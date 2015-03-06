Yeni Akit'ten: Erdoğan ikna edilemezse Hakan Fidan'ın adı kabinede olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MİT Müsteşarlığından istifa ederek AKP’den milletvekili aday adayı olan ve Ankara’daki temayül yoklamalarında birinci çıkan Hakan Fidan’la ilgili olarak “hala kırgınım” demesini değerlendiren Yeni Akit yazarı Ersoy Dede, “Erdoğan ikna olmadığı halde Hakan Fidan’da ısrar edilirse ne olur?.. Kritik soru bu olsa gerek. Yukarıda açık bir dille ifade etmeye çalıştım ki; “böyle bir durum yaşanmaz”.. Yani Erdoğan’a rağmen, herhangi bir konuda kimse ısrar etmez” dedi.

Ersoy Dede yazısında, “Eğer Hakan Fidan aday olsa bile (- ki olacak gibi görünüyor) Beştepe’nin şerhi ortadayken kabine listesinde (en azından ilk kabine revizyonuna kadar) ismi olmayacaktır. Eğer olursa, Erdoğan ikna edilmiş anlamına gelir bu” ifadelerine yer verdi.

Ersoy Dede’nin Yeni Akit gazetesinin bugünkü (6 Mart 2015) nüshasında yayımlanan, “Hakan Fidan Liste Dışı Kalır mı?” başlıklı yazısı şöyle:

Hakan Fidan’ın siyaset tercihi ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanı’nın kırgınlığının geçmediği görülüyor. İlk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Erdoğan ‘taktiksel’ konuşan biri değildir. Öyle diyorsa öyledir’ .. Diyorsa ki; “bana rağmen istifa etti, kırgınlığım devam ediyor”, bunu aynen söylediği gibi algılamak zorundayız. ‘.. İyi ama iş işten geçti, artık Fidan istifa da etti, aday adaylığı müracaatını da yaptı, temayüle girdi bir de açık ara birinci çıktı.. Artık söylenecek fazla söz kalmadı..’ diye konuşulduğunu biliyorum.. Ben pek öyle ‘konuşulacak bir şey kalmadığı’ kanaatinde değilim. Bilakis asıl şimdi konuşmaya başlayacağımızı sanıyorum.

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AK Parti’de, hareketin doğal lideri olan Erdoğan’ın, ‘olur’ vermediği bir adım atılabilir mi?.. Belki de kitlelerin cevabını aradığı soru bu olsa gerek.. Bu sorunun yanıtı, yeni dönem siyasetinin de rotasını belirleyecek. Ancak gelin bekleyip de neler olacağını görmek yerine, biraz tahminde bulunalım. Benim tahminim belli.. Erdoğan’ın ‘olur’ vermediği bir gelişme AK Parti’de yaşanmaz. Bunun birkaç değişkeni var. Birincisi Erdoğan’a rağmen ne Davutoğlu, ne de bir başka isim adım atmaz. Çünkü bu kadro ihanet üzerine değil, sadakat üzerine kurulu bir kadro. Çünkü AK Parti’yi Tayyip Erdoğan (birilerinin umduğu gibi) kaybetmiş yahut kaptırmış değil, birlikte uyum içinde, anlayış birliğiyle çalışabileceği kadrolara bırakmış durumda.. Bu daha evvel pratiği olmadığı için çok da bilmediğimiz bir durum. Burada, Özal ya da Demirel döneminde olduğu gibi bir ‘Köşk’e hapsetme’ durumu yok. Bilakis devlet idaresinde görev taksimi var. Ankara’ya hep eski doğrularınız üzerinden baktığınız için gerçeği ıskalıyorsunuz. Doğru siyasi hareketler, yenilenemediği taktirde kendi içinden yeni siyasi hareketleri de doğurur. Ama bu ne zaman olur?.. Toplumsal dinamikler el verdiği zaman. Misal; günün birinde AK Parti bitme noktasına gelirse, içeriden bir ekip ‘neden bitme noktasına geldik’ iç muhasebesini yapar ve başka bir yönetim modeli teklif eder. Kabul görürse kongre ile iş başına gelirler kabul görmezse ayrılıp kendi hareketlerini kurarlar. 2000 yılındaki ayrılma böyle olmadı mı?.. Peki bugün böyle beklenti var mı?.. Aksine Köşk ile hükümet arasında tam bir uyum ve mutabakat, olaylara bakışta paralellik ve çözüm konusunda da iş birliği var. Her şey böylesine güzel giderken, kim kime neden operasyon çeksin ki?.. Erdoğan’ın ‘olur’ vermediği bir gelişme AK Parti’de yaşanmaz, çünkü Erdoğan (paralelcilerin sunmaya çalıştıklarının aksine) dünyanın en konuşulabilir, anlaşılabilir, uzlaşılabilir, ikna edilebilir lideridir. Bugüne kadar yönetme şekline bakarsanız onlarca örneğini görürsünüz. Rasyonel, mantıklı gerekçelerle karşısına çıkıp anlatırsanız, ‘benim dediğim olacak, işte o kadar’ deyip kestirip atmaz.. Türk siyasetine ‘istişare’yi getirmiş bir lider Erdoğan. Eğer bir şey yapmak istiyorsanız, Erdoğan’ı ikna etmelisiniz ve de eğer davanızda haklıysanız Erdoğan’ı ikna edebilirsiniz..

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Erdoğan ikna olmadığı halde Hakan Fidan’da ısrar edilirse ne olur?.. Kritik soru bu olsa gerek. Yukarıda açık bir dille ifade etmeye çalıştım ki; “böyle bir durum yaşanmaz”.. Yani Erdoğan’a rağmen, herhangi bir konuda kimse ısrar etmez. Eğer Hakan Fidan aday olsa bile (- ki olacak gibi görünüyor) Beştepe’nin şerhi ortadayken kabine listesinde (en azından ilk kabine revizyonuna kadar) ismi olmayacaktır. Eğer olursa, Erdoğan ikna edilmiş anlamına gelir bu. Fazla umutlanmayın buradan çatlak çıkmaz. Kalın sağlıcakla.