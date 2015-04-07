İşte HDP'nin aday listesi

07 Nisan 2015 18:24
2015 Genel seçimlerinde HDP'nin milletvekili aday listesi netleşti. Eşbaşkanlar Selahattin Demirtaş İstanbul, Figen Yüksekdağ ise Van'dan aday oldu.
Altan Tan Diyarbakır, Meral Danış Beştaş Adana, Ferhat Encü ise Şırnak 3. sıradan aday gösterildi. Sırrı Süreyya Önder Ankara 1. Bölge'den, Ertuğrul Kürkçü ise İzmir 1. Bölge'den aday oldu. Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan da Urfa'dan ikinci sırada aday oldu. Leyla Zana, Ağrı'dan birinci sırada aday oldu.
Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçim takvimine göre milletvekili adayları için son başvuru günü bugün. Siyasi partiler aday listelerini bugün saat 17:00'ye kadar YSK'ya iletmek zorunda.
İşte HDP'nin milletvekili aday listesi:
ADANA:
RIDVAN TURAN
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
VEDAT ÖZKAN
BEYHAN GÜNYELİ
TUGAY BEK
HATİCE KAVRAN
BARIŞ KARABIYIK
FERİDE PEYNİRCİ
İSMAİL BAŞARAN
NEFİSE BALYEMEZ
REŞİT ERTAŞ
KADER DUMAN
HIDIR KOLUMAN
FEYRUZE GÜMÜŞ
ADIYAMAN:
BEHÇET YILDIRIM
YASİN TAHTA
AYTEN YILMAZ
FERHAT TEMEL
BİRSEN TUNÇ
AFYONKARAHİSAR:
REMZİ YAŞAR DİKMENYILDIZ
CAVİDAN NİZAMOĞLU
MUSTAFA KOÇER
MÜGE YAMANYILMAZ
AĞRI:
LEYLA ZANA
BERDAN ÖZTÜRK
DİRAYET TAŞDEMİR
MEHMET EMİN İLHAN
AKSARAY:
BİRCAN DUMAN
İSMAİL DOYGUN
AMASYA:
ÇİĞDEM ATALAY
NURETTİN ALKAN
MUSTAFA IRMAK
ANKARA – 1:
SIRRI SÜREYYA ÖNDER
SERKAN ÖZKAN
SONGÜL EROL ABDİL
PERİHAN KİRAZ
FİRDEVS KANTAR
CELAL DEMİR
ZELAL DENİZ DEMİR
MEHMET TEKİN OKAY
İSMİHAN SARIATEŞ
BURCU YILDIRIM
BÜLENT DURUKAN
NURSEL GÜVENDİR
EMİN ÇARBOĞA
SÜNDÜZ KELEŞ
HÜSEYİN ATEŞ
AHMET DEMİREL
NAZİK KILIÇ
ABDULKANİ TATLISU
ANKARA – 2:
MAHMUT MENDUH UYAN
GÜLSEN ÜLKER
AYDIN ÇUBUKÇU
NURSEL ÖZTÜRK
REMZİYE GÜÇLÜ
İSMET YALÇINKAYA
İLKNUR YILMAZ
KAMBER ATEŞ
MEHTAP ÖZKAN DELİDUMAN
ORHAN ÇELEBİ
MÜNİBE KOÇ
