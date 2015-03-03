Hakan Fidan AKP'nin temayül yoklamasında lider çıktı

AKP’nin hafta sonunda yaptığı temayül yoklamalarında gözler, ünlü isimlerin kaçıncı çıktıklarına çevrildi. Ankara 1. Bölgeden aday adayı olarak temayüle katılan eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın temayülden birinci çıktığı öğrenildi.

haber7.com'da yer alan habere göre, yoklamada bin 260 partili, 260 aday adayı için oy kullandı. Fidan’ı sırasıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, Ertan Aydın, Erkan Kınacı, Mehtap Toruntay, Barış Aydın, Murat Köse, Naci Ağbal ve Burak Ceylan izledi.