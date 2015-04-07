CHP'de kimler liste dışı kaldı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylığı için hazırladığı kontenjan listesini Parti Meclisi’ne sundu.

Kılıçdaroğlu'nun listesinde, kontenjandan aday olan İstanbul Milletvekilleri Faik Tunay, Müslüm Sarı, Aydın Ayaydın, Ali Özgündüz, Umut Oran, CHP İzmir Milletvekili, Meclis Soruşturma Komisyonu Üyesi Rıza Türmen, Anayasa Ankara Milletvekili Sinan Aygün ve Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, Ali Demirçalı, Refik Eryılmaz, Ayşe Eser Danışoğlu, Hüseyin Aygün, Kamer Genç, Sabahat Akkiraz'ın da aralarında bulunduğu 83 milletvekili yer almadı.

PM'de adaylaştırılması beklenen Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya da listelerde yer bulamadı.