T24 LogoT24 Logo
Politika

Fehmi Koru'dan 'Kırmızı Kitap' eleştirisi: Bir demokratik ülkede Anayasa'dan üstün belge olamaz

"Bugün yaşananlar 28 Şubat’ı bile çağrıştırmıyor. Çünkü biz o dönemde 'Kırmızı Kitap' hakkında fısıltı ile konuşmaya devam ediyorduk"

03 Kasım 2014 15:07

Habertürk yazarı Fehmi Koru, son Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda yeniden gündeme gelen "Kırmızı Kitap" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ile ilgili, "Bir demokratik ülkede Anayasa'dan daha üstün bir belgenin olması mümkün değildir. Bu belgenin adı ister kırmızı olsun ister başka bir renk olsun farketmez" diye konuştu.

Habertürk'te katıldığı Enine Boyuna programında değerlendirmede bulunan Koru'nun açıklamaları şöyle:

"Bugün yaşananlar 28 Şubat’ı bile çağrıştırmıyor. Çünkü biz o dönemde Kırmızı Kitap hakkında fısıltı ile konuşmaya devam ediyorduk. Kaldı ki o dönem Mesut Yılmaz bir ara ağzından kaçırmıştı Kırmızı Kitap diye ve bizde bu şekilde haberdar olmuştuk böyle bir kitabın varlığından."

ETİKETLER

fehmi koruhabertürkkırmızı kitapmgkanayasademokrasiülke28 şubatakpak parti

İlgili Haberler

Tarihin en uzun MGK'sında 'Paralel Yapı' ile mücadele 'Kırmızı Kitap'ta

Cumhuriyet tarihinin en uzun Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, 'illegal paralel yapılanmalar' 'tehdit' olarak Kırmızı Kitap'a alındı

"Hizmet Hareketi'nde 'Kırmızı Kitap'la var olmadık ki, onunla yok olalım’ rahatlığı hissediliyor"

Zaman yazarı Bülent Korucu, MGK'da alınan 'paralel yapı' kararını yazdı

Mümtaz'er Türköne'ye göre Gülen cemaati 'Kırmızı Kitap'a giremedi

'MGK açıklamasındaki 'paralel yapılar' ifadesi, Erdoğan'a değil Davutoğlu'na ait olmalı'

Kılıçdaroğlu: Kırmızı Kitap’ın metni, iktidarın politikalarına göre değişmemeli

'Çözüm sürecini bütün boyutlarıyla ele alıp masaya yatırmanız lazım. Öcalan ile masaya yatırırsanız bu çözümsüz bir süreçtir'

Mehmet Altan: 'Kırmızı Kitap'lı Kırmızı Başlıklı Kız

'Korkunç ve kanlı vurgunun 'anıtkabiri' Aksaray ismiyle inşa edildi'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24