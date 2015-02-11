AKP'de üç dönem kuralına 9'u bakan 68 isim takılacak

Üç dönem kuralından dönüş yok' kararında devam diyen AKP'nin 2015 genel seçimlerinde aday vizyonunda önemli değişiklikler olması bekleniyor. AKP'de şu an milletvekili olan 68 kişi üç dönem kuralına takılacak ve 2015'te aday olamayacak.

Sputniknews.com'un haberine göre, Bülent Arınç daha önce siyaseti bırakacağını açıklamıştı. Beşir Atalay ve Ali Babacan da bir dönem milletvekilliğine ara vermek durumunda. Dikkat çeken bir başka isim Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Bozdağ da 2015 seçimlerinde aday olamayacak.



Üç dönem kuralına takılacak diğer bakanlar şunlar: Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek de ara verecek

Üç dönem kuralı bakanlar dışında AKP'nin başka önemli isimlerini de etkiliyor. Bunlar arasında Meclis Başkanı Cemil Çiçek de var. Hüseyin Çelik, Mehmet Ali Şahin, Salih Kapusuz ve Nükhet Hotar da milletvekilliğine ara verecek. Karar parti yönetiminden Bülent Gedikli, Reha Denemeç, Hüseyin Tanrıverdi ve Haluk İpek'i de etkileyecek.

30 Mart'taki yerel seçimler için bakanlıktan ayrılan Sadullah Ergin ve Binali Yıldırım AKP'de üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili adayı olamayacak diğer önemli isimler.

Aday olamayacak milletvekilleri

Parti yönetiminin kararı sonrası 2015'te adaylık yolu kapanan diğer milletvekilleri şunlar:

Nihat Ergün, Egemen Bağış, Suat Kılıç, Mustafa Elitaş, Burhan Kuzu, Nimet Baş, Recep Akdağ, Necati Çetinkaya, Sadık Yakut, Vecdi Gönül, Nafiz Özak, Sefer Üstün, Cevdet Erdöl, Mustafa Ataş, Halide İncekara, Sait Açba, Ruhi Açıkgöz, Rıza Alaboyun, Fahrettin Poyraz, Vahit Kiler, Bayram Özçelik, Ali Küçükaydın, Mehmet Daniş, Ünal Kaçır, Nevzat Pakdil, Hakkı Köylü, Muzaffer Baştopçu, Fehmi Kinay, Mehmet Katsal, Nusret Bayraktar, Şaban Dişli, Yılmaz Demir, Mustafa Demir, Ahmet Yeni, Afif Demirkan, Yahya Akman, Şükrü Ayala, Zeyit Aslan, Köksal Toptan, Ziyaettin Akbulut, Mehmet Sarı, Kerim Özkul, Harun Tüfekçi, Hasan Ali Çelik, Murat Yıldırım.

AKP tüzüğünde üç dönem kuralı

Üç dönem kuralı AKP Tüzüğü'nün 132. maddesine dayanıyor. 'Parti Adayı Olarak Seçilmiş Olanların Yeniden Adaylığı' başlıklı madde şöyle: "AKP listelerinden aday gösterilip seçilmiş olan belediye başkanları ve milletvekilleri, kesintisiz en fazla üç dönem aynı görevi yürütebilir. Ancak ara veren kimseler tekrar aynı görevlere aday gösterilebilir. Yapılacak seçimde, doğacak duruma bağlı olarak merkez yoklaması usulü ile aday belirlenmesinin zorun­lu olması hali hariç olmak üzere, kontenjan adayı olarak seçilmiş olan kimse, aynı usulle tekrar aday gösterilemez."