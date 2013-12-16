AKP'de Hakan Şükür ile başlayan Gülen cemaati istifaları sürecek mi?

Hülya Karabağlı / Ankara



Fethullah Gülen cemaati ile çıkan dershane kavgası sürecinde İdris Bal'ın ardından Hakan Şükür'ün de istifasıyla parti içinde "kriz" tartışmalarına sahne olan AKP'de yeni kopuşların gündeme gelebileceği öne sürülüyor. Kulislerde dile getirilen iddialara göre, cemaate yakın veya dershanelerin yasaklanmasına karşı çıkan milletvekilleri, AKP'den koparak 20 kişiyle TBMM'de grup oluşturacak sayıya ulaşmayı hedefliyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dershanelerin kapatılması yolunda açıklamalar yaptığı süreçte projeye ve cemaatle kavgaya karşı mesajlar veren AKP'liler arasında Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ve Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya da yer almıştı. Cemaatin kurumsal yüzü olarak bilinen ve onursal başkanı Fethullah Gülen olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Başkanı Mustafa Yeşil, daha önce geçen yıl Taraf gazetesinde Neşe Düzel'e verdiği söyleşide, AKP'nin kendilerinden milletvekili adayı göstermek istedikleri isimleri sorduğunu açıklamıştı. Yeşil, "Bir dönem ısrarla Hocaefendi'ye 'acaba sizin önereceğiniz insan yok mu' diye ısrar ettiklerinde (...) Hocaefendi iki kişinin ismini vermişti" demişti. Yeşil, İzmir Milletvekili İlhan İşbilen'in adını da, AKP grubu içinde cemaate yakın isimler arasında telaffuz etmişti.

10- 12 kişi ayrılabilir mi?

Kulisler, bundan sonra olacaklarla ilgili gözleri cemaate yakın milletvekillerine çevirdi. Söylentilerde çıta oldukça yüksek tutuluyor. AKP'de bir grup, 10-12 arasında bir milletvekilinin ayrılabileceğine dikkat çekerken bir başka grup, cemaate yakın milletvekillerinin 20 kişiye ulaşarak bir grup kurmayı hedeflediğini söylüyor. Ortak nokta, AKP içinde rahatsızlık olduğu.

Dershanelerin kapatılmasına tabanın tepkisi büyük

Kulislerde, dershane düzenlemesinin cemaate yakın olmayan milletvekilerini de rahatsız ettiğine dikkat çekiliyor. Seçim bölgelerinde milletvekillerinin seçmenden büyük tepki gördüğü vurgulanıyor ve milletvekilerinin bu tepkileri karşılayacak yanıt bulamadığı anlatılıyor.

Ocak ayında düzenleme gelir mi?

AKP'de, dershane düzenlemesinin yeni yıla gelmesine yönelik endişeli bir bekleyiş dikkat çekiyor. Tasarının gelmesi durumunda Ocak ayından önce peşpeşe istifalar yaşanacağı öne sürülüyor.

Şükür'e ulaşılamadı mı?

Kulislerde, Hakan Şükür'ün bugün kamuoyuna yansıyan istifasının AKP grubunda bekletildiği de konuşuluyor. Grup yöneticilerinin istifasını geri alması için Şükür'e ulaşmak istedikleri ancak bunun gerçekleşemediği ileri sürülüyor.