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MHP'den ret cevabı alan Yurt Atayün bağımsız milletvekili adayı oluyor

Yurt Atayün adına Twitter hesabından yapılan açıklamada, bağımsız milletvekili olacağı belirtildi

20 Mart 2015 09:16

17-25 rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından tutuklanan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün’ün, MHP’den aday adaylığı parti tarafından reddedildi. Atayün adına Twitter hesabından yapılan açıklamada, “MHP’den milletvekili aday adaylığı müracaatımız parti içindeki bir kesim tarafından engellenmiştir. Aday adaylığımın engellenmiş olduğundan sayın Devlet Bahçeli’nin haberinin olmadığını düşünüyorum” denilirken Atayün’ün bağımsız aday olacağı açıklandı. 

Hesaptan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- MHP'den milletvekili aday adaylığı müracaatımız parti içindeki bir kesim tarafından engellenmiştir.

- Aday adaylığımın engellenmiş olduğundan sayın Devlet Bahçeli'nin haberinin olmadığını düşünüyorum."

- Elbette ki bu durumdan dolayı milliyetçi hareketten uzaklaşacak, ülkümüzden vazgeçecek değiliz. Çünkü biz menfaat uğruna gömlek değiştirenlerden olmadık, olmayacağız!

- Siyasi yürüyüşümüze aynı çizgide devam edecek ve vatana hizmet adına asla yılmayacağız!

- Şimdilik MHP ile yollarımız kesişmese de ülkümüz aynıdır. Aynı ülkü çizgisinde bağımsız milletvekili aday adayı olarak yoluma devam edeceğim."

Bu arada, MHP’de Engin Alan adaylık başvurusu yapmadı. MHP’de aday olmayan vekiller şunlar: Tunca Toskay, Reşat Doğru, Sinan Oğan, Enver Erdem, Engin Alan ve Sümer Oral. 

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