜNİVERSİTE AVUKAT
ADANA 2 ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER ÜNİVERSİTE SERBEST
ADANA 3 İBRAHİM ÖZDİŞ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ADANA 4 AYDIN USLUPEHLİVAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ADANA 5 MUSTAFA KEMAL ÖZKAN ÜNİVERSİTE DOKTOR
ADANA 6 MÜZEYYEN ŞEVKİN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ADANA 7 RIZA METE ÜNİVERSİTE DOKTOR
ADANA 8 AHMET ADIGÜZEL ÜNİVERSİTE DOKTOR
ADANA 9 ABDULLAH SEDAT DOĞAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ADANA 10 RUKİYE ÇİNKILIÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ADANA 11 AKİF KEMAL AKAY ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ADANA 12 MUSTAFA BİLGİLİOĞLU ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
ADANA 13 YÜKSEL KARAASLAN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
ADANA 14 ORHAN SÜMER LİSE SERBEST
ADIYAMAN 1 MEHMET SELÇUK TABAK ÜNİVERSİTE DOKTOR
ADIYAMAN 2 ABDURRAHMAN TUTDERE ÜNİVERSİTE AVUKAT
ADIYAMAN 3 FATMA ULUBEY YÜKSEKOKUL GAZETECİ
ADIYAMAN 4 MEHMET KARAHAN İLKOKUL İŞADAMI
ADIYAMAN 5 KARİP BOZKURT LİSE SERBEST
AFYONKARAHİSAR 1 BURCU KAYIKCI ÜNİVERSİTE AVUKAT
AFYONKARAHİSAR 2 MEHMET ALİ ECER ÜNİVERSİTE DOKTOR
AFYONKARAHİSAR 3 MEHMET TUĞRUL AKKUŞ LİSE TİCARET
AFYONKARAHİSAR 4 YALÇIN GÖRGÖZ LİSE SERBEST
AFYONKARAHİSAR 5 BEKİR KASAP ÜNİVERSİTE MEMUR
AĞRI 1 CEMİL ERHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
AĞRI 2 MUHAMMED NİDAİ ÖZMEN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
AĞRI 3 MEHMET SIDDIK YEL İLKOKUL EMEKLİ
AĞRI 4 ERKAN SAYAN YÜKSEKOKUL ESNAF
AKSARAY 1 MEHMET ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE ECZACI
AKSARAY 2 HAŞMET TEKİN ÖKÇE ÜNİVERSİTE EMEKLİ
AKSARAY 3 MEHMET ALİ TOPAÇ İLKOKUL EMEKLİ
AMASYA 1 MUSTAFA TUNCER ÜNİVERSİTE AVUKAT
AMASYA 2 RAMİS TOPAL LİSE İŞADAMI
AMASYA 3 DEVRİM ERSOY ÜNİVERSİTE TİCARET
ANKARA
ANKARA 1. Bölge 1 AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA 1. Bölge 2 NECATİ YILMAZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 1. Bölge 3 TEKİN BİNGÖL ÜNİVERSİTE DOKTOR
ANKARA 1. Bölge 4 AYLİN NAZLIAKA ÜNİVERSİTE İŞKADINI
ANKARA 1. Bölge 5 LEVENT GÖK ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 1. Bölge 6 ALİ HAYDAR HAKVERDİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 1. Bölge 7 BÜLENT KUŞOĞLU ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
ANKARA 1. Bölge 8 HİKMET TEPE ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 1. Bölge 9 GAMZE TAŞCIER ÜNİVERSİTE ECZACI
ANKARA 1. Bölge 10 EMRE DOĞAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 1. Bölge 11 SELAHATTİN EMRE ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 1. Bölge 12 DURDU ÖZBOLAT LİSE İŞADAMI
ANKARA 1. Bölge 13 SEMA AKSOY ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 1. Bölge 14 KAZIM SÖNMEZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ
ANKARA 1. Bölge 15 FARUK ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE SENDİKACI
ANKARA 1. Bölge 16 ERDOĞAN KILIÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 1. Bölge 17 BİRSEN TEMİR ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
ANKARA 1. Bölge 18 İLYAS GÜVEN EROĞLU ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ANKARA 2. Bölge 1 ŞENAL SARIHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 2. Bölge 2 MURAT EMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 2. Bölge 3 AHMET HALUK KOÇ ÜNİVERSİTE DOKTOR
ANKARA 2. Bölge 4 NİHAT YEŞİL ÜNİVERSİTE SERBEST
ANKARA 2. Bölge 5 ALİRIZA ERBAY ÜNİVERSİTE DOKTOR
ANKARA 2. Bölge 6 CELALETTİN KOÇ LİSE İŞADAMI
ANKARA 2. Bölge 7 SEMRA DİNÇER ÜNİVERSİTE EKONOMİST
ANKARA 2. Bölge 8 BARIŞ OZAN VURAL ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 2. Bölge 9 ALİ YILMAZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANKARA 2. Bölge 10 SERVET ÜNSAL ÜNİVERSİTE DOKTOR
ANKARA 2. Bölge 11 SELMA ERGEN ÜNİVERSİTE SERBEST
ANKARA 2. Bölge 12 HAYDAR DOĞAN YÜKSEKOKUL EMEKLİ
