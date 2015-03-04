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Erdoğan: Hakan Fidan'ı MİT'in başına ben getirdim, müsaade etmiyorsam ayrılmamalıydı, hâlâ kırgınım

'Suudiler bir adım atarsa Mısır'da devran tersine dönebilir'

04 Mart 2015 08:25

Daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olmak üzere MİT Müsteşarlığı görevinden istifa eden Hakan Fidan’ın kararını "olumlu bakmıyorum" sözleriyle eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Onu o göreve ben getirdim. Müsaade edilmiyorsa orada kalması ve ayrılmaması gerekirdi. Dolayısıyla tabii ki hâlâ kırgınım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı, MİT’teki görevinden miletvekilliği için istifa eden Hakan Fidan'la ilgili düşüncelerinin değişmediğini yineleyerek "MİT’ten ayrılmamalıydı" dedi.

“Kanaatlerimizi ifade etmiş olmamıza rağmen istifa edip adaylık söz konusu olmuşsa elbette bir kırgınlık söz konusudur” diyen Erdoğan, “MİT sıradan bir kurum değil. Devletin milli istihbarat teşkilatı zayıfsa, o devletin ayakta kalması mümkün değildir. Biz onu böyle bir göreve getirdik, getiren de benim. Madem öyle, ayrılırken de, eğer müsaade edilmiyorsa orada kalması ve ayrılmaması gerekirdi. Dolayısıyla tabii ki hâlâ kırgınım” şeklinde konuştu.

 

‘Eksiği var, fazlası yok’

 

Erdoğan, ‘İç Güvenlik Paketi’ne muhalefetin eleştirileri var, tasarıyı  inceleyebildiniz mi?” sorusuna, "İnceledim. Eksiği var, fazlası yok" yanıtını verdi.

Yasa dışı dinleme operasyonunda gözaltına alınan 54 polisin serbest bırakılmasını şaşırtırıcı bulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, “Toplum huzurunu kaçırıp, ‘ben bilmediklerinizi biliyor, duymadıklarınızı duyuyorum’ diye adeta devletle dalga geçmeye kalkışıyorlar. Devlet, her türlü kanunsuzluğun, yasadışı işlerin elbette peşinde olacaktır. Er ya da geç gereği yapılacaktır. Daha sonra da yargı bu konunun değerlendirmesini yapacaktır” şeklinde konuştu.

 

‘Devran tersine dönebilir’

 

Suudi Arabistan'ın yeni kralı ile yaptığı görüşmeleri de değerlendiren Erdoğan, "Mısır konusu, Suudi Arabistan'la ilişkilerimize gölge düşürmemeli" dedi.

"Suudiler adım atarsa Mısır'da devran tersine döner" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"Mısır'da kontrollü bir yumuşama olmazsa, yaşananlardan dolayı sosyal patlama olabilir. Mısır, 90 milyon nüfusu itibarıyla bizim o bölgede en önemli kardeş ülkemiz. Mısır’ı asla yok farz edemeyiz. Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye; bu üçlü ayak, bölgenin en önemli ülkeleri. En etkin olabilecek olan ülke Suudi Arabistan’dır. Bunu kendileriyle de paylaştım. Eğer burada Suudi Arabistan bir adım atacak olursa, devran tersine dönebilir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir soru üzerine, kendisinden önce Suudi Arabistan kralıyla görüşen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin bir mesaj iletmediğini de belirtti.

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