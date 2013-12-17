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Erdoğan'ın Hakan Şükür'ün istifasına dair 'talimat dediği' iddiası yalanlandı

Hüseyin Çelik'ten, İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün istifasıyla ilgili bir açıklama geldi

17 Aralık 2013 07:52

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'ten, İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün istifa haberini alan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "talimat üzerine istifa etmiştir" dediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Çelik açıklamayı, Şükür'ün istifası üzerine Başbakan Erdoğan'a atfen sosyal medyada yer alan bazı yorumlar üzerine yaptı. Çelik, Şükür'ün istifasıyla ilgili Başbakan Erdoğan'a atfen kullanılan "Talimat üzerine istifa etmiştir yoksa kendi başına alacağı bir karar değil" ifadesinin doğru olmadığını belirtti.

Çelik, "Aday Belirleme Üst Kurul toplantısı sırasında Sayın Başbakan'a Hakan Şükür'ün istifa ettiği bilgisinin ulaşması üzerine, 'Talimat üzerine istifa etmiştir yoksa kendi başına alacağı bir karar değil' sözlerini sarf ettiği iddiası gerçek dışıdır.

Kendisiyle görüştüm, Sayın Başbakan'ın böyle bir değerlendirmesinin olmadığını kamuoyunun bilmesi gerekmektedir" ifadesini kullandı.

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