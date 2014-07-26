Yurt Atayün’ün emniyet müdürü abisi açığa alındı!

Fethullah Gülen cemaatine yönelik olarak "paralel yapılanma" iddiasıyla başlatılan 22 Temmuz operasyonunda gözaltına alınan eski İstanbul Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Yurt Atayün’ün emniyet müdürü olan abisi Anadolu Atayün, Twitter'daki paylaşımları gerekçe gösterilerek açığa alındı.

İstanbul merkezli polis operasyonunda gözaltına alınan eski TEM Şube Müdürü Yurt Atayün’ün Mersin’de yaşayan abisi Anadolu Atayün'ün evine dün gece saat 00.00 sularında tebligat getirdiler. Atayün, kardeşinin mahkemesini takip etmek için İstanbul'dayken polisleri karşılayan Atayün'ün eşi Birsel Atayün tebligatı imzalamayarak belgeyi iade etti.

Yaşananların ardından Anadolu Atayün, Twitter hesabından açığa aldığını duyurdu ve “Allah’a hamd olsun ki bugün itibariyle görevden el çektirdiler. Yani açığa alındım. Telefonda dediklerine göre suçum tivitır mivıtırmış” dedi.

2012 yılına kadar Mersin Emniyet Müdür Yardımcısı olan ve daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Baş Müfettişlik görevine atanan Anadolu Atayün kardeşi Yurt Atayün’ün ters kelepçeyle gözaltına alınmasına Twitter'da, "O kelepçe benim koçuma şereftir..." yazısını paylaşarak tepki göstermişti.