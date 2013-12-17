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Politika

Taner Yıldız: Şükür'ün istifası aile içi bir mesele

Hakan Şükür'ün ülkenin istikrarlı bir seviyeye gelmesi noktasında olumlu kanaatlerini paylaştığını belirten Yıldız, AKP içerisindeki benzer konuların yine parti içerisinde çözüleceğine inandığını belirtti

17 Aralık 2013 13:38

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Hakan Şükür'ün AKP'den istifasını aile içi bir mesele olarak değerlendirdi. Yıldız, ''Hakan Şükür bizim kardeşimiz. Bir aile içerisinde olduğu bir kardeşimiz. O yüzden bunun bir aile içi konu olduğu kanaatindeyim ve çözeriz diye de düşünüyorum'' dedi.

Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP), inşası adına paydaş ülkelerin üst düzey yetkililerinin katılımıyla nihai imza törenine katılmak için Azerbaycan'a gelen bakan Yıldız, gazetecilerin sorularını cevapladı.

AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün hükumetin dershanelerin kapatılmasına yönelik çalışmalarını gerekçe göstererek istifa ettiğinin hatırlatılması üzerine, bakan Yıldız, konunun parti içerisinde çözülmesi gereken aile meselesi olduğunu söyledi.

Bakan Yıldız, ''Hakan Şükür bizim kardeşimiz. Bir aile içerisinde olduğu bir kardeşimiz. O yüzden bunun bir aile içi konu olduğu kanaatindeyim ve çözeriz diye de düşünüyorum'' dedi.

Şükür'ün ülkenin istikrarlı bir seviyeye gelmesi noktasında olumlu kanaatlerini paylaştığını belirten Yıldız, AKP içerisindeki benzer konuların yine parti içerisinde çözüleceğine inandığını kaydetti.

 

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