AKP'den Hakan Şükür'e 'dershane' tepkisi

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dershanelerle ilgili olarak milletvekillerinin görüşlerini medya üzerinden ifade etmesinin sorun olduğunu söyledi. Ünal, "Dersanelere ihtiyaç duyulmayacak bir iyileştirme yapılmadan kapatılmasına evet demenin, doğru olmadığını düşünüyorum" tweet'ini atan AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün fikirlerini parti içi organlarda dile getirmesi gerektiğini belirtti. Dershaneler konusunda kapalı oturum olabileceğini de belirten Ünal, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın bilgilendirme yapabileceğini kaydetti.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Mahir Ünal, bazı milletvekillerinin dershanelerle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine, "Milletvekilleri tabii ki konuşacak, düşüncelerini ifade edecek. Hiç kimse bir milletvekilinin herhangi bir şekilde iradesine ve ifade özgürlüğüne engelleme getiremez. Ama her siyasi parti, doğal olarak kendi içinde bu ifade özgürlüğünü kullanır. Kendi kurullarında ve kendi kurallarıyla bunu uygular. Tüzük değdiğimiz şey bunun için vardır" dedi. Sorunun konuşmakla ilgili değil medya üzerinden konuşmakla ilgili olduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

Grup disiplini

"İçeride tartışırsınız, konuşursunuz, herkes fikrini ifade eder, bir karar alınır ve bu karara uyulur. Burada grup disiplini dediğimiz şey otoriterlik değil. O yüzden milletvekillerimiz tabii ki kendi düşüncelerini açıklayacaklar, ifade edecekler. Bununla ilgili sorun yok ama parti politikalarının ya da parti kurullarının aldığı karar doğrultusunda, genel başkanın ifade ettiğinin aksine eğer bir milletvekili açıklama yapıyorsa o zaman burada bir sorun aramak gerekir.

'Şükür açıklama yapabilir ama'

Tabii ki Hakan Şükür dershanelerle ilgili düşüncelerini açıklamıştır, Muzaffer Yurttaş 'ben de zamanında dershaneye gittim' demiştir, Hami Yıldırım konuyla ilgili düşüncelerini açıklamıştır. Düşüncelerini ifade etmek başka bir şey, partinin kendi içinde ortak karar aldığı bazı hususlarda parti politikalarının aksine açıklama yapmak ve bunu alışkanlık haline getirmek başka bir şey. Bunları birbirinden ayırt etmek gerekir. Biz milletvekillerimize dershaneler hakkında konuşmayın diye bir tebliğde bulunmadık."

'İstişareye kapalı değiliz'

AKP'nin dershaneler konusunu 2003 yılından beri eğitim politikasının içine koyduğunu ve bunu defaatle deklare ettiğini belirten Ünal, bunu her seçim öncesi programlarına aldığını, Kalkınma Planı'na, Milli Eğitim Strateji Belgesi'ne konulduğunu ve bunun parti politikası haline geldiğini ifade etti. Ünal, "Parti politikası haline gelmiş ve deklare edilmiş bir konuda milletvekili, kendi parti kurullarının mekanizmalarını kullanarak içeride her şeyi söyleyebilir. Burada sorun medya üzerinde konuşmaktır" diye konuştu.

Ünal, parti olarak istişareye kapalı olmadıklarını, milletvekillerinin düşüncelerini ifade etmesi için her türlü zeminin bulunduğuna işaret ederek, milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanlarını düşüncelerini rahatça ifade edecekleri platformlar olduğunu, o platformlarda ortak karar alındıktan sonra içeride alınan karara uyulmasını beklendiğini söyledi. Ünal, bir düzenleme yapılacağı zaman ilgili bakanın grubun basına kapalı bölümünde bilgi verdiğini hatırlatarak, "Nabi Avcı yarın gruba dershanelerle ilgili bilgilendirme yapabilir. Konu gündeme geleceği için değil, fazlasıyla konuşulduğu için böyle bir açıklama yapabilir" dedi.

Hakan Şükür'ün dershane tartışmasıyla ilgili tweet'leri şunlardı:

Öncelikle şunu belirteyim ki Sayın Başbakanımıza olan sevgi ve saygım, başta Başbakanımız olmak üzere tüm kamuoyunun malumudur. — Hakan Şükür (@hakansukur) 23 Kasım 2013

Bunu hiçbir şekilde ispat etmeye ihtiyacım yoktur. Aynı şekilde bugüne kadar hep ülkemiz ve milletimize faydalı işler yaptığını gördüğüm

— Hakan Şükür (@hakansukur) 23 Kasım 2013