ANKARA 2. Bölge 13 ABİDİN ŞAHİN YÜKSEK LİSANS AVUKAT
ANKARA 2. Bölge 14 UFUK ATAÇ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ANTALYA 1 NİYAZİ NEFİ KARA ÜNİVERSİTE DOKTOR
ANTALYA 2 DENİZ BAYKAL YÜKSEK LİSANS AVUKAT
ANTALYA 3 ÇETİN OSMAN BUDAK ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
ANTALYA 4 MUSTAFA AKAYDIN ÜNİVERSİTE DOKTOR
ANTALYA 5 DEVRİM KÖK YÜKSEKOKUL TURİZMCİ
ANTALYA 6 FİGEN ÇALIKUŞU ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANTALYA 7 RAFET ZEYBEK ÜNİVERSİTE SAVCI
ANTALYA 8 NUSRET BAYAR YÜKSEKOKUL EĞİTİMCİ
ANTALYA 9 DENİZ FİLİZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANTALYA 10 SULTAN YEGEN ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANTALYA 11 SEVİNDİK GİZLİ ÜNİVERSİTE DOKTOR
ANTALYA 12 CAVİT ARI ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANTALYA 13 GÜRKUT ACAR ÜNİVERSİTE AVUKAT
ANTALYA 14 İBRAHİM KESER YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ARDAHAN 1 ENSAR ÖĞÜT ÜNİVERSİTE İŞADAMI
ARDAHAN 2 SEZGİN KAYA ÜNİVERSİTE İŞADAMI
ARTVİN 1 UĞUR BAYRAKTUTAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
ARTVİN 2 MUSA ULUTAŞ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
AYDIN 1 BÜLENT TEZCAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
AYDIN 2 METİN LÜTFİ BAYDAR ÜNİVERSİTE DOKTOR
AYDIN 3 HÜSEYİN YILDIZ LİSE İŞADAMI
AYDIN 4 MEHMET FATİH ATAY ÜNİVERSİTE AVUKAT
AYDIN 5 TAYFUN TALİPOĞLU ÜNİVERSİTE GAZETECİ
AYDIN 6 FERDA ÇAĞLAR ERKUT YÜKSEK LİSANS İŞLETMECİ
AYDIN 7 FULYA ÜSTÜNDAĞ ÜNİVERSİTE BİYOLOG
BALIKESİR 1 MEHMET TÜM YÜKSEKOKUL İŞADAMI
BALIKESİR 2 AHMET AKIN LİSE SANAYİCİ
BALIKESİR 3 NAMIK HAVUTÇA ÜNİVERSİTE AVUKAT
BALIKESİR 4 FİKRET ŞAHİN ÜNİVERSİTE DOKTOR
BALIKESİR 5 ALİ KEMAL DEVECİLER ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
BALIKESİR 6 ENSAR AYTEKİN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
BALIKESİR 7 İRFAN BARIŞ LİSE EMEKLİ
BALIKESİR 8 İSMAİL AYNUR YÜKSEKOKUL MALİ MÜŞAVİR
BARTIN 1 MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
BARTIN 2 AYSU BANKOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
BATMAN 1 CELAL AYHAN LİSE İŞADAMI
BATMAN 2 AHMET DURMAZ ORTAOKUL MÜTEAHHİT
BATMAN 3 KEMAL DEMİR İLKOKUL MÜTEAHHİT
BATMAN 4 MENDÜH DOĞRU İLKOKUL SERBEST
BAYBURT 1 MURAT BÜLBÜL LİSE YÖNETİCİ
BAYBURT 2 ÖNAL AŞUT İLKOKUL ÇİFTÇİ
BİLECİK 1 YAŞAR TÜZÜN LİSE İŞADAMI
BİLECİK 2 ALİ ÇAĞATAY KARAAHMET ÜNİVERSİTE AVUKAT
BİNGÖL 1 AHMET BAZANCİR LİSE EMEKLİ
BİNGÖL 2 KEMAL SATICI ÜNİVERSİTE EMEKLİ
BİNGÖL 3 HÜSEYİN NEGÜZEL İLKOKUL İŞÇİ
BİTLİS 1 NASİP UYĞAN YÜKSEKOKUL OPERATÖR
BİTLİS 2 MEHMET KAÇAR ORTAOKUL SERBEST
BİTLİS 3 MEVLAN KARABAĞ ORTAOKUL ESNAF
BOLU 1 TANJU ÖZCAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
BOLU 2 YUSUF RENKLİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
BOLU 3 MEHMET BURAK COP YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BURDUR 1 MEHMET GÖKER ÜNİVERSİTE DOKTOR
BURDUR 2 KADİR KOÇ ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
BURDUR 3 OKAN KURD ÜNİVERSİTE ECZACI
BURSA 1 LALE KARABIYIK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BURSA 2 CEYHUN İRGİL ÜNİVERSİTE DOKTOR
BURSA 3 ORHAN SARIBAL ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
BURSA 4 ERKAN AYDIN ÜNİVERSİTE ECZACI
BURSA 5 NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
BURSA 6 MUSTAFA ŞENYURT ÜNİVERSİTE İŞADAMI
BURSA 7 ASÜDE ŞENOL ÜNİVERSİTE AVUKAT
BURSA 8 NURAY ÇOHAN ÜNİVERSİTE MİMAR
BURSA 9 İSMET KARACA ÜNİVERSİTE TURİZMCİ
BURSA 10 TAHİR GÜRHAN AKDOĞAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
BURSA 11 DENİZ BAYKAL ÜNİVERSİTE AVUKAT
BURSA 12 ÖZGÜR ŞAHİN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
BURSA 13 NECATİ ŞAHİN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
BURSA 14 ŞADİ ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
BURSA 15 ERKAN DÖNMEZ LİSE YÖNETİCİ
BURSA 16 AYŞE ŞAHİN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
BURSA 17 İNAN KESER ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
