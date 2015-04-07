Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak milletvekili adayı

7 Haziran seçimlerinde aday olarak gösterilen isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak oldu. AKP Genel başkan Yardımcısı Mustafa Şentop "Bazı vekillerimizin çocukları, kardeşleri başvuru yaptılar. Bunu akrabalık ilişkileri bakımından değerlendirmemek lazım konuyu. Bu manada sadece akraba bağlamında almayalım. Bu konuda üst kurulda temel bir ilke kararı belirledik. Yakın akrabalık ilişkileri içinde listeye koymadık" açıklamasında bulunmuştu.

2004 yılında Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Erdoğan ile evlenmesinin ardından kamuoyu tarafından tanınmaya başlayan Berat Albayrak, bu yılbaşına kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın şirketlerden olan Çalık Holding'in CEO'luğunu yapıyordu.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan Erdoğan-Albayrak çiftinin düğününe katılanlar arasında Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis ve eşi Natassa, Ürdün Krali Abdullah, Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref ve eşi Begüm Sehba, Romanya Başbakanı Adrian Nastase de vardı.

Berat Albayrak kimdir?

Liseyi Özel Fatih Koleji'nde, Yükseköğretimini ise İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Albayrak, New York'taki Pace Üniversitesi'nde finans üzerine yüksek lisans yaptı. Berat Albayrak Başbakan Erdoğan’ın kızı Esra ile bu eğitim sırasında tanıştı.

MBA eğitimi sırasında Çalık Holding bünyesinde görev yapan Albayrak Türkiye'ye döndükten sonra enerji kaynaklarının finansmanı üzerine bir de doktora yaptı. Erdoğan’a en yakın şirketlerden biri olan Çalık Holding’in CEO’su olan Albayrak, 26 yaşında geldiği bu görevden önce 8 yıl boyunca Çalık Holding bünyesinde çeşitli kademelerde görev yaptı.

Berat ve Esra Albayrak çiftinin, iki çocuğu var. Abisi Serhat Albayrak ise Turkuvaz Medya Grubu’nun CEO'su.

Albayrak-Erdoğan ailelerinin dünürlük hikâyesi ise 70'li yıllara dayanıyor.

Serhat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, Trabzon İmam Hatip Lisesi'nde başlayan vaizlik serüveninde Sultanahmet Camii'ne kadar yükselmeyi başarmış dini çevrelerde sözü dinlenen bir kişilikti.

Milli Görüş'ün çıkardığı Milli Gazete'de yazılar yazarken birkaç kez yargılanmış ve hilafetle ilgili bir kitabı yüzünden hapse de girmişti. Bu dönemde kendisini Silivri Cezaevi'nde ziyaret edenlerden biri de Tayyip Erdoğan'dı.

Erdoğan'ın Ağabey diye hitap ettiği Sadık Albayrak 1978'de yazdığı bir köşe yazısında kendisinden şöyle bahsetmişti:

Yeni Devir Gazetesi’nde ‘Bu gence ve kadrosuna dikkat edin!’ başlıklı yazıyla ilgili şöyle konuşmuştu: Gençlik kolları başkanı olarak müthiş bir performans sergiliyordu. Konuşmaları etkileyiciydi. Disiplinli, ekibine önem veren, yaptığı her işi büyük özenle yapan genç bir adamdı. Siyasetin içinde genç ve başarılı bir yüz olarak dikkatimi çekmişti. Yazıda bunu anlatmak istemiştim."

Berat Albayrak, Sabah gazetesinde ekonomi yazarlığı yapıyor.