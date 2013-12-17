Hakan Şükür'ün komisyon sözcülüğü de sona erdi

AKP'den dün istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün, TBMM Sporda Doping Sorununu Araştırma Komisyonu Sözcülüğü de sona erdi.

Komisyonda, AKP'nin 10, CHP'nin 4, MHP'nin 2 ve BDP'nin 1 üyesi bulunuyor. Şükür'ün üyeliğinin sona ermesiyle, AKP'nin komisyondaki üye sayısı 9'a düştü. TBMM Başkanlığı, AKP'ye düşen bir üyelik için isim bildirilmesi amacıyla AKP Grubu'na yazı yazacak. AKP'nin ismi bildirmesinin ardından toplanacak olan komisyon, yeni sözcüyü seçecek.

İçtüzük'ün 22. maddesi şöyle:

"Mensubu olduğu siyasi parti ile üyelik bağı sona eren veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurma hakkını kaybeden bir siyasi partiye mensup olan milletvekillinin komisyon üyeliği kendiliğinden sona erer. Noksan üyelik en kısa zamanda tamamlanır."