BURSA 18 METİN ÇELİK LİSE ESNAF
ÇANAKKALE 1 MUHARREM ERKEK ÜNİVERSİTE AVUKAT
ÇANAKKALE 2 BÜLENT ÖZ LİSE YÖNETİCİ
ÇANAKKALE 3 AHMET KÜÇÜK ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ÇANAKKALE 4 ALİ SARIBAŞ ÜNİVERSİTE MİMAR
ÇANKIRI 1 MURAT BERAT ATALAY YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
ÇANKIRI 2 İLHAN TEKİN LİSE EMEKLİ
ÇORUM 1 TUFAN KÖSE ÜNİVERSİTE AVUKAT
ÇORUM 2 MUHARREM BOZDOĞAN LİSE ANTRENÖR
ÇORUM 3 DİNÇER SOLMAZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ÇORUM 4 SAİM TOPGÜL İLKOKUL SERBEST
DENİZLİ 1 MELİKE BASMACI ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
DENİZLİ 2 KAZIM ARSLAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
DENİZLİ 3 GÜLİZAR BİÇER KARACA ÜNİVERSİTE AVUKAT
DENİZLİ 4 ADİL DEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT
DENİZLİ 5 AHMET DİVARCI ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
DENİZLİ 6 HALİS ÖDEL YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
DENİZLİ 7 ADNAN KESKİN ÜNİVERSİTE AVUKAT
DİYARBAKIR 1 MUHSİN KOÇYİĞİT ÜNİVERSİTE EKONOMİST
DİYARBAKIR 2 GÜNDOĞAN MERMUTLUOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
DİYARBAKIR 3 GÜLABİ ŞİMŞEK ÜNİVERSİTE MİMAR
DİYARBAKIR 4 MURAT UZUN ÜNİVERSİTE ECZACI
DİYARBAKIR 5 MAHMUT AZİZ ŞERAN YÜKSEKOKUL İŞADAMI
DİYARBAKIR 6 ASLI AÇIKGÖZ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
DİYARBAKIR 7 MUSTAFA BOZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
DİYARBAKIR 8 AYŞE YELKOVAN ÜNİVERSİTE EMEKLİ
DİYARBAKIR 9 BURHAN ALTAY LİSE EMEKLİ
DİYARBAKIR 10 VEYSİ ERGÜN YÜKSEKOKUL SERBEST
DÜZCE 1 ZAFER TEBER ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
DÜZCE 2 ALİ FUAT ŞAŞOĞLU ÜNİVERSİTE DOKTOR
DÜZCE 3 ÖMER TAŞLI YÜKSEK LİSANS EMEKLİ
EDİRNE 1 OKAN GAYTANCIOĞLU YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
EDİRNE 2 ERDİN BİRCAN LİSE İŞADAMI
EDİRNE 3 GÜRKAN GÜNESER ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ELAZIĞ 1 FEYZİ SEPTİOĞLU LİSE MÜTEAHHİT
ELAZIĞ 2 YAŞAR KARABULUT ÜNİVERSİTE EMEKLİ
ELAZIĞ 3 MUSTAFA YAVUZ LİSE GAZETECİ
ELAZIĞ 4 FADİME YILMAZ ÜNİVERSİTE SERBEST
ERZİNCAN 1 ERDOĞAN ÖZYALÇIN ÜNİVERSİTE DOKTOR
ERZİNCAN 2 YALÇIN TANRIVERDİ YÜKSEK LİSANS MEMUR
ERZURUM 1 GONCA AYTAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ERZURUM 2 İSMAİL İME LİSE EMEKLİ
ERZURUM 3 ORHAN BOZKURT ÜNİVERSİTE GAZETECİ
ERZURUM 4 DİLEK SOMUN İLKOKUL SERBEST
ERZURUM 5 ŞABAN OTURGAN ÜNİVERSİTE SERBEST
ERZURUM 6 EDİP CENGİZ YÜKSEKOKUL EMEKLİ
ESKİŞEHİR 1 GAYE USLUER ÜNİVERSİTE DOKTOR
ESKİŞEHİR 2 UTKU ÇAKIRÖZER ÜNİVERSİTE GAZETECİ
ESKİŞEHİR 3 CEMAL OKAN YÜKSEL ÜNİVERSİTE AVUKAT
ESKİŞEHİR 4 ERMAN GÖLET ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ESKİŞEHİR 5 METİN TOMSUK ÜNİVERSİTE EMEKLİ
ESKİŞEHİR 6 ERDAL ÇAKICIER LİSE İŞADAMI
GAZİANTEP 1 MEHMET ŞEKER ÜNİVERSİTE DOKTOR
GAZİANTEP 2 MEHMET GÖKDAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
GAZİANTEP 3 ALİ PERİ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
GAZİANTEP 4 ALİ SAYIN ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
GAZİANTEP 5 ERDAL GEÇİT ÜNİVERSİTE AVUKAT
GAZİANTEP 6 SELİM KARAHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
GAZİANTEP 7 MİRAY ÇANKAYA BULUT ÜNİVERSİTE AVUKAT
GAZİANTEP 8 MUSTAFA ASLAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
GAZİANTEP 9 MAHMUT KOZBAŞ ÜNİVERSİTE VETERİNER
GAZİANTEP 10 ADİLE MERVE ALTINBAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
GAZİANTEP 11 SEMRA HARMAN YÜKSEKOKUL EMEKLİ
GAZİANTEP 12 AHMET ŞAHİN SEYRAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
GİRESUN 1 BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU ÜNİVERSİTE ECZACI
GİRESUN 2 SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU ÜNİVERSİTE ECZACI
GİRESUN 3 İBRAHİM AKGÜN LİSE İŞÇİ
GİRESUN 4 BASRİ GÜRSOY ÜNİVERSİTE ECZACI
GÜMÜŞHANE 1 MUSTAFA GÜLTEKİN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
GÜMÜŞHANE 2 EDA ÇUBUKÇU ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