GÜLİSTAN AYDOĞDU
ŞERİF OTİ
DİLEK ERTÜRK
ANTALYA:
SARUHAN OLUÇ
DENİZ YILDIRIM
NURAY ERÇAĞAN
HADİ CİN
AYSEL İBİLİ
İSHAK KAHRAMAN
GÜLKIZ TÜRK DOĞAN
ATALAY METE
İLKİN MANYA
HASAN KIYAFET
LEYLA RUKEN YOLCU
SAVAŞ SEZGİN
SONGÜL ŞARKLI
ANTEP:
CELAL DOĞAN
MAHMUT TOĞRUL
GÜLSEREN KOCAER
FATOŞ ÇETİNKAYA
BERİVAN ÖZPOLAT
OSMAN DEMİRCİ
TUĞÇE ÖZSOY
MAHMUT FERMANOĞLU
GÜZEL KOÇ
DİLEK BÜYÜKKAYA
MACİT BOZKURT
M.NURİ DENEK
ARDAHAN:
TAŞKIN AKTAŞ
ARZU MOCO
ARTVİN:
RECEP DEMİRCİ
CELAL OSMANAĞAOĞLU
AYDIN:
FİLİZ KOÇALİ
MUZAFFER YÖNDEM
SEVAY AKKAN AÇICI
NAZLİ BOZA KİBAR
MAHMUT NACAR
DERVİŞ PEKER
AYFER DEMİRER
BALIKESİR:
CEFER ÇELİK
BEDRİ ARIK
ESENGÜL BEŞLİ
A.ZEKİ AÇIKGÖZ
AYŞE IŞIK
ŞUAYİP ÇETİN
HAYRETTİN ŞEN
FARUK NAFİZ SAYIN
BARTIN:
DİREN CEVAHİR ŞEN
SİNAN ÇOKSU
BATMAN:
ALİ ATALAN
SAADET BECERİKLİ
AYŞE ACAR BAŞARAN
HASAN YAĞIZ
BAYBURT:
ABDULKADİR CANALIR
MERCAN CEVAHİR
BİLECİK:
PERİHAN KARAKOÇ
ÖMER EGE
BİNGÖL:
HİŞYAR ÖZSOY
SERHAT GÜMÜŞ
SEVGİ ÖĞÜNÇ
BİTLİS:
MİZGİN IRGAT
MAHMUT CELADET GAYDALI
OSMAN FATİH ŞANLI
BOLU:
NEVZAT SANCAK
NUR TÜRK
GÜNER YAVUZ
BURDUR:
CELAL ÇİÇEK
BETÜL TAYLAN
TANER TAŞ
BURSA:
ASİYE KOLÇAK
METİN KILIÇ
HÜSEYİN ARMAĞAN
CEYLAN EROL
ŞAHİN AKIN
FATMA ÖZEN ÇERENÇE
MEHMET DENİZ BÜYÜK
RÜSTEM AVCI
HATİCE ATEŞ
ALİ DAĞ
BİRGÜL ASENA HIZAL
ŞENOL GÜL
MÜNESRA GEÇİMLİ
BERTAL CAMKIRAN
GURBET ÇELİK
RAHİM DEDE
NURİ BAYGINDIR
MEHMET ERDOĞAN
ÇANAKKALE:
ÖZLEM ERGÜN AÇANAL
MİHRİMAN ŞAH
ERGÜN FİDAN
LEYLA YAVUZ
ÇANKIRI:
SELFİNAZ GÖÇMEZ
HÜSEYİN KARAKAŞ
ÇORUM:
MUHARREM ÖZÜNEL
ÜMİT KÜÇÜKBAYATLI
MELİHA ÜŞÜDÜR
HASİBE BEYAZ
DENİZLİ:
PERİHAN ÜGE
AHMET TURHAN
EMİNE YALÇIN
DİLAVER SENEM
AYFER İNAN
YUNUS ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÇAVUŞOĞLU
DERSİM:
ALİCAN ÖNLÜ
EDİBE ŞAHİN
DİYARBAKIR:
İDRİS BALUKEN
NURSEL AYDOĞAN
NİMETULLAH ERDOĞMUŞ
FELEKNAS UCA
ALTAN TAN
ÇAĞLAR DEMİREL
ZİYA PİR
İMAM TAŞÇIER
SİBEL YİĞİTALP
ADNAN CENGİZ
NESRİN HİLAL ŞANLI
DÜZCE:
YÜKSEL BUDAK
ALİ ŞEKER
ABDURRAHMAN OĞUZ
