Mehmet Ali Şahin: Şükür'ün tavrı 'emirle geldim, emirle ayrıldım' demektir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, ödül aldığı bir etkinlik sonrası, partisinin İstanbul milletvekili Hakan Şükür'ün istifasıyla ilgili konuştu. Daha önce de partilerden ayrılan milletvekilleri olduğunu anımsatan Şahin, "Bunun son halkası, bizim de çok sevdiğimiz, bundan sonra da hep seveceğimiz Hakan Şükür kardeşimiz oldu" dedi. Şahin, Şükür'ün istifası için "Aslında işin özeti; 'Bana emrettiler ben AK Parti'ye geldim, şimdi emrettiler ayrıldım' demektir" ifadelerini kullandı.

Hakan Şükür'ü, diğer milletvekilleri gibi 'gördüğüm lüzum üzerine partimden ayrılıyorum' demediği için tebrik ettiğini söyleyen Şahin, "Niçin ayrıldığını, çok açık bir şekilde ifade etti.

Mehmet Ali Şahin, Şükür'ü hangi konumda olursa olsun sevmeye devam edeceklerini anlatarak, "Siyasette bir siyasi partiye üye olursanız, o siyasi partinin yetkili kurullarına, genel başkanının talimatlarına göre hareket ederseniz, başarılı olursunuz. Yoksa gönül bağınız olan bir takım yerlerle irtibatı devam ettirirseniz, siyasette başarılı olmanız mümkün değildir.

Buna da saygı duyuyorum. İfade ettiğim gibi, Hakan kardeşimizi sevmeye devam edeceğiz. Kendi takdiridir, takdirin ötesinde kendisinden böyle bir ricada bulunulduğu anlaşılıyor" diye konuştu.