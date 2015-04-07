'AKP'de 150 vekil liste dışında'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün de milletvekili aday listesi için gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapacağı istişarenin ardından son biçimini vereceği liste bugün YSK’ye sunulacak. Listede, 3 dönem kuralına takılanlarla birlikte 150 kadar milletvekilinin yeniden aday gösterilmeyeceği belirtiliyor. Özellikle Başbakan Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanları ile bakan olarak düşünülen bürokratların listenin üst sıralarında aday yapılacağına dikkat çekiliyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçim mitinglerine e-muhtıranın yıldönümü olan 27 Nisan’da başlayacak.

Akraba adaylara sınır

Emine Kaplan'ın Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, akraba adaylara sınır üç dönem kuralına takıldığı için aday olamayan milletvekillerinin adaylık için başvuran eş, çocuk ve yeğenlerinden sınırlı sayıda ismin listede yer verileceği konuşulurken bu seçimde kadın aday sayısının daha fazla olması bekleniyor. Özellikle türbanlı adayların seçilebilecek yerlerden gösterileceği kaydedilirken mevcut türbanlı milletvekillerinin de yerlerini koruyacağı dile getiriliyor. Davutoğlu’nun, özellikle 3 dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalacak milletvekillerinin partiden kopmaması için bazı eski milletvekillerini de yeniden aday göstereceği kaydediliyor. Böylece 3 dönemlik milletvekillerine “sonraki seçimde tekrar aday olabilirsin” mesajı vereceği belirtiyor.

AKP’nin seçim beyannamesinin açıklanacağı ve aday tanıtımının yapılacağı toplantı, 15 ya da 16 Nisan’da yapılacak. Milletvekili kesin aday listelerinin YSK tarafından 24 Nisan’da ilan edilmesinin ardından Davutoğlu, mitingler için alanlara inecek. Davutoğlu’nun ilk mitingini e-muhtıra olarak nitelendirilen Genelkurmay bildirisinin yayımlandığı 27 Nisan’ın yıldönümünde yapacak. İlk miting yapılacak illerden birisi de Hakkâri olacak. Davutoğlu’nun büyükşehirlerin tamamıyla kongre sürecinde gidemediği illerde miting yapması bekleniyor.

SP ve BBP seçim ittifakı kurdu

Milletvekili aday listelerinin YSK’ye teslimine kısa bir süre kala AKP’den teklif alan Saadet Partisi’nin (SP) Büyük Birlik Partisi (BBP) ile seçim işbirliği yapacağı öğrenildi. İki parti adayları SP çatısı aldında seçim girecek. Geçen günlerde SP ile MHP arasında ittifak görüşmeleri yaşanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin olumsuz tutumu, bu birlikteliğin oluşmasına engel oldu. Edinilen son bilgilere göre bir süredir seçim ittifakı için görüşme yürüten SP, BBP ile anlaştı. İki partinin ortak aday listeleri hazırladıkları öğrenildi.