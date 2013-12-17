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Davutoğlu: Şükür'ün istifası şaşırttı

Ahmet Davutoğlu: Herkesin siyaset tercihleri farklılaşabilir, Hakan Şükür’ün böyle bir karar alması gerektiğini düşünmüyorum; bu kararına şahsen üzüldüm.

17 Aralık 2013 08:48

İstanbul Milletvekili Hakan Şükür’ün AKP’den istifasıyla ilgili, hükümet kanadından ilk değerlendirmeyi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yaptı. Davutoğlu, Şükür’ün istifasına şaşırdığını söyledi.

"Hakan Şükür’ün dershaneler yüzünden istifasına ne diyorsunuz?" sorusu karşısında ilk sözleri, “Kızılcahamam’da birlikteydik. Sevdiğimiz, görüşlerini ifade eden ve bunlara önem verilen bir arkadaşımız" olan Davutoğlu şunları söyledi:

"Yol arkadaşlıkları önemlidir. Siyaset için de yol arkadaşlğı önemlidir. Keşke dershanelerle ilgili Bakanlar Kurulu’ndaki görüşmeler herkes tarafından izlenebilseydi. Herkes fikirlerini açık şekilde ifade etti ve herkesi rahatlatan bir karar alındı. Bu imkanlar varken, yola çıkılan zeminde tartışmayı tercih ederdik..."

Marksist terminolojide farklı düşüncedeki insanların belirli bir hedef için birlikteliklerine yol arkadaşlığı denir. AK Parti için de böyle mi?

"Siz yakın siyaset tarihini çok iyi biliyorsunuz. Partilerdeki ayrılıklara ve yeni parti kurma süreçlerine bakıldığında, bunlara en dirençli parti AK Parti’dir. Çağdaş siyaset tarihinde yol arkadaşlığı kavramının en sağlam zemine oturduğu ve devam edebildiği yapı AK Parti’dir.

Herkesin siyaset tercihleri farklılaşabilir... Hakan Şükür’ün böyle bir karar alması gerektiğini düşünmüyorum. Bu kararına şahsen üzüldüm. AK Parti içinde farklı görüşleri ifade etme imkanı var. Son Bakanlar Kurulu toplantısı da buna son örnek..."

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