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Yurt Atayün bağımsız milletvekili adayı oldu

Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, bağımsız milletvekili adayı olacağını açıkladı

07 Nisan 2015 11:04

'22 Temmuz Operasyonu' kapsamında tutuklanan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, avukatı aracılığıyla, 7 Haziran'daki genel seçimlerde Ankara 2. bölgeden bağımsız milletvekili adayı olacağını duyurdu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde, basın mensuplarına, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yurt Atayün adına açıklama yapan avukat Ömer Turanlı, "Müvekkilim yıllardır Emniyet'e hizmet etmiştir. Ülküsüne, ülkesine, vatanına ve şanlı bayrağımızın dalgalandığı her noktada hizmet etmiştir. Büyük fedakarlıklar yapmıştır. Gece-gündüz demeden canı pahasına çalışmıştır. Bu kapsamda, bu yılların birikiminin bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor" dedi. 

Yurt Atayün'ün fiili olarak görevini yapamaz hale getirildiğini ifade eden avukat Turanlı, “22 Temmuz linç operasyonu ile müvekkilim görevini ifa edemez hale gelmiştir. Birçok vatan evladı gibi Silivri zindanlarında maalesef çürümeye mahkum edilmiştir. Ülkenin kalbi, terörün hafızası olan bu derece kıymetli bir emniyet müdürünün ülkeye hizmet etmesi gerekiyor. Bu kapsamda, Ankara 2. bölgeden bağımsız milletvekilliği adaylığı için müracaat etmiş bulunmaktadır. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Müvekkilimiz yaptığı bütün bu hizmetleri, yüce milletin Meclisinin çatısı altında devam ettirecektir" şeklinde konuştu.

Atayün'ün adaylık başvurusunu Ankara İl Seçim Kurulu'na yaptığı belirtildi.

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