'Hakan Fidan İçişleri Bakanı, Efkan Ala MİT Müsteşarı olacak' iddiası

Habertürk gazetesinde Taha Kıvanç mahlasıyla yazan Fehmi Koru, Hakan Fidan'dan boşalan MİT Müsteşarlığı koltuğuna İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın geçeceğini iddia etti.

Koru, ismini belirtmediği bir siyasetçi ile yaptığı görüşmeye dayandırdığı yazısında, Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakan Fidan'dan önce MİT Müsteşarlığı görevi için ilk düşündüğü ismin Efkan Ala olduğunu belirterek, "Konuyu kendisine açtığım bir siyaset adamı, “Bence ayrılacak, ama farklı sebepten” dedi. Sebebi, Hakan Fidan’ın milletvekili olmak üzere görevinden istifasından sonra boşalan MİT Müsteşarlığı’na Efkan Bey’in atanması ihtimaliymiş... “Yüksek bir ihtimal” dedi aynı kişi..." ifadesine yer verdi.

Fehmi Koru’nun Taha Kıvanç mahlasıyla Habertürk gazetesinde 'Efkan Âlâ istifa mı eder MİT’in başına mı gider?' başlığıyla yayımlanan (16 Şubat 2015) yazısı şöyle:

Efkan Âlâ istifa mı eder MİT’in başına mı gider?

SİZE basit bir sorum var: Anayasa’ya göre (m. 114), adalet, ulaştırma ve içişleri bakanlarının seçimden önce görevlerinden ayrılmaları gerekiyor. 7 Haziran seçimi öncesinde diğer iki bakanla birlikte İçişleri Bakanı Efkan Âlâ da çekilecek mi?

Efkan Âlâ partili değil, hatta milletvekili sıfatı da yok; bakan olmadan önce devletin en yüksek bürokratıydı. Seçim öncesinde istifa eden partili bakanların yerine genellikle üst düzey bürokratlar atanır; bakan olmasaydı, ayrılacak bakanın yerine pekâlâ o getirilebilirdi.

Ne dersiniz, Efkan Âlâ yerinde mi kalır, yoksa o da Bekir Bozdağ ve Lütfi Elvan ile birlikte ayrılır mı?

Konuyu kendisine açtığım bir siyaset adamı, “Bence ayrılacak, ama farklı sebepten” dedi. Sebebi, Hakan Fidan’ın milletvekili olmak üzere görevinden istifasından sonra boşalan MİT Müsteşarlığı’na Efkan Bey’in atanması ihtimaliymiş... “Yüksek bir ihtimal” dedi aynı kişi...

Araştırınca, karşıma, siyasete yakın pek çok kişinin bildiği bir gerçek çıktı: Emre Taner’in emekli olmasının ardından MİT’in başına kimin geleceği arayışı başladığında, o sırada başbakan olan Tayyip Erdoğan’ın aklına gelen ilk isim Hakan Fidan değilmiş...

Evet, Tayyip Bey’in MİT için düşündüğü ilk isim Efkan Âlâimiş... Ne olmuşsa olmuş, başbakanlık müsteşarını MİT’in başına getirememiş; onun yardımcısı MİT Müsteşarı olmuş...

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