EDİRNE:
HÜLYA YER
HASAN ŞİMŞEK
SEDAT ZIMBA
ELAZIĞ:
ORHAN DEMİRBAĞ
TÜRKAN BİNGÖL
ALİ CEMAL ZÜLFİKAR
ABDULLAH KARAHAN
ERZİNCAN:
EROL AĞDAŞ
FATİMA TURAN
ERZURUM:
SEHER AKÇINAR BAYAR
KAMİL AYDIN
ŞİYAR ASLAN
DİLİN BİNGÖL
HELİN AKIN
CANŞAH ÇELİK
ESKİŞEHİR:
METE GÜRSOY
RUKİYE GÜVEN
HASAN HÜSEYİN KARABULUT
GÜLSER ŞENŞAFAK
CEREN GÖKÇE
BARIŞ SULU
GİRESUN:
FİLİZ ÇAKIR
NALAN COŞKUN
KAZIM YAMAN
MUSTAFA YUSUFOĞLU
GÜMÜŞHANE:
HAYATİ GÜNAL
HAKKARİ:
SELMA IRMAK
NİHAT AKDOĞAN
ABDULLAH ZEYDAN
HATAY:
NİHAT ERASLAN
KEREM NALBANT
ARİFE AYMAZ
ŞEFİK FIRINCI
HİLMİYE KIZILAY
SEYHAN NURAL
ŞİRİN NUR VURAL
BEKİR SOYLU
ABDULKERİM ASLAN
PERİ ÇİFTÇİ
IĞDIR:
MEHMET EMİN ADIYAMAN
KIZNAS TÜRKALİ
ISPARTA:
HAZNE ARSLAN
ÖMER KARTAL
GÖZDE KAYA
HACER ERTÜRK
MERSİN:
DENGİR MİR MEHMET FIRAT
ÇİLEM KÜÇÜKKELEŞ ÖZ
ALİ TANRIVERDİ
ÖZLEM ŞEN
NURSEL DEMİR
MAHMUT KARABULUT
HİLAL KARAHAN
NAZIM ASLAN
MEHMET TAŞÇI
ŞİLAN AYDIN ÜZGEÇ
MÜSLÜM TANK
İSTANBUL – 1:
SELAHATTİN DEMİRTAŞ
HÜDA KAYA
ERDAL ATAŞ
SERPİL KEMALBAY
ABDULLAH BÜLENT ULUER
HASAN GÜLÜM
NURİYE AVŞAR
NİLGÜN ONGAN
KEMAL PEKÖZ
SEZİN UÇAR
MURAT MIHÇI
SEMRA GÜVEN ALKAN
MUSA PİROĞLU
HÜRRİYET ÖZÇELİK
ÇAĞDAŞ KÜÇÜKBATTAL
ÜMİDE AYSU
ABDULBAKİ BOĞA
SÜHEYLA İNAL
ALTAN AÇIKDİLLİ
NURHAN YILDIRIM
CEMAL ÇOBAN
FİLİZ YALÇIN
ÖMER AŞKARA
NECMİYE GÜNEŞ
AHMET AYDIN
SEMİHA AYŞE ÖKTEN STULLTHOFF
HASAN HÜSEYİN KÜÇÜKAYDIN
BESTE KAPLAN
FATMA SAYGILI
AYŞEGÜL ŞEREFHANOĞLU
ERMAN ASUMAN ERGİN
İSTANBUL – 2:
TURGUT ÖKER
FİLİZ KERESTECİOĞLU
SEZAİ TEMELLİ
ŞERİFE ERBAY
SALİH ŞAHİN
ARİFE ÇINAR
TAHSİN YEŞİLDERE
GÜLSÜM AĞAOĞLU
DENİZ ZARAKOLU
FLOR ULUK BENLİ
EMİNE GÜNGÖR ÖZTÜRK
EYÜP GÜNEYSEL
FATMA ÖZDEMİR
ABDULLAH BARAN
MELİHA VARIŞLI
MEHMET SALTOĞLU
ELİF ŞAHSIN SIRLIOĞLU
HIDIR KARADAŞ
İNCİSEL ALPTEKİN
SABRİ GÜL
SAİME OĞUZHAN
FERİDE ELÇİN
BARIŞ KOÇAK
DİLBER KOÇAK
MELTEM TÖKER
İSTANBUL – 3:
PERVİN BULDAN
GARO PAYLAN
LEVENT TÜZEL
ALİ KENANOĞLU
BEYZA ÜSTÜN
AYŞE BERKTAY
KEMAL PARLAK
ABDULHEKİM DAŞ
