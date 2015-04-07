AKP'de Arınç iddiası: Benim bu partide hatırım varsa Melih’in oğlunu aday göstermezler

Yüksek Seçim Kurulu’na bugün teslim edilecek milletvekili aday liste öncesinde AKP’de nefesler tutuldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki “Üst Kurul” tarafından çalışmaları yürütülen liste için, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da görüşleri alındı. İstanbul 1’inci bölgeden adaylık başvurusu yapan, teşkilat başkanı Süleyman Soylu’nun Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın da yer aldığı Ankara 1’inci Bölge’ye kaydırıldığı konuşuluyor. Bülent Arınç'ın ise yakın çevresine “Benim bu partide hatırım varsa Melih Gökçek’in oğlunu (Osman Gökçek) aday göstermezler” dediği iddia edildi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Erdoğan bugün Tahran ziyaretine çıkacağından iki lider arasındaki son görüşme dün yapıldı. Kulislerde, sızıntı olmasın diye “Üst Kurul” üyelerine “yemin” ettirildiği konuşuluyor. AKP’nin sürprizi, yüzde 100 seçilebilecek bir yerden olmasa da gayrimüslim bir aday olabilir.

‘Başını kuma gömenler’

Listeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “devekuşu gibi başını kuma gömenleri not ettik” sözüyle tepki verdiği “paralel yapı” ile mücadele sürecinde partisinde sessiz kalanlara ilişkin “kara listesi”nin de etkisi olması bekleniyor. Erdoğan’ın biri “beyaz”, diğeri “kara” iki listesinin olduğu konuşulan AK Parti kulislerinde, “kara” listeye girmeleri nedeniyle bazı sürpriz isimlerin liste dışı kalabileceği, bu süreçteki eylem ve söylemleriyle dikkat çeken bazı isimlerin ise listelerde öne çıkabileceğinden söz ediliyor. Kulislerde 140 kadar milletvekilinin yeni dönemde de yerini koruyacağı belirtiliyor.

Soylu sürprizi

Birçok önemli ismin 3 dönem kuralına takılması nedeniyle AK Parti listelerinde önemli yer kaydırmaları da yaşanacağı belirtiliyor. İstanbul 1’inci bölgeden adaylık başvurusu yapan, teşkilat başkanı Süleyman Soylu’nun Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın da yer aldığı Ankara 1’inci Bölge’ye kaydırıldığı konuşuluyor. Adı bir ara İzmir’de de geçen Soylu Trabzon’dan da aday gösterilebilir. Siirt için adı geçen Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay’ın da Ankara’yı istediği belirtiliyor. Bu gelişmelerle “ünlüler geçidi”ne dönen Ankara 1’inci Bölge’de eski Maliye Müsteşarı Naci Ağbal, eski SGK Başkanı Yadigar Gökalp, Erdoğan’ın danışmanları Mücahit Arslan, Davutoğlu’nun danışmanı Ertan Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, eski Çankaya Belediye Başkan adayı Barış Aydın ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban da yer alıyor.

Arınç: Bu partide hatırım varsa...

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, yakın çevresine “Benim bu partide hatırım varsa Melih’in oğlunu aday göstermezler” dediği iddia edilirken, Davutoğlu’nun da sıcak bakmadığı Osman Gökçek’in Erdoğan’ın kontenjanından aday olabileceği konuşuluyor. Listedeki yığılma nedeniyle Arslan’ın Diyarbakır’a kaydırılabileceğinden söz ediliyor.

İllere abi formülü

Kabinenin etkin isimlerinden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un hangi ilden aday gösterileceği de merak konusu. İstanbul’u isteyen Kurtulmuş’un adı Ordu ile birlikte Şanlıurfa için de geçiyor. Şanlıurfa için, Şanlıurfalı Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Nebati’nin de adı geçerken, daha önce İstanbul’dan seçilen AB Bakanı Volkan Bozkır’ın adı Antalya, Afyonkarahisar’dan seçilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun adı İzmir, Batman’dan seçilen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in adı Gaziantep için geçiyor. Edirne’den seçilen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun Bursa’ya kaydırılabileceği de kulislere yansırken, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala Erzurum, eski Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan da Mersin ya da Adana için konuşuluyor.

Yeni yüzler

Kulislerde AK Parti’nin yeni vitrininde yer almasına kesin gözüyle bakılan isimler arasında Davutoğlu’nun danışmanları Taha Özhan ve Ali Sarıkaya, Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ahmet Gündoğdu, eski Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söylet, eski Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya, Erdoğan’a yakın isimlerden eski milletvekili Hüseyin Besli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Adnan Boynukara, MKYK üyesi Mazhar Bağlı, Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, akademisyen Hüseyin Yayman ve yazarlar Ayşe Böhürler ile Markar Eseyan’ın da sürpriz yapabileceğinden söz ediliyor.