Fehmi Koru'dan 'Kırmızı Kitap' eleştirisi: Bir demokratik ülkede Anayasa'dan üstün belge olamaz

Habertürk yazarı Fehmi Koru, son Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda yeniden gündeme gelen "Kırmızı Kitap" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ile ilgili, "Bir demokratik ülkede Anayasa'dan daha üstün bir belgenin olması mümkün değildir. Bu belgenin adı ister kırmızı olsun ister başka bir renk olsun farketmez" diye konuştu.

Habertürk'te katıldığı Enine Boyuna programında değerlendirmede bulunan Koru'nun açıklamaları şöyle:

"Bugün yaşananlar 28 Şubat’ı bile çağrıştırmıyor. Çünkü biz o dönemde Kırmızı Kitap hakkında fısıltı ile konuşmaya devam ediyorduk. Kaldı ki o dönem Mesut Yılmaz bir ara ağzından kaçırmıştı Kırmızı Kitap diye ve bizde bu şekilde haberdar olmuştuk böyle bir kitabın varlığından."