HAKKARİ 1 YAKUP SAMİOĞLU YÜKSEKOKUL MEMUR
HAKKARİ 2 GİYASETTİN KOÇ İLKOKUL İŞADAMI
HAKKARİ 3 KEREM KORKMAZ LİSE SERBEST
HATAY 1 HİLMİ YARAYICI ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
HATAY 2 MEVLÜT DUDU ÜNİVERSİTE AVUKAT
HATAY 3 SERKAN TOPAL ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
HATAY 4 BİROL ERTEM ÜNİVERSİTE DOKTOR
HATAY 5 MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU ÜNİVERSİTE DOKTOR
HATAY 6 SUZAN ALHASOĞLU LİSE MUHASEBECİ
HATAY 7 SONAY AYKUT ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
HATAY 8 MEHMET GÖZEL LİSE TİCARET
HATAY 9 BİLGEN DUMAN ÜNİVERSİTE KİMYAGER
HATAY 10 DÖNDÜ DİLAN BEDİR ÜNİVERSİTE ECZACI
IĞDIR 1 ADİL AŞIRIM ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ISPARTA 1 İRFAN BAKIR ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ISPARTA 2 İSA ÖNDER DİNÇTÜRK ÜNİVERSİTE ECZACI
ISPARTA 3 MUSTAFA CEYHAN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
ISPARTA 4 İZZET BEYDOĞAN ORTAOKUL ÇİFTÇİ
İSTANBUL
İSTANBUL 1. Bölge 1 ŞAFAK PAVEY YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ
İSTANBUL 1. Bölge 2 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMİ
İSTANBUL 1. Bölge 3 GÜRSEL TEKİN LİSE YÖNETİCİ
İSTANBUL 1. Bölge 4 BARIŞ YARKADAŞ LİSE GAZETECİ
İSTANBUL 1. Bölge 5 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ YÜKSEK LİSANS MALİYECİ
İSTANBUL 1. Bölge 6 MAHMUT TANAL ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 1. Bölge 7 İLHAN KESİCİ YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS
İSTANBUL 1. Bölge 8 OĞUZ KAAN SALICI ÜNİVERSİTE SİYASET BİLİMCİ
İSTANBUL 1. Bölge 9 İHSAN ÖZKES YÜKSEK LİSANS MÜFTÜ
İSTANBUL 1. Bölge 10 ONURSAL ADIGÜZEL ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 1. Bölge 11 ALİ ÖZCAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 1. Bölge 12 METİN AĞIRMAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 1. Bölge 13 KADİR GÖKMEN ÖĞÜT ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
İSTANBUL 1. Bölge 14 CEM HAYDAR BEKTAŞ YÜKSEK LİSANS EKONOMİST
İSTANBUL 1. Bölge 15 BİRSEN TURSUN DEMİREL ÜNİVERSİTE DOKTOR
İSTANBUL 1. Bölge 16 İRFAN KARACAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 1. Bölge 17 BERHAN ŞİMŞEK YÜKSEK LİSANS YÖNETMEN
İSTANBUL 1. Bölge 18 DERYA ŞENTÜRK ÜNİVERSİTE EKONOMİST
İSTANBUL 1. Bölge 19 MUSTAFA CAN ATAKLI ÜNİVERSİTE GAZETECİ
İSTANBUL 1. Bölge 20 NECDET SARAÇ ÜNİVERSİTE GAZETECİ
İSTANBUL 1. Bölge 21 HASAN UZUNYAYLA ORTAOKUL İŞADAMI
İSTANBUL 1. Bölge 22 OSMAN TANEY KORUTÜRK ÜNİVERSİTE EMEKLİ
İSTANBUL 1. Bölge 23 İLKAY ORHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 1. Bölge 24 ERKAN BAŞBOĞA ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
İSTANBUL 1. Bölge 25 İRFAN HÜSEYİN YILDIZ YÜKSEK LİSANS MALİ MÜŞAVİR
İSTANBUL 1. Bölge 26 NURETTİN SARIBAL ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 1. Bölge 27 HÜSNİYE KAYA ÜNİVERSİTE TURİZMCİ
İSTANBUL 1. Bölge 28 ÖZGEN NAMA ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
İSTANBUL 1. Bölge 29 SÜLEYMAN GÜZEL ORTAOKUL YÖNETİCİ
İSTANBUL 1. Bölge 30 YAŞAR HASAN YALÇINKAYA ÜNİVERSİTE DOKTOR
İSTANBUL 1. Bölge 31 DOĞAN ÇAKMAK ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 2. Bölge 1 SELİNA DOĞAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 2. Bölge 2 AYKUT ERDOĞDU ÜNİVERSİTE DENETÇİ
İSTANBUL 2. Bölge 3 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU YÜKSEK LİSANS AVUKAT
İSTANBUL 2. Bölge 4 DURSUN ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS EMEKLİ
İSTANBUL 2. Bölge 5 SÜLEYMAN SENCER AYATA YÜKSEK LİSANS SOSYOLOG
İSTANBUL 2. Bölge 6 GÜLAY YEDEKCİ ARSLAN ÜNİVERSİTE MİMAR
İSTANBUL 2. Bölge 7 KADRİ ENİS BERBEROĞLU ÜNİVERSİTE EKONOMİST
İSTANBUL 2. Bölge 8 DİDEM ENGİN YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS
İSTANBUL 2. Bölge 9 MUSTAFA SARIGÜL ÜNİVERSİTE İŞADAMI
İSTANBUL 2. Bölge 10 YÜKSEL MANSUR KILINÇ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
