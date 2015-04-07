AKP: Erdoğan'ın aday listesine müdahalesi var mı, geniş manada evet

31 siyasi partiden 20’si saat 17.00 itibariyle milletvekili aday listelerini YSK’ya teslim ederken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, aday listesiyle ilgili olarak “Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca listeleri görmesine gerek yok. Onun koyduğu ilkeler çerçevesinde siyaset yapıyoruz. Erdoğan'ın aday listesine müdahalesi var mı? Geniş manada evet” dedi.

Mustafa Şentop, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in ise listede olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, “AK Parti’de biraz hatırım varsa, Osman Gökçek milletvekili adayı olmayacaktır” demişti.