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Politika

Çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu MHP'den milletvekili adayı oldu

Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 2. bölge 1. sıradan adayı oldu

07 Nisan 2015 20:57

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ve MHP'nin de aralarında bulunduğu pekçok siyasi partinin "çatı aday" olarak çıkardığı Ekmeleddin İhsanoğlu, MHP'nin İstanbul 2. bölge 1. sıradan adayı oldu.

Cumhurbaşkanılığı seçimleri sürecinde hiç bir siyasi partinin temsilcisi olmaması dolayısıyla 'siyaset üstü' bir isim olarak lanse edilen İhsanoğlu, MHP'nin milletvekili aday listelerinin tek sürpriz ismi olarak gösteriliyor. İhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada "Ben söyleyeceğim her şeyi 10 Ağustos’ta söyledim. 11 Ağustos’ta söyleyeceklerim bitti" demişti.

 

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