Erdoğan'ın 'sır küpüm' diyerek siyasete girmesine karşı çıktığı Hakan Fidan AKP'den milletvekilliği adaylığını geri çekti

Milli İstihbarat Teşkilatı Eski Müsteşarı Hakan Fidan, AKP'den yaptığı aday adaylığı başvurusunu geri çekmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davuttoğlu ile görüştüğü belirtildi.

Fidan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gördüğüm lüzum üzerine, bugün itibariyle 25'inci Dönem milletvekili genel seçimleri aday adaylığı başvurumu geri çekmiş bulunuyorum.



Ülkeme ve milletime hizmet yolunda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tevdi edilen her vazifeyi hakkıyla yerine getirmenin gayreti içinde olacağım. Bu vesileyle, destek ve itimatlarından dolayı, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve aziz milletimize şükranlarımı arz eder, saygılar sunarım. Dr. Hakan Fidan."

Erdoğan: Hakan Fidan benim sır küpüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı döneminde Hakan Fidan için, "MİT olayındaki gelişmelerde sessiz kalmak mümkün değil. Benim malum nekahat dönemime rastlayan süreçti. Benim sır küpüm. Türkiye Cumhuriyeti devletinin sır küpü. Türkiyenin geleceğinin sır küpü. İmralı'ya da gönderen benim, Oslo'ya da gönderen benim" ifadelerini kullanmıştı.