İSTANBUL 2. Bölge 11 CENGİZ ALP YÜKSEK LİSANS DOKTOR
İSTANBUL 2. Bölge 12 ÇETİN SOYSAL LİSE EMEKLİ
İSTANBUL 2. Bölge 13 MELDA ONUR ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
İSTANBUL 2. Bölge 14 HÜLYA ÇİĞDEM ANAD İBRAHİMHAKKIOĞLU ÜNİVERSİTE GAZETECİ
İSTANBUL 2. Bölge 15 GÜL YÜKSEL ÜNİVERSİTE SİYASET BİLİMCİ
İSTANBUL 2. Bölge 16 ZEYNEL ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 2. Bölge 17 İNAN GÜNEY YÜKSEK LİSANS MALİ MÜŞAVİR
İSTANBUL 2. Bölge 18 DURSUN BULUT ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 2. Bölge 19 ÖZGÜR KOÇAK YÜKSEKOKUL İŞADAMI
İSTANBUL 2. Bölge 20 MEHMET ERCAN KARAKAŞ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 2. Bölge 21 GÜVEN KARATAŞ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
İSTANBUL 2. Bölge 22 SEYFULLAH BEYSÜLEN ÜNİVERSİTE EMEKLİ
İSTANBUL 2. Bölge 23 MUSTAFA OZAN ŞER ÜNİVERSİTE İŞADAMI
İSTANBUL 2. Bölge 24 TEVFİK CEM TÜZÜN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 2. Bölge 25 MEHMET SEVİGEN LİSE İŞADAMI
İSTANBUL 2. Bölge 26 HÜLYA GÜNTAŞ YÜKSEKOKUL ÖĞRETMEN
İSTANBUL 3. Bölge 1 BİHLUN TAMAYLIGİL ÜNİVERSİTE EKONOMİST
İSTANBUL 3. Bölge 2 İLHAN CİHANER ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 3. Bölge 3 ENGİN ALTAY ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
İSTANBUL 3. Bölge 4 ALİ ŞEKER ÜNİVERSİTE DOKTOR
İSTANBUL 3. Bölge 5 ERDOĞAN TOPRAK YÜKSEKOKUL YÖNETİCİ
İSTANBUL 3. Bölge 6 EREN ERDEM LİSE GAZETECİ
İSTANBUL 3. Bölge 7 MURAT ÖZÇELİK ÜNİVERSİTE EMEKLİ
İSTANBUL 3. Bölge 8 ZEYNEL EMRE ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 3. Bölge 9 MEHMET BEKAROĞLU ÜNİVERSİTE DOKTOR
İSTANBUL 3. Bölge 10 SİBEL ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
İSTANBUL 3. Bölge 11 EMİNE GÜLİZAR EMECAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 3. Bölge 12 EFKAN BOLAÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 3. Bölge 13 ÖZGÜR KARABAT ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
İSTANBUL 3. Bölge 14 SÜLEYMAN ÇELEBİ İLKOKUL SENDİKACI
İSTANBUL 3. Bölge 15 HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
İSTANBUL 3. Bölge 16 ERHAN BOZAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI
İSTANBUL 3. Bölge 17 TÜLAY ATEŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
İSTANBUL 3. Bölge 18 MEHTAP ALBAYRAK ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 3. Bölge 19 RIZA AKPOLAT ÜNİVERSİTE TURİZMCİ
İSTANBUL 3. Bölge 20 HÜSEYİN AYDOĞDU ÜNİVERSİTE İŞADAMI
İSTANBUL 3. Bölge 21 KEMAL ÇEBİ ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI
İSTANBUL 3. Bölge 22 NURCAN ŞANLI YÜKSEKOKUL İŞKADINI
İSTANBUL 3. Bölge 23 ŞAHANIM METER ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 3. Bölge 24 TAŞKAN UYSAL LİSE SERBEST
İSTANBUL 3. Bölge 25 İBRAHİM YENER ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
İSTANBUL 3. Bölge 26 YEGÂNE GÜLEY YÜKSEK LİSANS AVUKAT
İSTANBUL 3. Bölge 27 HÜSEYİN AKSU ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
İSTANBUL 3. Bölge 28 KEMAL DENİZ BOZKURT ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSTANBUL 3. Bölge 29 SELAMİ DEĞİRMENCİ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
İSTANBUL 3. Bölge 30 SELÇUK MÜSNAT HAZİNEDAR LİSE SERBEST
İSTANBUL 3. Bölge 31 ALİ ULVİ GÖKBULAK ÜNİVERSİTE EKONOMİST
İZMİR
İZMİR 1. Bölge 1 SELİN SAYEK BÖKE ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI
İZMİR 1. Bölge 2 MUSA ÇAM ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
İZMİR 1. Bölge 3 AHMET TUNCAY ÖZKAN ÜNİVERSİTE GAZETECİ
İZMİR 1. Bölge 4 TACETTİN BAYIR LİSE İŞADAMI
İZMİR 1. Bölge 5 ÖZCAN PURÇU ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
İZMİR 1. Bölge 6 ALİ YİĞİT LİSE İŞLETMECİ
İZMİR 1. Bölge 7 MURAT BAKAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
İZMİR 1. Bölge 8 MUHSİN KURT LİSE İŞADAMI
İZMİR 1. Bölge 9 ALİ HIDIR ULUDAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
İZMİR 1. Bölge 10 EDNAN ARSLAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İZMİR 1. Bölge 11 SABRİ ERGÜL ÜNİVERSİTE AVUKAT