ZEHRA ŞAHİN
ŞEFİKA GÜRBÜZ
HALİME YAVUZ
EYÜP ERSÖNMEZ
HÜLYA İMAK
FIRAT EPÖZDEMİR
FATMA BEYHAN EROĞLU ER EYÜPOĞLU
M.ŞERİF ÖNER
NAZİRE GÜNEŞ
YAKUP MAVZER
ELİF BULUT
SEVGİ YALÇIN
SUNER SAKÇI
DİLEK SULTAN NAYMAN
ERKAN METİN
NERGİZ VASFİOĞLU
ERHAN DAŞKAYA
BURCU DEMİRBAŞ
ABDULCELİL ÖZTEKİN
CEMİLE AKGÜN
HÜLYA BAYRAM
MEHMET TORUŞ
HALİL SAVDA
İZMİR – 1:
ERTUĞRUL KÜRKÇÜ
FERHAN ADEMHAN
PINAR AYDINLAR
AYŞE ERKEK
BAHATTİN CANBEYLİ
AHMET ÖNERGE
HÜLYA GÜLGÖR
MELİKE ARI
BAYRAM ERCAN
ÜLKÜ YALÇINKAYA
AYŞE FIRTINA ÖZEN
KAMİL AĞAOĞLU
İZMİR – 2:
MÜSLÜM DOĞAN
EYLEM YILDIZ
ZEKİ GÜL
PINAR TÜRK
İBRAHİM AKIN
SEMRA UZUNOK
BERRİN ESİN KAYA
SÜLEYMAN GÜNDÜZ
DİLEK BAKIŞ
ÖZER AKDEMİR
SİNAN UĞUR
ŞEHNAZ BABA AKTAŞ
HAMDİ ÖZTÜRK
KARABÜK:
MÜŞERREF SERAP YOLCU
SADIK UÇAL
KARAMAN:
HÜSEYİN MERTOĞLU
SİBEL ÇELİK
KARS:
AYHAN BİLGEN
ŞAFAK ÖZANLİ
ÖNDER FİDANVAY
KASTAMONU:
HAMZA ÖZKAN
HÜSEYİN GÖKOĞLU
ZEYNEP ÖZKAN
KAYSERİ:
SULTAN GÜNEŞ ÖZCAN
DAĞISTAN BUDAK
NURAN ERGEN
HASAN DAŞKIN
GÜZEL ÖZDEN
KENAN MARAŞLI
SÜLEYMAN GÖKALP
DERVİŞ KABAK
ETHEM KAVAK
KIRIKKALE:
ABDULLAH KOÇ
FULYA ALİKOÇ
AYŞE DURMUŞ
KIRKLARELİ:
EMİNE NİLÜFER ATAMAN
MEHMET BOZTEMİR
MUZAFFER KAYA
KIRŞEHİR:
ONUR ŞAHİN
AYŞE MERVA AYTEMUR
KİLİS:
KASIM KISA
TÜLAY SARI KABADAYI
KOCAELİ:
ALİ HAYDAR KONCA
AYFER KOÇAK
GÜNER KİZİR
DİLBER ÖRNEK
İBRAHİM ERGİN
SEVDA ÖZER
SİNAN ODABAŞI
AYTEN YILMAZ
HASAN AVŞİN
BEDİHA SALHAN
AHMET OKUYUCULAR
KONYA:
BATTAL ODABAŞI
SERAP KAYA
HÜSEYİN ÖZKAN
ŞAZİYE ŞENER
NİHAL ALAYDIN
ADNAN SEYHAN
EYLEM ALMAS
KAMURAN TEKİN
GÜLÇİN KÖNEŞ
İBRAHİM CAN
GÜNAY SAĞIR
SAMİ ACAR
OSMAN ÇELİK
BÜLENT ÖRÜNÇ
KÜTAHYA:
AHMET TOPRAK
NERMİN BİRGÜL HAKAN
METİN ÖGE
AYSUN ÇELİK
MALATYA:
AYDIN ERDOĞAN
PERİHAN YÜCEKAYA
AHMET AKAR
LATİFE ULUTAŞ
BETÜL KURNAZ KILIÇ
NECDET BALİ
MANİSA:
ALİ AFATLI
SİBEL GENÇ
MEJDEL ACAR
MEHMET TARLABÖLEN
ABİDİN BAŞBOĞA
GÜLSEREN ONGUN
MUSTAFA YILDIRIM POLAT
CUMALİ YILDIZ
İHSAN ÇAÇA
MARAŞ:
AZİZ TUNÇ
AYŞENUR VAİZOĞLU
İBRAHİM ÇİÇEK
