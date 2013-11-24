Hakan Şükür: Dershanelerin kapatılmasına evet demek doğru değil

AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, "Dershanelere ihtiyaç duyulmayacak bir iyileştirme yapılmadan kapatılmasına evet demenin, doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da açıklamalarda bulunan Hakan Şükür, “Bugüne kadar binlerce gencimizin üniversite kazanmasına vesile olan bu kurumların kapatılmasının, doğuracağı sosyal yaraların telafisinin zor olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

'Başbakan'a sevgimi ispat etmeye ihtiyacım yok'

Birkaç gündür bazı haber sitelerinde dershane meselesiyle ilgili attığı tweetler üzerine bazı değerlendirme ve yorumlar gördüğünü belirten Şükür, “Öncelikle şunu belirteyim ki Sayın Başbakanımıza olan sevgi ve saygım, başta Başbakanımız olmak üzere tüm kamuoyunun malumudur. Bunu hiçbir şekilde ispat etmeye ihtiyacım yoktur. Aynı şekilde bugüne kadar hep ülkemiz ve milletimize faydalı işler yaptığını gördüğüm Hizmet hareketine ve Muhterem Hocaefendiye olan sevgim de herkesin malumudur” diye konuştu.

'20 senedir cemaatin içindeyim'

Şükür, 20 seneden fazla bir süreden beri Hizmet’in içinde bulunmaktan şeref duyduğunu belirterek, “Mensubu bulunmakla onur duyduğum partimizin bu şekilde karşı karşıya gelmiş olmaları beni çok üzmektedir. Muhterem Hocamın Başbakanımıza her zaman dua ettiğinin en yakın şahitlerindenim. Başbakanımızın da Hocamız aleyhine bir beyanına şahit olmadım” şeklinde konuştu.

'Dershanlerin sadece ticari kurumlar olarak görülmesi doğru değil'

Radikal'in haberine göre, açıklamalarında dershanelerin kapatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şükür, şunları söyledi: “Dershaneler meselesinde gerek yayın organlarında gerekse sosyal medyada gösterilen hassasiyet, bugüne kadar süregelen bu dostluğun zedelenmesi endişesinden kaynaklanmaktadır. Dershanelerin sadece ticari kurumlar olarak görülmesi doğru değildir. Elbette eğitim sistemimizin iyileştirilmesi hepimizin öncelikli görevidir. Ama bunu bir şeyleri yıkarak yapmaya taraftar olmadığımı belirtmek isterim.”

Kapatmanın doğru olmadığına vurgu yapan Şükür, “Dershanelere ihtiyaç duyulmayacak bir iyileştirme yapılmadan kapatılmasına evet demenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bugüne kadar binlerce gencimizin üniversite kazanmasına vesile olan bu kurumların kapatılmasının, doğuracağı sosyal yaraların telafisinin zor olacağını düşünüyorum” dedi.

'Millete faydalı olmayacağını düşündüğüm hususları açıkça ifade ederim'

Şükür, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’a olan sevgisini sınamanın kimsenin haddi olmadığını belirterek, “Ama hiçbir makam sevdasına düşmeden tamamen milletime hizmet sevdasıyla ve Başbakanımızla isteğiyle girdiğim siyasette. Milletime faydalı olmayacağını düşündüğüm hususları açıkça ifade etmek en önemli vazifemdir” diye konuştu.

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