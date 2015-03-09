Erdoğan'ın tepkisinin ardından adaylığını çeken Fidan MİT'e dönecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'den milletvekili olmak için istifa eden Hakan Fidan'ın yeniden MİT'in başına geçip geçmeyeceği tartışılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'sır küpüm' diye nitelediği Hakan Fidan'ın aday adaylığı sonrası yaptığı değerlendirmede, "Kanaatlerimizi ifade etmiş olmamıza rağmen istifa edip adaylık söz konusu olmuşsa elbette bir kırgınlık söz konusudur” diyen Erdoğan, “MİT sıradan bir kurum değil. Devletin milli istihbarat teşkilatı zayıfsa, o devletin ayakta kalması mümkün değildir. Biz onu böyle bir göreve getirdik, getiren de benim. Madem öyle, ayrılırken de, eğer müsaade edilmiyorsa orada kalması ve ayrılmaması gerekirdi. Dolayısıyla tabii ki hâlâ kırgınım" ifadelerini kullanmıştı.

'MİT'in başına 'sır küpüm' olarak görebileceğim birini getirmiştim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Amerika'ya giderken de uçakta, gazetecilere şunları söylemişti:

“MİT sıradan bir kurum değildir. Sıradan bir insanı da kolay kolay getiremeyiz oraya. MİT’in başında son derece güvenilir bir kişi olmalıdır. Nitekim ben oraya son derece güvenilen, hatta ‘sır küpüm’ olarak görebileceğim birini getirmiştim. Dolayısıyla bu makama gelmiş olan bir kardeşimizin milletvekili adayı olmak ya da onun ötesinde bazı görevleri kafasında planlamak gibi bir durumu olabilir. Ya da ona belki bu tür bazı vaatlerde bulunulmuş olabilir, orasını bilemem. Ama ben kendisine açık ve net olarak ‘ayrılmanı doğru bulmuyorum’ dedim. Senin göreve devam etmen gerekir çünkü burası rastgele bir yer değil. Siz gidersiniz, sizin yerinize bir başkası gelir, o ayrı mesele. Bunu normal bir memuriyet olarak görebilirsiniz. Ama bu öyle bir makam değil."

Umre'de biraraya gelmişlerdi

Erdoğan ve Hakan Fidan’ın 3 Mart tarihinde Suudi Arabistan'da umre yaparken biraraya geldikleri ve Fidan'ın milletvekilliğinin önünün kapatılacağı iddia edilmişti.

'Büyükelçi sıfatıyla başdanışman olacak'

Öte yandan gazeteci Avni Özgürel, kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hakan Fidan'ın MİT'e dönmeyeceği ve büyükelçi sıfatıyla başdanışman olacağını ileri sürdü.