SİBEL IŞIK
EMRE GENÇ
MERYEM YILDIZ
İBRAHİM ŞAHİNDAL
SÜLEYMAN DEPREM
MARDİN:
MİTHAT SANCAR
GÜLSER YILDIRIM
EROL DORA
MEHMET ALİ ASLAN
ENİSE GÜNEYLİ
NURULLAH GÖRHAN
MUĞLA:
HÜRRİYET KARADENİZ
MEHMET POLAT
NURHAYAT TEKGÜL
KAMURAN RESULOĞULLARI
AYLA APLEYLA
MEHMET EMİN GERS
MUŞ:
BURCU ÇELİK
AHMET YILDIRIM
MENSUR IŞIK
NEVŞEHİR:
METE PAK
FUNDA TEMEL
BEKİR FUAT AKBAL
NİĞDE:
CAFER KILIÇ
İPEK EKREM
ORDU:
AHMET CEVAT GÜNEY
CAHİT ONGUNYURT
GÜNGÖR ATAŞ
TURAN BAYRAK
GÜVEN ATABEY
OSMANİYE:
AHMET ŞAKİR
YÜKSEL TECİK
SİNAN KORKMAZ
FATMA SEREZLİ
RİZE:
NECMETTİN DURMUŞ
SELDA KARAFAZLI KURŞUN
TURGAY KÖSE
SAKARYA:
NESLİN GÜMÜŞ
CENGİZ TOPBAŞLI
LEYLA KIZIL
CUMHUR ATAY
AYŞEGÜL ALTINTAŞ
AYDIN KINAY
TÜLAY DEMİRTAŞ
SAMSUN:
ALP ALTINÖRS
MAKBULE EFE BAYSAL
İLHAN CÜRE
SAİT KOCAMAN
AHMET ÇAĞIN
EMİNE ÇEPNİ
TARIK TOPÇU
SALİHA ALACA
ERDAL YÜKSEL
SİİRT:
KADRİ YILDIRIM
HATİCE SEVİM TEKİN
İSMAİL AYDIN
SİNOP:
CEMİL YILDIZ
AYŞEGÜL KAFKAS
SİVAS:
DURSUN YILDIZ
ŞAHTURNA AĞDAŞAN
MEVLÜDE ACAR
CEVAT AKTAŞ
YAŞAR VURAL
TEKİRDAĞ:
ERDAL AVCI
SEVGİ EVREN
SABRİ TOPÇU
HİLAL CİVİL
ELİF GÜLER
LOKMAN TEKİN
TOKAT:
MURAT TOPRAK
BAHAR ÖZER
ERKAN KESKİN
KADİR AKKAYA
GÜLCAN GÜMÜŞ
TRABZON:
HÜSEYİN TAKA
HALİME SAĞLAMER
MUAMMER CELEP
MEHMET MUSTAFA OLCAYTO
TURAN ÇAVUŞOĞLU
NURETTİN KARADENİZ
URFA:
OSMAN BAYDEMİR
DİLEK ÖCALAN
İBRAHİM AYHAN
LEYLA GÜVEN
ZİYA ÇALIŞKAN
YASİN BATAN
GÜLCAN AVCI
SERHAT DİCLE YÜKSEL
HADLE UĞUR
RASİM ÇAKMAK
YAĞMUR AKAY
AYŞE DOĞAN
ŞIRNAK:
FAYSAL SARIYILDIZ
LEYLA BİRLİK
FERHAT ENCÜ
AYCAN İRMEZ
UŞAK:
ESENGÜL DEMİR
MUSTAFA KIZILDAĞ
SEYİTHAN YETKİN
VAN:
FİGEN YÜKSEKDAĞ
LEZGİN BOTAN
YURDUSEV ÖZSEKMENLER
ADEM ÖZCANER
TUBA HEZER
MUSA İTAH
REMZİ ÖZGÖKÇE
YELİZ YILDIRIM
YALOVA:
NİZAMETTİN ÖZTÜRK
AYNUR ERBAY
YOZGAT:
ALİ ALBOSTANLI
ŞÜKRÜ ALMAZ
ÇİĞDEM SARIOĞLU
ÖZGÜR ŞEREF
ZONGULDAK:
ALİ TOPALOĞLU
SONGÜL ZÜLEYHA TATLI
FAHRİ BOZBAŞ
İSMAHAN TOPRAK YAŞAR
BEDİRHAN GÜNEŞ
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