İZMİR 1. Bölge 12 SEVDA ERDAN KILIÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT
İZMİR 1. Bölge 13 TURGAY BOZOĞLU YÜKSEK LİSANS EKONOMİST
İZMİR 2. Bölge 1 ZEYNEP ALTIOK ÜNİVERSİTE YAZAR
İZMİR 2. Bölge 2 KEMAL KILIÇDAROĞLU ÜNİVERSİTE HESAP UZMANI
İZMİR 2. Bölge 3 ZEKERİYA TEMİZEL ÜNİVERSİTE EKONOMİST
İZMİR 2. Bölge 4 MUSTAFA ALİ BALBAY ÜNİVERSİTE GAZETECİ
İZMİR 2. Bölge 5 AYTUN ÇIRAY ÜNİVERSİTE DOKTOR
İZMİR 2. Bölge 6 ATİLA SERTEL ÜNİVERSİTE GAZETECİ
İZMİR 2. Bölge 7 KAMİL OKYAY SINDIR ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
İZMİR 2. Bölge 8 ALİ ENGİN ÜNİVERSİTE İŞADAMI
İZMİR 2. Bölge 9 HÜSEYİN SEZER ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İZMİR 2. Bölge 10 ÜLKÜMEN RODOPLU ÜNİVERSİTE DOKTOR
İZMİR 2. Bölge 11 ALİ KEMAL ELİTAŞ ÜNİVERSİTE TEKNİSYEN
İZMİR 2. Bölge 12 TAHA OKAN ÜNİVERSİTE DOKTOR
İZMİR 2. Bölge 13 NURGÜL UÇAR AKTUĞ ÜNİVERSİTE GAZETECİ
KAHRAMANMARAŞ 1 KAMİL DALKARA LİSE SANAYİCİ
KAHRAMANMARAŞ 2 AYŞE NİLDEN BAYAZIT POSTALCI ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
KAHRAMANMARAŞ 3 EYLEM ÇAĞRAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
KAHRAMANMARAŞ 4 HİLMİ EMRE KAZANCI ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
KAHRAMANMARAŞ 5 KİBAR ÖZDEMİR LİSE İŞLETMECİ
KAHRAMANMARAŞ 6 SELİM SÜMEN ÜNİVERSİTE AVUKAT
KAHRAMANMARAŞ 7 FATİH VİCDAN LİSE MUHASEBECİ
KAHRAMANMARAŞ 8 DURAN ÖZDAL ÜNİVERSİTE İŞADAMI
KARABÜK 1 CEVDET AKAY YÜKSEK LİSANS İŞADAMI
KARABÜK 2 MUSTAFA AKAY YÜKSEKOKUL GAZETECİ
KARAMAN 1 MUSTAFA CEM KAĞNICI ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
KARAMAN 2 UYGAR TALAY ÜNİVERSİTE ECZACI
KARS 1 ZEKİ NACİTARHAN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
KARS 2 ERKAN KARAGÖZ ÜNİVERSİTE HUKUKÇU
KARS 3 AYSEL SADAK İLTAŞ YÜKSEK LİSANS GAZETECİ
KASTAMONU 1 AHMET CANER YENİDÜNYA ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
KASTAMONU 2 HASAN ŞEN YÜKSEKOKUL EMEKLİ
KASTAMONU 3 YILMAZ KARAKOÇ ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI
KAYSERİ 1 ÇETİN ARIK YÜKSEK LİSANS DOKTOR
KAYSERİ 2 ALİ PAŞA TAN ÜNİVERSİTE MALİYECİ
KAYSERİ 3 AŞKIN GENÇ ÜNİVERSİTE İŞADAMI
KAYSERİ 4 FEYZULLAH KESKİN ÜNİVERSİTE SERBEST
KAYSERİ 5 TÜLİN TEMEL ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
KAYSERİ 6 MUSTAFA ASLAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
KAYSERİ 7 AYHAN GÜLSOY ÜNİVERSİTE EMEKLİ
KAYSERİ 8 MUSTAFA UTKU SARI ÜNİVERSİTE AVUKAT
KAYSERİ 9 NAHİDE SEVGİ YALÇIN YÜKSEKOKUL EMEKLİ
KIRIKKALE 1 MURAT ÇAKIRCA ÜNİVERSİTE AVUKAT
KIRIKKALE 2 ZİYA KAVLAK ÜNİVERSİTE AVUKAT
KIRIKKALE 3 HACI ARAP KARADURMUŞ YÜKSEKOKUL EMEKLİ
KIRKLARELİ 1 TÜRABİ KAYAN ÜNİVERSİTE MİMAR
KIRKLARELİ 2 VECDİ GÜNDOĞDU İLKOKUL ESNAF
KIRKLARELİ 3 MEHMET TUNA SOYKAN ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
KIRŞEHİR 1 YILMAZ ZENGİN İLKOKUL İŞADAMI
KIRŞEHİR 2 RİFAT ERTEM ÜNİVERSİTE NOTER
KİLİS 1 MEHMET AKİF PERKER ÜNİVERSİTE ESNAF
KİLİS 2 ÖKKAŞ ASLANTAŞ ORTAOKUL EMEKLİ
KOCAELİ 1 FATMA KAPLAN HÜRRİYET ÜNİVERSİTE AVUKAT
KOCAELİ 2 HAYDAR AKAR ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
KOCAELİ 3 TAHSİN TARHAN YÜKSEKOKUL İŞADAMI
KOCAELİ 4 TURAN DUMLU ÜNİVERSİTE ECZACI
KOCAELİ 5 CUMA KARAVAR LİSE İŞADAMI
KOCAELİ 6 MEHMET TAMER SOLAKOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
KOCAELİ 7 AYHAN MUTLU ÜNİVERSİTE DOKTOR
KOCAELİ 8 RASİM MERİÇ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
KOCAELİ 9 ASUDE FIRAT ÖZKAN LİSE İŞLETMECİ
KOCAELİ 10 KEMAL NİŞANCI ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
KOCAELİ 11 SABRİYE ŞAHİN LİSE EMEKLİ
KONYA 1 MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT ÜNİVERSİTE DOKTOR
KONYA 2 GÜLSÜM FİLORİNALI ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
KONYA 3 MEHMET TURGAY BİLGE ÜNİVERSİTE AVUKAT
KONYA 4 ALİ CEMAL CÖMERT ÜNİVERSİTE VETERİNER
KONYA 5 MEHMET ALİ ÜNAL ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
KONYA 6 ALİ SAYAR ÜNİVERSİTE DOKTOR
KONYA 7 DENİZ İNDİBİ ÇELİK ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
KONYA 8 HÜSEYİN YAĞCI ÜNİVERSİTE TİCARET
KONYA 9 SAİM SEZEN YÜKSEK LİSANS EMEKLİ
KONYA 10 ALİ TEKİŞ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
KONYA 11 MUSA GÖKÇE LİSE TEKNİSYEN
KONYA 12 EMİNE BALIK ÜNİVERSİTE AVUKAT
KONYA 13 MEHMET GAYRETLİ LİSE YÖNETİCİ
KONYA 14 MEHMET TOPBAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
KÜTAHYA 1 ALİ FAZIL KASAP ÜNİVERSİTE DOKTOR
KÜTAHYA 2 MEHMET AYDIN UZUN ORTAOKUL İŞADAMI
KÜTAHYA 3 FİSUN YILDIZ LİSE EV HANIMI
KÜTAHYA 4 İBRAHİM SOLMAZ YÜKSEK LİSANS EMEKLİ
MALATYA 1 VELİ AĞBABA ÜNİVERSİTE İŞADAMI
MALATYA 2 HULİSİ PORGALI LİSE İŞADAMI
MALATYA 3 BERNA KARADAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
MALATYA 4 MEMBA KUŞCU ÜNİVERSİTE AVUKAT
MALATYA 5 YUSUF SÜRÜCÜ ÜNİVERSİTE AVUKAT
MALATYA 6 ETEM KÖRÜKMEZ LİSE İŞADAMI
MANİSA 1 ÖZGÜR ÖZEL ÜNİVERSİTE ECZACI
MANİSA 2 MAZLUM NURLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
MANİSA 3 TUR YILDIZ BİÇER ÜNİVERSİTE DOKTOR
MANİSA 4 MUSTAFA BAŞGÜLŞEN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
MANİSA 5 SABRİ TEMEL LİSE ESNAF
MANİSA 6 SAKİNE ÖZ ÜNİVERSİTE MİMAR
MANİSA 7 ABDULLAH SAKA ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
MANİSA 8 HASAN ÖREN LİSE İŞADAMI
MANİSA 9 SANİYE AĞGÜL ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MARDİN 1 MEHMET ÇİFTSÜREN LİSE ESNAF
MARDİN 2 MUHAMMED OLĞAÇ ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
MARDİN 3 ÖZLEM KARAMAN YÜKSEKOKUL EMEKLİ
MARDİN 4 MEHMET FIRAT İNAL ÜNİVERSİTE SERBEST
MARDİN 5 HAMZE EFE İLKOKUL EMEKLİ
MARDİN 6 AYDIN PAKSAK ORTAOKUL ESNAF
MERSİN 1 HÜSEYİN ÇAMAK ÜNİVERSİTE DOKTOR
MERSİN 2 DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
MERSİN 3 AYTUĞ ATICI ÜNİVERSİTE DOKTOR
MERSİN 4 MUSTAFA BAYSAN LİSE SANAYİCİ
MERSİN 5 SERDAL KUYUCUOĞLU YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS
MERSİN 6 SİBEL GAZİ TABEL YÜKSEK LİSANS ŞEHİR PLANCISI
MERSİN 7 EBRU ÇALIŞKAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
MERSİN 8 SEYİT ÖZANANAR ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
MERSİN 9 ALİ KOÇ ORTAOKUL İŞADAMI
MERSİN 10 NEVİN ZAİMOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
MERSİN 11 CELAL ÇELİK YÜKSEK LİSANS EMEKLİ
MUĞLA 1 AKIN ÜSTÜNDAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
MUĞLA 2 ÖMER SÜHA ALDAN ÜNİVERSİTE HUKUKÇU
MUĞLA 3 NURETTİN DEMİR ÜNİVERSİTE DOKTOR
MUĞLA 4 BURAK ERBAY ÜNİVERSİTE AVUKAT
MUĞLA 5 EMRAH DOĞU ORTAOKUL TURİZMCİ
MUĞLA 6 SÜLEYMAN GİRGİN ÜNİVERSİTE İŞÇİ
MUŞ 1 ŞEMSETTİN ONULER LİSE ESNAF
MUŞ 2 FEVZİ GÜMÜŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
MUŞ 3 YILDIRIM PAÇAL LİSE SERBEST
NEVŞEHİR 1 HİLMİ BÜLENT TEKİNER ÜNİVERSİTE SERBEST
NEVŞEHİR 2 CUMA YORGANCI ÜNİVERSİTE DOKTOR
NEVŞEHİR 3 OSMAN FAHRİ ERTİK ÜNİVERSİTE EMEKLİ
NİĞDE 1 DOĞAN ŞAFAK ÜNİVERSİTE TURİZMCİ
NİĞDE 2 SEVGİ ÖZBEK ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
NİĞDE 3 RAMAZAN ERTAN LİSE İŞADAMI
ORDU 1 SEYİT TORUN ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI
ORDU 2 MUSTAFA ADIGÜZEL ÜNİVERSİTE DOKTOR
ORDU 3 İDRİS YILDIZ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ORDU 4 İSA YAZICI LİSE İŞLETMECİ
ORDU 5 OSMAN GÜNGÖR YÜKSEKOKUL İŞADAMI
OSMANİYE 1 NİHAT ÇERÇİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
OSMANİYE 2 MURAT KOLUÇOLAK YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS
OSMANİYE 3 SERPİL DÜZGÜN LİSE EV HANIMI
OSMANİYE 4 HATİCE ERDUR YÜKSEKOKUL EMEKLİ
RİZE 1 KENAN BIYIK ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
RİZE 2 TAHSİN OCAKLI ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
RİZE 3 CANDAN EYÜBOĞLU ÜNİVERSİTE EMEKLİ
SAKARYA 1 ENGİN ÖZKOÇ ÜNİVERSİTE İŞADAMI
SAKARYA 2 HÜSEYİN AVNİ ŞAHİN LİSE MÜTEAHHİT
SAKARYA 3 ERDOĞAN ISIR ÜNİVERSİTE ESNAF
SAKARYA 4 AYHAN BAL ÜNİVERSİTE SERBEST
SAKARYA 5 ELİF ASİYE BAŞER YÜKSEK LİSANS ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SAKARYA 6 AYŞE KILIÇ ÜNİVERSİTE EMEKLİ
SAKARYA 7 ENİS CEYLAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
SAMSUN 1 KEMAL ZEYBEK LİSE İŞADAMI
SAMSUN 2 HAYATİ TEKİN ÜNİVERSİTE MİMAR
SAMSUN 3 NESLİHAN HANCIOĞLU ÜNİVERSİTE EMEKLİ
SAMSUN 4 MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
SAMSUN 5 ŞABAN SEVİNÇ ÜNİVERSİTE GAZETECİ
SAMSUN 6 FATMA NECİLE ÇOKAY ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
SAMSUN 7 ATIF TOMRUKÇU YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS
SAMSUN 8 ŞEVKİ YILMAZ İLKOKUL MÜTEAHHİT
SAMSUN 9 MEHMET ATALAY ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
SİİRT 1 FIRAT SOYSAL LİSE SERBEST
SİİRT 2 CİNDİ EREN LİSE EMEKLİ
SİİRT 3 KAMİLE BALCI LİSE ANTRENÖR
SİNOP 1 BARIŞ KARADENİZ ÜNİVERSİTE EKONOMİST
SİNOP 2 MUSTAFA ACUN LİSE EMEKLİ
SİVAS 1 ALİ AKYILDIZ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
SİVAS 2 HAYDAR GÖLBAŞI YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM ÜYESİ
SİVAS 3 ULAŞ KARASU ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
SİVAS 4 BAKİ ÇOBAN ÜNİVERSİTE DOKTOR
SİVAS 5 İSMAİL ŞAHİN ÜNİVERSİTE AVUKAT
ŞANLIURFA 1 ALİ MURAT BUCAK LİSE TİCARET
ŞANLIURFA 2 HASAN OĞUL ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
ŞANLIURFA 3 RESUL BEBE ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
ŞANLIURFA 4 SEDAT SAĞIR ÜNİVERSİTE İŞADAMI
ŞANLIURFA 5 İSMAİL BAHÇACI ÜNİVERSİTE EMEKLİ
ŞANLIURFA 6 MAHMUT HAN ŞAHİN LİSE SERBEST
ŞANLIURFA 7 AKİLE YEKTAŞ LİSE HEMŞİRE
ŞANLIURFA 8 MUZAFFER YİĞİTBAŞI LİSE GAZETECİ
ŞANLIURFA 9 KEMAL EŞSİZ LİSE ESNAF
ŞANLIURFA 10 AHMET HELVACI LİSE SERBEST
ŞANLIURFA 11 LÜTFÜ KÜÇÜKBAYRAK LİSE ÇİFTÇİ
ŞANLIURFA 12 CANER ÇAMLIBEL ORTAOKUL SERBEST
ŞIRNAK 1 ABDULLAH GÜKÇE ORTAOKUL SERBEST
ŞIRNAK 2 AGİT AYKUT İLKOKUL SERBEST
ŞIRNAK 3 HAVA ADİYAMAN İLKOKUL EV HANIMI
ŞIRNAK 4 ŞAHİN ZİREK İLKOKUL SERBEST
TEKİRDAĞ 1 FAİK ÖZTRAK ÜNİVERSİTE EKONOMİST
TEKİRDAĞ 2 CANDAN YÜCEER ÜNİVERSİTE DOKTOR
TEKİRDAĞ 3 EMRE KÖPRÜLÜ ÜNİVERSİTE AVUKAT
TEKİRDAĞ 4 İLHAMİ ÖZCAN AYGUN YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS
TEKİRDAĞ 5 ARZU MANDALI SUCU YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ
TEKİRDAĞ 6 ŞERAFETDİN TERZİ ÜNİVERSİTE EMEKLİ
TOKAT 1 ORHAN DÜZGÜN ÜNİVERSİTE DOKTOR
TOKAT 2 GÜLPERİ COŞAR ÜNİVERSİTE EMEKLİ
TOKAT 3 MİNE BAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
TOKAT 4 SİNAN YAVUZ YAVAŞ YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS
TOKAT 5 TAHİR YILDIRIM LİSE EMEKLİ
TRABZON 1 HALUK PEKŞEN ÜNİVERSİTE AVUKAT
TRABZON 2 ALİ TÜREN ÖZTÜRK YÜKSEK LİSANS MÜHENDİS
TRABZON 3 AHMET KAYA ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
TRABZON 4 MURAT ÖZÇİLİNGİR ÜNİVERSİTE ESNAF
TRABZON 5 YAVUZ KARAN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
TRABZON 6 MUSTAFA AYDIN ÜNİVERSİTE UZMAN
TUNCELİ 1 SANİYE BARUT ÜNİVERSİTE AVUKAT
TUNCELİ 2 GÜRSEL EROL LİSE SERBEST
UŞAK 1 ÖZKAN YALIM LİSE SERBEST
UŞAK 2 İSMET AKIN ÜNİVERSİTE İŞADAMI
UŞAK 3 MUSTAFA AYDIN ÜNİVERSİTE VETERİNER
VAN 1 NADİR KARTAL ÜNİVERSİTE ECZACI
VAN 2 ERKAN NÜKTE ÜNİVERSİTE ECZACI
VAN 3 GÜRGİN ASLAN YÜKSEKOKUL TEKNİKER
VAN 4 HATİCE GÜLENOĞLU LİSE SERBEST
VAN 5 GÜLCAN İNCE LİSE SERBEST
VAN 6 HAYRULLAH IRTAK LİSE ESNAF
VAN 7 ABUBEKİR YEŞİLOVA ÜNİVERSİTE SOSYOLOG
VAN 8 MUHTAR ERDOĞAN LİSE SERBEST
YALOVA 1 MUHARREM İNCE ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
YALOVA 2 MURAT OCAK ORTAOKUL SERBEST
YOZGAT 1 HASAN ASLAN NURDOĞDU ÜNİVERSİTE İŞADAMI
YOZGAT 2 ZEYNEP KILINÇARSLAN LİSE İŞKADINI
YOZGAT 3 GÜLHANIM CEYLAN YÜKSEKOKUL EMEKLİ
YOZGAT 4 HATİCE AÇIKGÖZ LİSE EV HANIMI
ZONGULDAK 1 ŞERAFETTİN TURPCU ÜNİVERSİTE MİMAR
ZONGULDAK 2 ÜNAL DEMİRTAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
ZONGULDAK 3 DENİZ YAVUZYILMAZ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
ZONGULDAK 4 HARUN AKIN LİSE İŞADAMI
ZONGULDAK 5 ALİ İHSAN KÖKTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT
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